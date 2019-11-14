23. İstanbul Tiyatro Festivali IO isimli oyunla başladı

Koç Holding Enerji Grubu Şirketleri Aygaz, Opet ve Tüpraş sponsorluğunda düzenlenen 23. İstanbul Tiyatro Festivali Uniq Hall'de sahnelendi IO isimli oyunlabaşladı. Gizem Bilgen'in koreografisinde sahnelenen Studio Oyuncuları yapımı oyun Tekfen Holding gösteri sponsorluğunda festival seyircisiyle buluştu. Tragedyaları ve klasikleri özgün yaklaşımıyla yorumlayan yönetmen Şahika Tekand'ın oyuncu olarak da yer aldığı gösteride, IO'nun Olympos ve Zeus ile hesaplaşması konu alındı.

Cem Bender, Gizem Bilgen, Deniz Karaoğlu ve Yiğit Özşener gibi oyuncuların da yer aldığı, bugünün insanının tragedyasının şiirsel bir aksiyon düzeniyle sahnelendiği oyun, 30 Kasım'da Uniq Hall'de tekrar izleyiciyle buluşacak.



YURT DIŞINDAN 12 OYUN



23. İstanbul Tiyatro Festivalinde yurt dışından 12, Türkiye'den 16 olmak üzere 28 tiyatro, dans ve performans topluluğunun 78 gösteriminin yanı sıra Öğrenme ve Gelişim Programı kapsamında okuma tiyatroları, söyleşiler, atölye çalışmaları ve ustalık sınıfları gibi yan etkinlikler de gerçekleştirilecek.



İstanbul Tiyatro Festivali'nin geçen sene Golden Mask Rus Sahne Sanatları Festivali ile başlayan işbirliği bu yıl Rusya'dan dört farklı yapımla devam edecek.

GENCO ERKAL 3 FARKLI OYUNLA SAHNEYE ÇIKACAK



Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Flaman Kültür Bakanlığı'nın desteği ve Belçika merkezli Platform 0090 ortaklığında üç yapım İstanbul Tiyatro Festivali seyircisiyle buluşacak.



Ayrıca, Türk tiyatrosunun ulu çınarı Genco Erkal üç ayrı oyunuyla festival kapsamında seyirci karşısına çıkacak. Festivalin Öğrenme ve Gelişim Programı kapsamında Genco Erkal'ın 60'ıncı, Dostlar Tiyatrosu'nun 50.nci Yılı'na Saygı konulu bir sempozyum düzenlenecek.



Bu yılki kampanyası "hayat ters yüz" olarak belirlenen festival kapsamında 1 Aralık'a kadar yerli ve yabancı oyunlar ve çeşitli etkinlikler, farklı mekanlarda tiyatroseverlerle buluşmaya devam edecek.