Omicron varyantının hızla yayılması, ödül törenlerini de tehlikeye soktu. 31 Ocak’ta yapılması planlanan 2022 Grammy Ödülleri ertelenebilir. Billboard’a konuşan kaynaklar, Los Angeles’taki Crypto.com Arena’da düzenlenecek törenin tarihinin ötelenebileceğini söyledi.



Geçen yıl 31 Ocak’ta düzenlenecek olan tören, salgın nedeniyle 14 Mart’a ertelenmişti.



Bu yıl 64'üncü kez verilecek olan Grammy Ödülleri’ne Jon Batiste 11 dalda aday gösterilerek, adaylar arasında liderliği aldı. Onu Justin Bieber, Doja Cat ve H.E.R. sekizer adaylıkla; Billie Eilish ve Olivia Rodrigo ise yedişer adaylıkla takip etti.