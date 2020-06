2021 Altın Küre Ödülleri'nin tarihi belli oldu

93. Oscar Ödülleri Covid-19 salgını sebebiyle iki ay ileri bir tarihe ertelenmiş, törenin 28 Şubat 2021'de gerçeklemesi beklenirken 25 Nisan 2021'de yapılacağı açıklanmıştı. Oscar'ın bıraktığı tarihi, Altın Küre (Golden Globe) aldı.

Altın Küre Ödülleri'ni dağıtan Hollywood Yabancı Basın Birliği, 2021 Altın Küre Ödülleri'nin 28 Şubat 2021'de yapılacağını açıkladı.

78. Altın Küre Ödülleri'nin sunucuları, daha önce dört kez aynı töreni sunan Tina Fey ve Amy Poehler ikilisi olacak.

Altın Küre Ödülleri, geleneksel olarak her yıl ocak ayının ilk pazar gecesi yapılıyordu, ancak bu yıl salgın nedeniyle bir ay ertelendi.

OSCAR'IN HABERCİSİ

Oscar'ın habercisi gözüyle bakılan Altın Küre Ödülleri, TV ve dizi dünyasının en iyilerini belirliyor. Geçen yıl beşinci ve son kez Ricky Gervais'in sunumuyla gerçekleşen törende Drama Dalında En İyi Film 1917 olurken, Quentin Tarantino'nun yazıp yönettiği Once Upon a Time in Hollywood hem En İyi Senaryo hem de Müzikal ya da Komedi Dalında En İyi Film ödüllerini almıştı. Filmin yıldız oyuncularından Brad Pitt de En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü'nün sahibi olmuştu.

Biyografi türündeki Judy filmiyle Renée Zellweger En İyi Kadın Oyuncu seçilirken, yılın favori filmlerinden Joker'in başrol oyuncusu Joaquin Phoenix En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'ne layık görülmüştü. The Farewell filmindeki rolüyle Müzikal ya da Komedi Dalında En İyi Kadın Oyuncu seçilen Awkwafina, Altın Küre tarihinde bu ödülü kazanan ilk Asyalı olmuştu. Yılın Drama Dalında En İyi Dizisi Succession olurken; Fleabag ve Chernobyl diğer kazanan diziler olmuş, Güney Kore yapımı Parasite Yabancı Dilde En Film seçilmişti.