2021 Attila İlhan Edebiyat Ödülleri verildi

2021 Attila İlhan Edebiyat Ödülleri sahiplerine verildi. Burası Radyo Şarampol kitabıyla roman dalında ödül alan Şükran Yiğit, Bir Uçurumun Haritası adlı şiir kitabıyla şiir dalında ödül alan Alphan Akgül ve Türbülans adlı kitabıyla İlk Şiir Kitabı Vakıf Özel Teşvik Ödülü alan Naile Dire'ye, salgın tedbirleri kapsamında ödülleri tören düzenlenmeden takdim edildi.



Konuya ilişkin yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Şükran Yiğit, kitaptaki kahramanlardan birini tarif ederken "O üçüncü şahsın şiiri gibiydi" ifadesiyle bitirdiğini belirterek, "Çünkü muhayyilemin beni götürüp bıraktığı yerin, kolektif hafızamızda bir karşılığı olduğunu biliyordum. Çünkü biz yağmurlu bir günde tek başına Emperyal Oteli’ni aramıştık, çünkü arkadaşlarımızla Sisler Bulvarı’nda yürümüş, Aysel’e 'git' demiş ve Müjgan'la ağlaşmıştık. Yani demek istiyorum ki bu ödülle beni çok mutlu ettiniz. Çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.



Alphan Akgül de ödülünü teslim alırken şunları kaydetti:



"Attila İlhan Şiir Ödülü’nü almak şiir alanında yaşanabilecek en görkemli onurlardan biri diye düşünüyorum. Modern Türk şiirinde devrimci romantizm, bedene sığmayıp taşan lirik coşkuyla toplumsal, siyasal sorunları bir arada yoğurmanın şiiridir, Attila İlhan şiiri. Lirik söyleyişi, bireysel buhranların kapalı anlatımı olarak görmemiş, bireysel tutkuları, tarih, toplum ve siyaset üçgeninin ekseninde geliştirmiş bir şairdir o. Onun şiirlerinde imge, bu nedenle kapalı bir yazınsal söylemin içinden değil, söze dayalı, bireyden toplumsala açılan bir lirik söylemden gelişir.



Tarihe de eleştirel bir üslupla bakar Attila İlhan. Bugün, Attila İlhan'ın dediği gibi, bir hiçliğin ortasında kıvranıp duruyoruz belki ama yine onun dediği gibi, her şey hep yeniden başlar. Ne zaman bunalsam, onun şu dizesini hatırlayıp huzur bulurum; 'Bitirdim sandığın vakit başladığını göreceksin.' Ustanın dediği gibi, bir boşluktan ötekine düşeriz belki ama içimizdeki kahkaha kuşlarının kanatları pır pır yaldızlanmaya devam edecektir, diye düşünüyorum."

ÖDÜL ALANLAR ŞİİR DALINDA 52, ROMAN DALINDA 59 ESER ARASINDAN SEÇİLDİ

Naile Dire ise büyük gurur duyduğunu dile getirerek, "Benim için Attila İlhan'ın yeri her zaman ayrı ve özel oldu. Onu ilk okuduğumda şiir kitaplarının arkasında şiirlerine dair düştüğü notlar ve yaşantılar dikkatimi çekiyor ve o şiirlerin arka planını bilmek hoşuma gidiyordu. Onun şiirlerini böylece daha iyi anladığımı düşünüyordum ve bu anlayabilme büyüsü beni Attila İlhan'a daha çok yakınlaştırıyordu. Attila İlhan İlk Şiir Kitabı Vakıf Özel Teşvik Ödülü'nü almak benim için büyük gurur. Değerli jüri üyelerine çok teşekkür ederim" değerlendirmesinde bulundu.



Seçici kurul, roman dalında Mehmet Eroğlu, Deniz Yüce Başarır, Faruk Şüyün, Seval Şahin ve aileyi temsilen Ali Cem İlhan, şiir dalında ise Metin Celal, Ali Ural, Adnan Özer, Tuğrul Tanyol ve aileyi temsilen Kerem Alışık'tan meydana geldi. Ödüller için bu yıl şiir dalında 52, roman dalında 59 eser için başvuru yapıldı.