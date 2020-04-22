'2021 yazına kadar konserler olmayacak'

San Fermin, Oktoberfest ve Coachella, corona virüs nedeniyle bir bir iptal edilirken tıp uzmanları bu sonbaharda gerçekleşmesi planlanan konser fikirlerinin gerçekçi olmadığını ve tehlikeli olabileceğini belirtti.

"LİSTENİN EN AŞAĞISINDA"

Rolling Stone dergisine konuşan San Francisco’daki The University of California’dan epidemiyolog Geogre Ruhterford, “Tonlarca insanın bu organizasyonlardan geçimini sağladığını biliyorum ancak konserleri, karantina sonrasında açılacaklar listesinin en aşağısında görüyorum. İlk olarak okulların başlamasını sağlamalıyız” dedi.

"AŞI OLANA KADAR GÜVENLİ DEĞİL"



Rutherford, daha büyük festivallerin ve konserin nüfusun yüzde 90’ı aşı olana dek güvenli olmayacağını ve bunun da muhtemelen 2021 yazına kadar olmayacağını da sözlerine ekledi.



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