Frankfurt Turk Filmleri Festivali, 2021 yılının kazananlarına ödüllerinin verildiği törenle son buldu. Festivalde, 9.75 En İyi Film ödülünü aldı. Uluslararası Frankfurt Türk Filmleri Festivali 21’inci yılında Frankfurtlu sinemaseverlerle bir araya geldi. 25-30 Ekim tarihleri arasındaki festivalin ilk iki gününde geçtiğimiz yıl ertelenen 2020 ödülleri sahiplerine verildi. Film gösterimleriyle oyuncu, yönetmen ve yapımcıları izleyicilerle bir araya getiren festival, 2021 yılının kazananlarına ödüllerinin verildiği törenle son buldu.Festivale katılan isimlar arasında Selçuk Yöntem, Reha Özcan, Senan Kara, Emir Özden, Uluç Bayraktar, Alara Hamamcıoğlu Bayraktar, Reis Çelik, Selin Kavak, Nida Karabol, Serdar Akar, Rena Lusin Bitmez, Yiğit Armutoğlu, Fehmi Yaşar, Bülent Emrah Parlak, Arif Özserin, Doç. Dr. Nurdan Tümbek Tekeoğlu ve Cem Sultan Ungan yer aldı.İşte kazananların tam listesi:Yaşam Boyu Başarı Ödülü: Halil Ergün ve Suna YıldızoğluVefa Ödülü: Bilge OlgaçEn iyi Film: 9.75En iyi Yönetmen: Gölgeler İçinde, Erdem TepegözEn iyi Kadın Oyuncu: Bilmemek, Senan KaraEn iyi Erkek Oyuncu: Gölgeler İçinde, Numan AçarEn iyi Görüntü Yönetmeni: Gölgeler İçinde, Hayk KirakosyanEn iyi Senaryo: 9.75, Uluç Bayraktar ve Damla SerimEn iyi Müzik: Ölü Ekmeği, Reis ÇelikJüri Özel Ödülü: Bilmemek, Emir Özden13. Üniversitelerarası Kısa Film Yarışması - Türkiye birincisi: Majid’den Sevgilerle, Yiğit Armutoğlu13. Üniversitelerarası Kısa Film Yarışması - Almanya birincisi: Cem Sultan Ungan2. Belgesel Yarışması Birincisi: Tanrı Göçmen Çocukları Sever mi Anne, Rena Lusin Bitmez2. Belgesel Yarışması Özel Ödülü: Fatma Kayacı’nın Bilinmeyen Hikayesi, Orhan Tekeoğlu