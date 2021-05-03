2021 MTV Film ve TV Ödülleri'ni Leslie Jones sunacak

Emmy adayı ünlü komedyen Leslie Jones'un sunuculuğunu üstleneceği 2021 MTV Film ve TV Ödülleri, film ve televizyondaki en iyi ve önemli anları onurlandırmak için gerçekleşecek. Ödül Töreni Los Angeles'tan canlı olarak 16 Mayıs Pazar 21.00'de, Türkiye saatiyle 17 Mayıs Pazartesi 7.00'de yayınlanacak.

Eşsiz komedi tarzıyla tanınan ve yıllarca SNL, Ghostbusters ve Time Machine'deki rolleriyle seyircileri gülderen Leslie Jones, Coming 2 America'daki rolüyle "En İyi Komedi Performansı" dalında da ilk MTV Film ve TV Ödülü'ne aday gösterildi. Leslie Jones böylece, Dwayne Johnson, Tiffany Haddish, Kevin Hart ve Adam DeVine dahil olmak üzere ikonik şov sunucuları arasına katıldı.



ETKİNLİK İKİ GÜN SÜRECEK

MTV Film ve TV Ödülleri’nin ertesi günü ise, televizyonla ilgili realite türünün ilk örneği olan "Film ve TV Ödülleri: Doğaçlama" etkinliğini gerçekleşecek. Tamamen yeni olan ve eğlenceli geçecek gecede, en sevilen realite şovlarından şaşırtan, kuralsız, drama dolu anlar kutlanacak.



Hayranlar, 30 Nisan 2021'e kadar "En İyi Öpücük", "Çığır Açan Performans" ve "En İyi Şov" gibi cinsiyet ayrımı gözetmeyen 25 kategoride favorilerine oy verdiler.



2021 ‘‘MTV Film & TV Ödülleri” ve “Film ve TV Ödülleri: Doğaçlama” ile ilgili yeni detaylar önümüzdeki haftalarda açıklanacak.