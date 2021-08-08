2021 Emmy Ödülleri'nde yeni kırmızı halı kuralı

'Televizyonun Oscar’ları' olarak adlandırılan Emmy Ödülleri, bu yıl corona virüs salgını nedeniyle her zamankinden biraz farklı olacak. People dergisinin haberine göre, organizasyon yetkilileri, Türkiye saatiyle 19 Eylül’ü 20 Eylül’e bağlayan gece düzenlenecek töreni güvenli hale getirmek için kırmızı halıda bir dizi değişiklik yaptı.



Uluslararası Televizyon Sanat ve Bilimleri Akademisi’nden yapılan açıklamada, “Bu yılki 73. Emmy Ödülleri'nde Emmy adaylarının, konukların ve medyanın güvenliği için yapım ekibi ve personel sayısı sınırlandırılmak zorunda kalındı” denildi.

KISITLI KIRMIZI HALI



Açıklamada, “Kırmızı halıda sınırlı sayıda geçiş yapılacaktır” ifadesi yer alırken, kırmızı halıda görev alacak medya mensubu sayısının da düşürüleceği belirtildi.



Televizyon Akademisi, ödül töreninde, geleneksel medyanın yerini alacak bir sanal medya merkezi oluşturmak için CBS ile birlikte çalışacaklarını ve “medya kuruluşlarının Emmy kazananlar duyurulduğunda onlarla doğrudan bağlantı kurmasını sağlayacaklarını” da açıkladı.



CBS kanalında canlı olarak yayınlanacak 73. Emmy Ödülleri töreninde ayrıca sınırlı sayıda davetlinin yer alacağı da bildirildi.