2021 MTV Sinema ve Televizyon Ödülleri'nin kazananları belli oldu

ntv.com.tr 17.05.2021 - 13:42
MTV Sinema ve Televizyon Ödülleri, geçen yılki törenin pandemi nedeniyle iptal edilmesinin ardından bu yıl, komedyen Leslie Jones'un sunumuyla Los Angeles'ta düzenlenen törenle sahiplerini buldu.
Beş dalda aday gösterilen WandaVision, En İyi Dizi seçilirken; En İyi Film, üç dalda aday gösterilen Borat Subsequent Moviefilm değil, Netflix yapımı Sevdiğim Tüm Erkeklere: Şimdi ve Sonsuza Dek (To All the Boys: Always and Forever) oldu.
İşte 2021 MTV Sinema ve TV Ödülleri'nin kazananları:
EN İYİ FİLM
To All the Boys: Always and Forever
EN İYİ DİZİ
WandaVision
EN İYİ FİLM OYUNCUSU
Chadwick Boseman – Ma Rainey’s Black Bottom
EN İYİ DİZİ OYUNCUSU
Elizabeth Olsen – WandaVision
EN İYİ KAHRAMAN
Anthony Mackie – The Falcon and the Winter Soldier
EN İYİ ÖPÜŞME SAHNESİ
Chase Stokes & Madelyn Cline – Outer Banks
EN İYİ KOMEDİ OYUNCUSU
Leslie Jones – Coming 2 America
EN İYİ KÖTÜ KARAKTER
Kathryn Hahn – WandaVision
EN İYİ ÇIKIŞ PERFORMANSI
Regé-Jean Page – Bridgerton
EN İYİ DÖVÜŞ SAHNESİ
WandaVision – Wanda ile. Agatha
EN İYİ KORKU OYUNCUSU
Victoria Pedretti – The Haunting of Bly Manor
EN İYİ İKİLİ
The Falcon and the Winter Soldier – Falcon (Anthony Mackie) & Winter Soldier (Sebastian Stan)