İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR Assange'ın elindeki dikkat çeken kitap

Bu yıl, İzmir Kitap Fuarı’nı okullarıyla birlikte ziyaret eden öğrenci sayısı geçtiğimiz yıla oranla yaklaşık %53 artış göstererek 48.548’e ulaştı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da yetişkin kitapseverlerin fuara ilgisi özellikle ikinci hafta sonunda yoğunlaştı.



Bu yıl 465 yayınevi ve sivil toplum kuruluşunun katılımıyla gerçekleşen 24. İzmir Kitap Fuarı, 115 kültür etkinliğine ev sahipliği yaptı. Dokuz gün boyunca düzenlenen etkinlikler ve imza günlerinde yüzlerce yazar okurlarıyla buluşma fırsatı yakaladı.