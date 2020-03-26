2020 Tony Ödülleri corona virüs salgını nedeniyle ertelendi

“Tiyatronun Oscar’ları” olarak bilinen ve Broadway’in en iyi performanslarının ödüllendirildiği Tony Ödülleri’nin bu yıl gerçekleşecek 74’üncüsü, corona virüs salgını nedeniyle henüz belirlenmeyen bir tarihe ertelendi.

ntv.com.tr 26.03.2020 - 10:05

tony2.jpg

İlişkili Haberler

The Walking Dead’in 10. sezon finali corona virüs nedeniyle ertelendi

The Walking Dead’in 10. sezon finali corona virüs nedeniyle ertelendi

73. Cannes Film Festivali corona virüs nedeniyle ertelendi

73. Cannes Film Festivali corona virüs nedeniyle ertelendi

Friends dizisinin özel bölümü corona virüs nedeniyle ertelendi

Friends dizisinin özel bölümü corona virüs nedeniyle ertelendi

“Tiyatronun Oscar’ları” olarak bilinen Tony Ödülleri, corona virüs salgını nedeniyle ertelendi.

Broadway’in en iyi performanslarının ödüllendirildiği törenin 7 Haziran’da ABD’nin New York kentindeki Radio City Music Hall’da yapılması planlanıyordu. Tüm Broadway gösterileri de 23 Nisan’a kadar ertelenmişti. Şimdi Broadwag gösterilerinin planlanan tarihte yeniden başlayıp başlamayacağı belirsiz.

2020 Tony Ödülleri için yeni bir tarih belirlenmezken, yetkililerden yapılan açıklama, hem Tony Ödülleri hem de Broadway oyunlarının yeniden oynanma tarihlerinin duyurulacağı şeklinde oldu.

Geçen yıl James Corden’in sunuculuğunda gerçekleşen ve Hadestown adlı oyunun sekiz ödülü kucakladığı 73. Tony Ödülleri’nde oyuncu Ali Stroker, Tony Ödülleri tarihinde ilk kez bir tekerlekli sandalyeli oyuncu olarak ödül kazanmıştı.

SON HABERLER

ÖNERİLENLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...