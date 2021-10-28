2021 Attila İlhan Edebiyat Ödülleri'nin sahipleri belirlendi

Attila İlhan Bilim, Sanat ve Kültür Vakfı'nın, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları'nın desteğiyle düzenlediği "Attila İlhan Edebiyat Ödülleri"nin sahipleri açıklandı.



Doğan Hızlan'ın onursal başkanlığında toplanan seçici kurullar, ödül sahiplerini belirledi.



Burası Radyo Şarampol adlı kitabıyla Şükran Yiğit, roman dalındaki ödülün sahibi oldu. Yaşamını Almanya'da sürdüren Şükran Yiğit'in yayınlanmış dört kitabı bulunuyor.



Yiğit'in ödülüne ilişkin Seçici Kurul'un karar gerekçesi, "Duru bir Türkçe ile kültürlerarası bir büyüme hikayesini, toplumsal duyarlılıkla ele aldığı için eseri ödüle değer buldu" ifadesiyle açıklandı.



"Şiir" ödülü "entelektüel bakışı, kavramsal yaklaşımı, manzumla mısra arasında günümüze uygun duyarlılıklarla ördüğü şiir anlayışı" dolayısıyla Bir Uçurumun Haritası isimli kitabıyla Alphan Akgül'e verildi.



"İlk Roman Vakıf Özel Teşvik Ödülü"ne uygun eser bulunamazken, "İlk Şiir Kitabı Vakıf Özel Teşvik Ödülü"ne İthaki Yayınlarından çıkan Türbülans kitabıyla Naile Dire değer görüldü.



Attila İlhan Bilim, Sanat ve Kültür Vakfı'nın düzenlediği Edebiyat Ödülleri ile Attila İlhan'ın her eserinde yansımaları bulunan "ulusal kültür bileşimini gerçekleştirme" misyonuna layık olacak eserlerin desteklenmesini hedefliyor.



Bunun yanı sıra vakıf, bu ödüller aracılığıyla İlhan'ın hayattayken yaptığı gibi ilk kitapları yayımlanan genç yazarları teşvik etmeyi amaçlıyor.

