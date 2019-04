Bu yıl 23. kez düzenlenen "Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri"nin aday isimleri belirlendi.



Adayların açıklandığı basın toplantısı, Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri İcra Kurulu Başkanı Salih Başağa, jüri başkanı Prof. Dr. Merih Tangün ve sanatçı Haldun Dormen'in ev sahipliğinde Bomonti Ada'da gerçekleştirildi.



Toplantıda konuşan Tangün, bu yıl tiyatro sezonunda 8 ay boyunca jüri üyelerinin İstanbul'daki 176 oyunu izleyerek değerlendirmeye aldıklarını söyledi.



Tangün, bu sezonda oyunların şahane ve yaratıcı olduğu yorumunda bulunarak, "Şahane performanslara tanık olduk. Her geçen gün oyun sayılarının artması, kalitenin yükselmesi değerlendirme süresini açıkçası bayağı zorluyor. Biz de epey yoruluyor, fakat çok mutlu oluyoruz. Türk tiyatrosunun büyümesi ve güçlenmeye devam etmesi bizleri müthiş gururlandırıyor." dedi.



ÖDÜLLER, 30 NİSAN'DA ZORLU PSM'DE VERİLECEK



Bu yıl tiyatro dünyasından birçok değerli oyuncunun da vefat ettiğini hatırlatan Tangün, şöyle devam etti: "Jüri üyemiz değerli Candan Sabuncu'nun vefatı hepimizi çok derin etkiledi. Tüm sanat camiasının, sevdiklerinin bir kez daha başı sağ olsun. Öte yandan bu yıl da yepyeni yeteneklerimizin sahne tozu yutmasına tanık olduk. Türk tiyatrosunun sağlam köklerinden aldığı güç, ortaya koyduğu kaliteli işler ve sahip olduğu dinamizm bizi gelecek adına çok gururlandırıyor ve umutlandırıyor."



Tangün, bu yıl ödüllere "Yılın En Başarılı Hareket Düzeni" kategorisini eklediklerini dile getirerek, 30 Nisan'da Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde gerçekleştirilecek ödül törenini Ahu Türkpençe ile Alican Yücesoy'un sunacağını kaydetti.



TOPLAM 12 ANA, 4 ÖZEL KATEGORİDE ÖDÜL VERİLECEK



Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri jürisi, tiyatro tarihine geçen ustalara takdim edilen Muhsin Ertuğrul Özel Ödülü'nün Ahmet Levendoğlu'na, oyun yazarlarına adanan Cevat Fehmi Başkut Özel Ödülü'nü "Dünyada Karşılaşmış Gibi" isimli oyunuyla Berkun Oya'ya verilmesini kararlaştırdı.



Komedi ya da müzikal dalındaki oyunlara verilen Haldun Dormen Özel Ödülü'nü "Alice Müzikali" kazanırken, Yapı Kredi Özel Ödülü'nün sahibi ise bu yıl tiyatroya yaptığı katkılar nedeniyle Rüştü Asyalı oldu.



"Yılın En Başarılı Oyunu" kategorisinde İstanbul Devlet Tiyatrosu'nun sahnelediği "Bir Peri Masalı Radyum Kızları", Krek Tiyatro Topluluğu'nun "Dünyada Karşılaşmış Gibi", Craft Tiyatro'nun "Fotoğraf 51", Tiyatroadam'ın "Meçhul Paşa" ve "Teftişör" oyunları aday gösterildi.



"Yılın En Başarılı Yönetmeni" adayları arasında "Dünyada Karşılaşmış Gibi" oyunuyla Berkun Oya, "Fotoğraf 51"le Çağ Çalışkur, "Meçhul Paşa"yla Emrah Eren, "Bir Peri Masalı Radyum Kızları"yla Laçin Ceylan ve "Teftişör" oyunuyla Oğuz Utku Güneş yer alıyor.



"Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu" kategorisinin adayları da "Nihayet Makamı"yla Ayşegül Uraz, "Manik Atak"la Devrim Yakut, "Can Yeleği"yle Elçin Atamgüç, "Fotoğraf 51"le Funda Eryiğit, "Tırnak İçinde Hizmetçiler"le Nezaket Erden olarak belirlendi.



"Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu" kategorisinde ise adaylar "Kader Can" oyunundaki performansıyla Deniz Karaoğlu, "Red Light Kışı" ile Gün Koper, "Zebercet"le Halil Babür, "Dünyada Karşılaşmış Gibi" oyunuyla Öner Erkan ve Serkan Keskin oldu.