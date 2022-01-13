2022 Coachella'nın baş sanatçı kadrosu tamamlandı

Dünyanın en büyük açık hava festivallerinden biri olan Coachella’da bu yıl sahne alacak isimler belli olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Billie Eilish’in baş kadroya girdiğinin duyurulmasının ardından iki önemli isim daha açıklandı. 2022 Coachella Müzik ve Sanat Festivali’nde Eilish’in yanında baş sanatçı kadrosuna Kanye West ve Harry Styles’ın da dahil olduğu duyuruldu.



15-24 Nisan tarihleri arasında iki hafta sonu düzenlenen festivalin ilk ve ikinci cuma günleri Harry Styles sahne alacak. Billie Eilish cumartesi günleri, Kanye West ise pazar günleri konser verecek.



İki hafta üst üste cuma, cumartesi ve pazar günleri düzenlene konser serilerinde ayrıca Swedish House Mafia, Megan Thee Stallion, Doja Cat, Phoebe Bridgers, Big Sean, Karol G ve henüz ismi açıklanmayan pek çok isim sahne alacak.



2022 Coachella'nın baş sanatçı kadrosunda ilk açıklanan isim Billie Eilish oldu.

İKİ YIL ÜST ÜSTE İPTAL EDİLDİ

Coachella, son iki yılda salgın nedeniyle iptal edilmişti. 2020’de yapılacak festivalin, sahne alacak isimler açıklandıktan sonra iptal edildiği duyurulmuştu. 2020’de Frank Ocean, Rage Against the Machine ve Travis Scott isimleri baş kadroda yer alıyordu.



Frank Ocean, 2023’teki festivalde yer alacağını söylerken, Travis Scott’ın adı daha önce bu yılki festival için duyurulsa da ünlü rap şarkıcısı başka festivalde yaşanan trajik olay nedeniyle festivalden çıkarılmıştı.

Travis Scott, konser faciası nedeniyle Coachella'ya çıkamayacak.

TRAVIS SCOTT COACHELLA'DAN ÇIKARILDI



ABD'nin Teksas eyaletine bağlı Houston kentinde 5 Kasım'da düzenlenen Astroworld Festivali'nde Travis Scott konseri esnasında yaşanan izdiham sonucu 10 kişi hayatını kaybetmişti. Ölenlerden biri, 9 yaşında bir çocuktu. Bu trajik olay sonrası birçok marka Travis Scott'la iş birliklerini sonlandırırken, Scott'un 2022'de yapılacak olan Coachella Müzik ve Sanat Festivali'nin kadrosundan çıkarıldığı duyurulmuştu.



Coachella tarafından yapılan açıklama, Scott ile ilgili Change.org’da on binlerce imza toplanmasının ardından gelmişti. 60 bin kişi tarafından imzalanan dilekçeyle, Coachella organizatörleri, rap’çiyi müzik festivallerinden çıkarmaya çağırılmıştı.