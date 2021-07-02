Trabzon'da düzenlenen 21. Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali başladı.



Trabzon Devlet Tiyatrosu (TDT) ev sahipliğinde düzenlenen festivalin açılış töreni, Haluk Ongan Sahnesi'nin bahçesine kurulan açık hava sahnesinde gerçekleştirildi.



Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt, burada yaptığı konuşmada, TDT'nin yıllardır çok güçlü bir şekilde nitelikli repertuvarıyla sanatseverlerin karşısına çıktığını söyledi.



Kurt, TDT'nin sadece festival döneminde değil sezonun her döneminde farklı oyunları sanatseverlerle buluşturduğunu belirterek, "Seyircimiz bizi hiçbir zaman yalnız bırakmamıştır. Ne festivalde ne de yaptığımız diğer etkinliklerde. Devlet Tiyatrosu, Trabzon'umuza çok yakışmıştır" dedi.



Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali'nin 21 yıldır başarıyla devam ettiğini vurgulayan Kurt, "Bu festival çok kıymetli bir festival. Bu salgın sürecinde bazı yabancı ülkelerimizi davet ettik ama tedbirler nedeniyle Devlet Tiyatrosu ağırlıklı programlar hazırladık. Ancak gelecek yıllarda yine tiyatro mevsiminde bu festivali daha güçlü şekilde yapmaya devam edeceğiz" diye konuştu.



FESTİVAL 17 TEMMUZ'A KADAR SÜRECEK

TDT Müdürü Elvan Saliha Karahasan ise salgın nedeniyle uygulanan kısıtlamalar sonrasında yeniden seyirciyle buluşmaktan dolayı mutlu olduğunu ifade ederek, festivale katılım sağlayan herkese teşekkür etti.



Konuşmaların ardından Karahasan, Kurt'a festivalin anısına plaket hediye etti.



Festivalin açılışı kapsamında Ankara Devlet Tiyatrosu tarafından sahnelenen Bizim Yunus oyunu tiyatroseverlerin beğenisine sunuldu.



21. Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali'nde Türkiye'den 5, yurt dışından ise bir olmak üzere toplam 6 oyun sahnelenecek.



Festival, 17 Temmuz'a kadar devam edecek.