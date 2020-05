23. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali açılış yaptı

23. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali, geçen yıllarda Devlet Opera ve Bale Salonu'nda gerçekleştirilen açılış törenini bu yıl 23. yılında karantinada “evde kaldık” diyerek online platformda kapılarını açtı.



Yetkin Dikinciler ve Ece Dizdar’ın sunuculuğunu yaptığı gecede festivalin Onursal Genel Başkanı, Türkan Şoray açılışı yaptı. Geceye Nükhet Duru ve Feryal Öney şarkılarıyla renk kattı.



Açılışta geçen yıllarda kaybedilen sanatçılar anılırken, Yetkin Dikinciler, “Hangi kentte, hangi ülkede olursanız olun, festival bu kez size bir dokunuş kadar yakın... Elbette bu günlerin çabuk geçmesini ve sinemada film izleyeceğimiz günlerin gelmesini istiyoruz, ama her sorunun bize açtığı bir yeni kapı da oluyor, pandemi de festivalin sınırlarını kaldırıverdi...” diyerek online festivalin önemini vurguladı.

Açılışa Kültür Bakanı Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, İrlanda büyükelçisi, İsviçre Büyükelçiliği de katkılarını sunarken Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, Çankaya Belediyesi Başkanı Alper Taşdelen, Yenimahalle Belediyesi Başkanı Fethi Yaşar ve Mareliber’den Deniz Şengenç de festival sponsoru olarak geceye video mesajlarıyla katıldılar.

ÖDÜLLER SAHİPLERİNİ BULDU



Online açılışta ödüller de sunulurken Onur Ödülü Oyuncu Nebahat Çehre ve Eğitmen ve Yönetmen Şahika Tekand’a verildi.



Onur Ödülü sahibi Şahika Tekand canlı yayına bağlanarak: “Böyle zor günlerde böyle bir sevinç beklemiyordum. Beni bu ödüle layık gören kız kardeşlerime, festival ekibine çok teşekkür ederim” dedi.

"Bilge Olgaç Başarı Ödülleri’ni Senarist, Yapımcı, Yönetmen Handan İpekçi, Yapımcı Sevil Demirci ve Senarist, Yönetmen, Yazar Işıl Özgentürk aldı.



Handan İpekçi canlı yayına bağlanarak; emeği geçen herkese teşekkür ederek Bilge Olgaç’ın açtığı yolda ilerlediklerini dile getirdi. Bilge Olgaç’ın daha güç dönemlerde kendini ve sinemasını var ettiğini ifade etti. İpekçi, Bilge Olgaç’ın bugün kadın yönetmenlerin yolunu açtığını söyledi.

Canlı yayına bağlanan bir diğer isim ise Sevil Demirci Oldu. Demirci: “Bilge Olgaç Ödülü’nü almak onur verici, Uçan Süpürge’ye teşekkür ediyorum. Özgürce film yapacağımız günler diliyorum” dedi.

Bilge Olgaç Ödülü’nün bir diğer sahibi Işın Özgentürk de video mesajıyla geceye katıldı. Özgentürk: “Bilge Olgaç’a adanmış olan bir ödülü aldım. Bilge ve bütün kız kardeşlerim adına hepinize teşekkür ediyorum ve bunu daha adil bir dünya olması için mücadele eden bütün kız kardeşlerime adamak istiyorum” dedi.



"Genç Cadı" oyuncu ödülü, Oyuncu Cemre Ebuzziya’nın oldu. Ebuzziya, canlı yayına bağlanarak “Kadınların seslerine sahip çıkan güçlü kadınlardan bir ödül aldım. Artık genç cadıyım, bu dönemde ilaç gibi geldi” diyerek hocalarına, çalıştığı yönetmenlere, dostlarına ve ailesine teşekkür etti.



Tema ödülü ise evde kalan, evde kalamayıp çalışmak zorunda olan tüm kadınlara verildi.

31 ÜLKEDEN 76 FİLM



Dünyanın dört bir yanından 1301 kadın yönetmenin çektikleri filmler ile Uçan Süpürge’ye başvurduğu ve bu rekor başvuruya dikkat çekilen gecede seçici kurulun eleyip oluşturduğu 31 ülkeden 76 film seçkiden uzun metraj, belgeseller, kısa filmler ve canlandırma filmleri tanıtıldı.



YÖNETMENLER FİLMLERİNİN ONLİNE’A AÇILMASINA İZİN VERİRLER Mİ?



Sunucu Ece Dizdar yönetmenlerden gelen mektuplardan satırlar okuyarak; “çekinerek yazılan mektuplara gelen cevaplar, yalnız olmadığımızı gösterdi, dünyanın her yerinden kadın yönetmenlerle paylaşımın öneminde buluştuğumuzu gösterdi...” diyerek online festivale katkı sunan tüm yönetmenlere teşekkür edildi.



Bir diğer teşekkür ise tarihinde ilk kez online jürilik yapan Uluslararası Sinema Eleştirmenleri Birliği (FIPRESCİ)’ye geldi. Fipresci’nin genel sekreteri Klaus Eder’in online jüriliği tarihinde ilk kez Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali için kabul etmelerinin bu döneme katkı olduğu vurgulandı.



Festivalin her yıl “Her Biri Ayrı Renk”başlığıyla yeni filmlerin biraraya geldiği yarışmalı bölümünde on film yer alıyor. Bu bölümdeki filmleri her seyirci gibi evinde izleyip ödül verecek olan jüri üyeleri, Romanya’dan Sinema eleştirmeni ve Bükreş Ulusal Tiyatro ve Sinema Üniversitesi öğretim üyelerinden Dr. Dana Duma, Fransa’dan sinema eleştirmeni, gazeteci ve 2014 Londra Dijital Dergi Ödülleri- En İyi Sinema-Tv ve Eğlence Dergisi Ödülü sahibi Bande à Part ile çalışan Hélène Robert ve İngiltere’den Edinburgh Uluslararası Film Festivali’nin eski Sanat Direktörü olan ve The Sunday Mirror gazetesi sinema eleştirmeni, Londra Çağdaş Sanatlar Enstitüsü Sinema Direktörü Mark Adams isimleri anıldı.



FESTİVAL BÖLÜMLERİ



Her Biri Ayrı Renk’in yanı sıra; her yıl olmasa da geçen yıl ve bu yıl yer verilen Yersiz Yurtsuz bölümü, göçmenliğe vurgu yapılan bir seçki bölümü olarak sunulurken açılışta bu yıla özel Evde Kalamayanlar, Evde ve Sokakta bölümleri ile Olay Yeri Aile, Pembesiz Mavisiz, Arafta, Kabuğunu Kırmak, Erkekliğin İdeolojik Aygıtları, Afrika, İrlanda bölümlerinin tanıtımlarına yer verildi.



FESTİVAL ATÖLYELERİ



Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali, dünyanın birçok yerinden oluşturduğu film seçkisinin yanı sıra her yıl atölye ve etkinliklerle de öne çıkıyor. Bu yıl da açılışta festivalin atölye ve etkinliklerine ayrıca değinildi.



Atölye ve etkinlikler şöyle: Önce çocuklar için atölyeler yapıldı. Yoga ve hareket atölyesi, Çocuklarla felsefe, çocuklarla film çözümlemesi, yaratıcı yazarlık... Sonra yetişkinlere dair, Sanatla Terapi, Hafıza Mekanları, Korona günlerinde kadına yönelik şiddet ve Hukuk, çocuk istismarı, Müzik ve Film ilişkisi üzerine atölyeler yapıldı.



Açılış gecesi Nükhet Duru’nun şarkılarıyla başladı ve yine Nükhet Duru’nun evden yaptığı canlı yayınla sona erdi.