250 yıllık şişeye açık artırmada 1,3 milyon liraya alıcı bekleniyor

New York’taki Sotheby's müzayedesinde 250 yıllık bir konyak şişesi açık artırmaya çıkarılıyor. 1762 yapımı şişeye 160 bin sterline (1,3 milyon TL) alıcı bulunması bekleniyor.



Müzayede yetkilileri, Avrupa’da bir böcek istilası sonucu mahsulleri tahrip olan bir işçiye ödeme yerine verilen konyak şişesindeki içeceğin hala içilebilir nitelikte olduğunu belirtti.

ŞİŞENİN 140 YILLIK HİKAYESİ



Gautier marka konyak, bir ailenin 140 yıllık mahzeninde bulunuyordu. Ailenin ataları, 19. yüzyılda bir erkek çocuk evlat edinmişti. O çocuk, 1880’e kadar 10 yıllığına Fransa’nın Cognac bölgesine çalışmaya gitmişti. Bu dönemde Avrupa’da gerçekleşen böcek istilasıyla pek çok ekili alan zarar gördü. İşçiye, zararına karşılık ödeme yerine bir şişe konyak verildi. Bu, o dönem için normal karşılanan bir ödeme şekliydi.



Aile, şişeyi 140 yıl sakladıktan sonra satmaya karar verdi. Müzayede yetkilileri, yüksek alkol seviyesinin şişe için koruyucu özellik taşıdığını ve şişenin bozulmadan bugüne kadar geldiğini belirtti.