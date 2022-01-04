2022 Grammy Ödülleri ertelenebilir

ABD'de Omicron varyantının hızla yayılmasının, 2022 Grammy Ödülleri tarihinde değişikliğe neden olabileceği öne sürüldü.

Haberler - ntv.com.tr 04.01.2022 - 13:21

2022 Grammy Ödülleri ertelenebilir

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Omicron varyantının hızla yayılması, ödül törenlerini de tehlikeye soktu. 31 Ocak’ta yapılması planlanan 2022 Ödülleri ertelenebilir. Billboard’a konuşan kaynaklar, Los Angeles’taki Crypto.com Arena’da düzenlenecek törenin tarihinin ötelenebileceğini söyledi.

Geçen yıl 31 Ocak’ta düzenlenecek olan tören, salgın nedeniyle 14 Mart’a ertelenmişti.

Bu yıl 64'üncü kez verilecek olan Grammy Ödülleri’ne Jon Batiste 11 dalda aday gösterilerek, adaylar arasında liderliği aldı. Onu Justin Bieber, Doja Cat ve H.E.R. sekizer adaylıkla; Billie Eilish ve Olivia Rodrigo ise yedişer adaylıkla takip etti.

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