2021 Altın Küre Ödülleri'ni Tina Fey ve Amy Poehler sunacak

77. Altın Küre Ödülleri'nin üzerinden bir hafta geçmişken gelecek yılki törenin sunucuları açıklandı. 2021 Altın Küre Ödüleri'ni üçüncü kez Tina Fey ve Amy Poehler sunacak.

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Geçen hafta düzenlenen törenle sahiplerini bulan 77. Altın Küre Ödülleri sonrası organizasyon yetkilileri, gelecek yılın töreni için çalışmaya başladı. 2021 Altın Küre Ödülleri’ni Tina Fey ve Amy Poehler’in sunacağı açıklandı.

NBC Entertainment Genel Müdürü Paul Telegdy, “NBC, yeryüzünün en komik iki insanına ev sahipliği yapıyor. Onların bir kez daha Altın Küre’yi sunacakları harika haberi paylaşmak için bekleyemedim” açıklamasını yaptı.

Bu duyuru, 9 Şubat’ta gerçekleşecek olan 2020 Oscar Ödülleri’nin geçen yılki gibi yine sunucusuz olacağı açıklamasından hemen sonra geldi.    

Komedyen ikili, Saturday Night Live dizisinin yanı sıra Mean Girls ve Sisters gibi filmlerde birlikte rol almış, 2013 ve 2015’te Altın Küre Ödülleri'ni sunmuştu. 2013'teki tören, Altın Küre tarihinin en yüksek reytingini almıştı.

Gelecek yıl 78’incisi düzenlenecek olan Altın Küre Ödülleri’nin tarihi henüz açıklanmadı.

5 Ocak’ta düzenlenen 77. Altın Küre Ödülleri’ni beşinci ve son kez Ricky Gervais sunmuştu.

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