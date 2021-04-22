2021 Oscar Ödül Töreni ne zaman? 93. Oscar Ödül Töreni hangi kanalda, saat kaçta yayımlanacak?

Her yıl Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından düzenlenen Oscar Ödül Töreni, corona virüs nedeniyle iki ay ertlenmişti. 93. Oscar Ödül Töreni bu yıl Los Angles’taki Union Station ve Dolby Theatre’da eş zamanlı olarak düzenlenecek.

2021 Oscar Ödül Töreni, 26 Nisan Pazartesi günü gerçekleşecek. Türkiye saati ile 03.00’te Türkiye’nin kültür sanat kanalı TRT 2 ekranlarında canlı yayımlanacak.



93. Oscar Ödül Töreni bu sene fiziki katılımla gerçekleşecek. 23 dalda ödüllerin sahiplerini bulacağı törende, TRT ortak yapımı olan Jasmila Zbanic imzalı “Quo Vadis, Aida?” filminin de En İyi Uluslararası Film kategorisinde yarışacağı açıklandı.



TRT 2 ekranlarında 26 Nisan gecesi 01.30’da “Oscar’a Doğru” özel yayın ile başlayıp 93. Oscar Ödül Töreni ile devam edecek. Oscar Ödüllerini, sinema eleştirmenleri Alin Taşçıyan, Mehmet Açar ve Akademi Üyesi Zeynep Atakan yorumlayacak.

VIDEO: OSCAR ADAYI YÖNETMEN NTV'DE