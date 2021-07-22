25 milyon yıllık fosil ağaç ormanı yok olmanın eşiğinde

Manisa'nın Yunusemre ilçesine bağlı Osmancalı Mahallesi yakınlarında bulunan fosil ağaç ormanı, çok özel bir oluşum olması ve az sayıda örnek arasında yer almasıyla dikkat çekiyor. Yuntdağı volkanlarının patlamasıyla yaklaşık 25 milyon yıl önce oluştuğu tahmin edilen fosil ağaçlar, insan faaliyetleri ve doğa koşulları nedeniyle her geçen gün azalıyor.

Dünyada eşine az rastlanan oluşum olan fosil ağaçlar, korumasız kaldığı her geçen gün yok olmaya bir adım daha yaklaşıyor. Milyonlarca yıllık fosil ağaçlar, bilinçsiz kişiler tarafından tahrip ediliyor ve bazı kişiler fosil ağaçları yanlarında götürüyor.

LADİN VE YALANKOZ AĞAÇLARI VAR

Alanda yapılan çalışmalarda ladin ve yalankoz ağacı olmak üzere iki ağaç cinsinin varlığı öne çıkıyor. Bölgede yer alan fosil ağaç ormanı bilim insanlarının da ilgisini çekiyor. Taş gibi görünen fosil ağaçların toprağın altında daha da fazla olduğu tahmin ediliyor. Yapılacak çalışmalar sonrası fosil ağaçların yok olmaması ve turizme kazandırılması amaçlanıyor.



“ÇOK ÖZEL BİR OLUŞUM, HER YERDE OLMUYOR"

Yuntdağı bölgesinin antik dönemde de çok önemli olduğunu belirten Manisa CBÜ Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Aigai Kazı Başkanı Doç. Dr. Yusuf Sezgin, “Yuntdağı bölgesinin Antik Dönem'de de çok önemli bir bölge olduğunu biliyoruz. Üzerinde Aigai gibi önemli bir antik kenti barındırıyor. Bu bölge aslında volkanik bir oluşum" dedi.

"Burada yüzeyde de görüldüğü üzere çok fazla fosilleşmiş, taşlaşmış ağaç var. Bunun oluşumu çok özel, her yerde olmuyor. Dünyada sayılı alanda, Türkiye’de de birkaç yerde var" diyen Sezgin, "Yaklaşık 20-25 milyon yıl önce bir volkanik patlama sırasında yuvarlanan ağaçların sulu alanlara devrilmesi, onun üzerinin de volkanik akıntıyla kapatılması, sonrasında da ağaçların taşlaşmasıyla oluşuyor” diye konuştu.



“TURİZM AÇISINDAN CİDDİ BİR POTANSİYEL VAR"

Bölgenin turizm açısından ciddi bir potansiyel taşıdığını belirten Sezgin, “Burası bir tabiat varlığı. Burayı bir kültür mirası olarak düşünmek lazım. Özellikle Yuntdağı gibi bir bölgenin gelişimine büyük katkı sağlayacaktır" dedi.

Uzun zamandır Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi’nin bölgede çalışma yapılması yönünde talebi olduğunu, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Arkeoloji Bölümü ve Aigai Kazı Başkanlığı olarak gerekeni yapmak istediklerini söyleyen Sezgin, "İleride bir gün otobüslerle insanların buraya gelerek ziyaret edeceği günlerin olduğunu hayal ediyorum” diye konuştu.

Midilli Adası'nda da ormanın benzer bir örneğinin bulunduğunu ve ciddi bir turizm kaynağı olduğunu söyleyen Sezgin, “Orada uzun yıllar üzerinde çalışılmış ve ortaya çıkarılmış bu ağaçlar. Şu an bizim yüzeyde gördüklerimiz çok küçük bir kısmı. Toprağın altında aslında çok fazla ağaç kalıntıları var. Bunların ortaya çıkarılması sonrası Midilli çok ciddi ziyaretçi alıyor. Büyük bir gelir de elde ettiklerini biliyorum” dedi.



“HAVA KOŞULLARINA MARUZ KALMALARI TAHRİBATA NEDEN OLUYOR"

Fosil ağaçların açıkta kalarak hava koşullarına maruz kalmaları nedeniyle tahribata uğradığını belirten Sezgin, “Buranın doğal sit ilan edilmesi gerekiyor. Sonrasında da üzeri koruma çatısıyla kapatılarak korunur hale getirilmesi gerekiyor. Bu bakımdan bütün sorumluluk alması gereken kurumların ilgi göstermesi gerekiyor. Çünkü zamanla bunlar giderek yok olacak” diye konuştu.