2021 MTV Sinema ve Televizyon Ödülleri'nin kazananları belli oldu

MTV Sinema ve Televizyon Ödülleri, geçen yılki törenin pandemi nedeniyle iptal edilmesinin ardından bu yıl, komedyen Leslie Jones'un sunumuyla Los Angeles'ta düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

Beş dalda aday gösterilen WandaVision, En İyi Dizi seçilirken; En İyi Film, üç dalda aday gösterilen Borat Subsequent Moviefilm değil, Netflix yapımı Sevdiğim Tüm Erkeklere: Şimdi ve Sonsuza Dek (To All the Boys: Always and Forever) oldu.

İşte 2021 MTV Sinema ve TV Ödülleri'nin kazananları:

EN İYİ FİLM

To All the Boys: Always and Forever

EN İYİ DİZİ

WandaVision

EN İYİ FİLM OYUNCUSU

Chadwick Boseman – Ma Rainey’s Black Bottom

EN İYİ DİZİ OYUNCUSU

Elizabeth Olsen – WandaVision

EN İYİ KAHRAMAN

Anthony Mackie – The Falcon and the Winter Soldier

Törenin sunuculuğunu üstlenen Leslie Jones, Coming 2 America'daki performansıyla En İyi Komedi Oyuncusu seçildi.

EN İYİ ÖPÜŞME SAHNESİ



Chase Stokes & Madelyn Cline – Outer Banks



EN İYİ KOMEDİ OYUNCUSU



Leslie Jones – Coming 2 America



EN İYİ KÖTÜ KARAKTER



Kathryn Hahn – WandaVision



EN İYİ ÇIKIŞ PERFORMANSI



Regé-Jean Page – Bridgerton



EN İYİ DÖVÜŞ SAHNESİ



WandaVision – Wanda ile. Agatha



EN İYİ KORKU OYUNCUSU



Victoria Pedretti – The Haunting of Bly Manor



EN İYİ İKİLİ



The Falcon and the Winter Soldier – Falcon (Anthony Mackie) & Winter Soldier (Sebastian Stan)