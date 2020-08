2020 MTV Video Müzik Ödülleri adayları açıklandı

Müzik dünyasının en prestijli ödüllerinden MTV Video Müzik Ödülleri için adaylar belli oldu. 31 Ağustos'ta düzenlenecek törende yarışacak isimler arasında Ariana Grande, Lady Gaga, Billie Eilish ve The Weeknd öne çıkıyor. İşte ana kategorilerdeki adaylar:

YILIN KLİBİ



Everything i wanted/Billie Eilish

Godzilla/Eminem ft. Juice WRLD



Life Is Good/Future ft. Drake



Rain On Me/Lady Gaga-Ariana Grande



The Man/Taylor Swift



Blinding Lights/The Weeknd



YILIN ŞARKICISI



DaBaby



Justin Bieber



Lady Gaga



Megan Thee Stallion



Post Malone



YILIN ŞARKISI



Everything i wanted/Billie Eilish



Say So/Doja Cat



Rain On Me/Lady Gaga-Ariana Grande

The Weeknd

Savage/Megan Thee Stallion



Circles/Post Malone



The Box/Roddy Ricch



EN İYİ İŞBİRLİĞİ



Ariana Grande & Justin Bieber/Stuck with U



Black Eyed Peas ft. J Balvin/RITMO (Bad Boys For Life)



Ed Sheeran ft. Khalid/Beautiful People



Future ft. Drake/Life Is Good



Karol G ft. Nicki Minaj/Tusa



Lady Gaga-Ariana Grande/Rain On Me



ÇIKIŞ YAPAN İSİM



Doja Cat



Jack Harlow



Lewis Capaldi



Roddy Ricch



Tate McRae



YUNGBLUD



EN İYİ POP ŞARKISI



On/BTS



You should be sad/Halsey



What a Man Gotta Do/Jonas Brothers



Intentions/Justin Bieber ft. Quavo



Rain On Me/Lady Gaga-Ariana Grande



Lover/Taylor Swift



EN İYİ HİP HOP ŞARKISI



BOP/DaBaby



Godzilla/Eminem ft. Juice WRLD



Life Is Good/Future ft. Drake



Savage/Megan Thee Stallion



The Box/Roddy Ricch



HIGHEST IN THE ROOM/Travis Scott



EN İYİ ROCK ŞARKISI



Happy Days/blink-182



Orphans/Coldplay



Wasted On You/Evanescence



Dear Future Self (Hands Up)/Fall Out Boy ft. Wyclef Jean



Oh Yeah!/Green Day



Caution/The Killers



EN İYİ ALTERNATİF MÜZİK ŞARKISI



If You're Too Shy (Let Me Know)/The 1975



Some Kind Of Disaster/All Time Low



Let’s Fall in Love for the Night/FINNEAS



Doin’ Time/Lana Del Rey



Bloody Valentine/Machine Gun Kelly



Level of Concern/twenty one pilots



EN İYİ LATİN ŞARKI



China/Anuel AA ft. Daddy Yankee, Ozuna, Karol G & J Balvin



Yo Perreo Sola/Bad Bunny



MAMACITA/Black Eyed Peas ft. Ozuna & J. Rey Soul



Amarillo/J Balvin



Tusa/Karol G ft. Nicki Minaj



Qué Pena/Maluma ft. J Balvin



EN İYİ R&B ŞARKISI



Underdog/Alicia Keys



Do It/Chloe x Halle



Slide/H.E.R. ft. YG



Eleven/Khalid ft. Summer Walker



Cuz I Love You/Lizzo



Blinding Lights/The Weeknd