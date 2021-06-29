21. Afyonkarahisar Caz Festivali başladı

21. Afyonkarahisar Caz Festivali yurt içinden ve dünyadan önemli caz sanatçılarının katılımıyla dün başladı. Çekya Prag’dan Lucia Bakaiova Kuartet'in açılış konseri ile başlayan Afyonkarahisar 21. Caz Festivali, üç gün boyunca konserler ve söyleşilerle sanatseverlere keyif dolu anlar yaşatacak.

Afyonkarahisar Caz Festivali, ilk gün açılış töreni ile başladı. Festivalin Sanat Yönetmeni Hüseyin Başkadem yaptığı açılış konuşmasında Türkiye’nin en uzun soluklu festivallerinden biri olan Caz Festivali’nde her yıl dünyanın en önemli sanatçılarını sanatseverlerle buluşturduklarını belirterek katılan davetlilere teşekkür etti.

Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hüsnü Serteser de bir şehrin gelişirken sadece ekonomi ile gelişmediğine dikkat çekerek, "Kültürüyle, sanatıyla, sporuyla tamamı bir bütün. Hepsini bir bütünleştirebilirsek o zaman gelişimi sağlıyoruz” dedi.

Konuşmaların ardından ilk gün programında yer alan Çekya Prag’dan Lucia Bakaiova Kuartet'in konseri ile ilk gün sona erdi.



Festival, ABB Kent Orkestrası Kemal Günüç Dörtlüsü ve Solist Lucia Bakaiova kapanış konseri ile tamamlanacak.