2020 Grammy Ödülleri'nde Ariana Grande sürprizi

Dünyaca ünlü pop şarkıcısı Ariana Grande, beş dalda aday gösterildiği 62. Grammy Ödülleri'nde sahne performansı sergileyecek.

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Ünlü pop şarkıcısı Ariana Grande, 2020 Grammy Ödülleri’nde sahne performansı sergileyecek. 26 yaşındaki Amerikalı şarkıcı, haberi sosyal medya hesabından duyurdu.

Grande, bu yıl aynı zamanda beş dalda Grammy için yarışacak.

26 Ocak’ı 27 Ocak’a bağlayan gece düzenlenecek törenle sahiplerini bulacak olan 62. Grammy Ödülleri’nde Grande’nin yanı sıra Billie Eilish, Lizzo ve Aerosmith de sahne alacak. Şarkıcı çift Gwen Stefani ve Blake Shelton da birlikte düet yapacak.

Bu yıl yeniden Alicia Keys’in sunacağı 62. Grammy Ödülleri, Los Angeles’taki Staples Center’da gerçekleşecek ve CBS kanalından canlı olarak yayınlanacak.

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