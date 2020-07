2020 Venedik Film Festivali yarışma filmleri açıklandı

2-12 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek 2020 Venedik Film Festivali, geçtiğimiz yıllarda yapılan 'kadın yönetmenleri yok saydığı' eleştirilerini dikkate alarak bu yıl birçok kadın yönetmenin filmine yer verdi.

İşte jüri başkanlığını ise Cate Blanchett'in üstlendiği 77. Venedik Film Festivali ana yarışma kategorisi filmleri:



“In Between Dying” Hilal Baydarov

“Le Sorelle Macaluso” Emma Dante

“The World to Come” Mona Fastvold

“Nuevo Orden” Michel Franco

“Lovers” Nicole Garcia

“Laila In Haifa” Amos Gitai

“Dear Comrades” Andrei Konchalovsky

“Wife of a Spy” Kiyoshi Kurosawa

“Sun Children” Majid Majidi

“Pieces of a Woman” Kornel Mundruczo

“Miss Marx” Susanna Nicchiarelli

“Padrenostro” Claudio Noce

“Notturno” Gianfranco Rosi

“Never Gonna Snow Again” Malgorzata Szumowska

“The Disciple” Chaitanya Tamhane

“And Tomorrow the Entire World” Julia Von Heinz

“Quo Vadis, Aida?” Jasmila Zbanic

“Nomadland” Chloe Zhao