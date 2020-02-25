2020 Talat Sait Halman Çeviri Ödülü iki kişiye verildi

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından verilen Talat Sait Halman Çeviri Ödülü bu yıl, Ebru Erbaş ve Kamil Kayhan Yükseler arasında paylaştırıldı.



Salon İKSV'de düzenlenen ödül törenine, İKSV Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı ve İKSV Genel Müdürü Görgün Taner'in yanı sıra çok sayıda çevirmen ve yazar katıldı.



Nitelikli edebiyat çevirilerini desteklemek amacıyla takdim edilen ödüle, Mathias Énard’ın Pusula kitabını çeviren Ebru Erbaş ve Leonid Andreyev'in Kızıl Kahkaha adlı eserini çeviren Kamil Kayhan Yükseler layık görüldü.



DOĞAN HIZLAN: BU ÖDÜLÜ ÖNEMSİYORUM



Bülent Eczacıbaşı, İKSV olarak kültürel yaşamı geliştirmek adına farklı programlar yürüttüklerini belirterek, "Yarışmalarımız, ödüllerimiz ve yarattığımız fonlarla kültür üretimini destekliyoruz. Bu yıl beşinci kez sunacağımız Talat Sait Halman Çeviri Ödülü de vakfımızın bu yöndeki çabalarının bir parçasıdır" dedi.



Kamil Kayhan Yükseler, Leonid Andreyev'in Kızıl Kahkaha adlı eserindeki çevirisiyle ödüle layık görüldü.

Eczacıbaşı, Halman'ın ismini çeviri alanında yeni ve başarılı örnekleri destekleyerek yaşatmaktan mutluluk duyduğunu ifade ederek, seçici kurula ve başvuru yapan çevirmenlere teşekkür etti.



Seçici kurul başkanı Doğan Hızlan, çeviri alanında ödül verilmesini çok değerli bulduğunu vurgulayarak, "Rönesans'tan bu yana çevirinin kültür hayatında nasıl bir yeri olduğunu biliyoruz. Cumhuriyetin ilanından sonra yapılan ilk işlerden birisi Tercüme Dergisi'ni çıkarmak, tercüme bürosu kurmaktı. Bu açıdan da bu ödülü önemsiyorum" diye konuştu.



20 BİN LİRA ÖDÜL VERİLDİ

Doğan Hızlan başkanlığında, yazar ve çevirmen Sevin Okyay, Ayşe Sarısayın, Yiğit Bener ve Kaya Genç'ten oluşan seçici kurul, 20 bin lira değerindeki ödülü, Ebru Erbaş ve Kamil Kayhan Yükseler arasında paylaştırdı.



Türkiye'nin ilk Kültür Bakanı ve 2008-2014 arasında İKSV Mütevelliler Kurulu Başkanı olarak görev yapan, 2014 yılında yaşamını yitiren Talat Sait Halman anısına bu yıl beşincisi verilen ödüle, Almanca, İspanyolca, Fransızca, Rusça, İtalyanca, Hırvatça ve Norveççeden Türkçeye çevrilmiş çok sayıda eserle başvuruldu.