FESTİVAL PROGRAMI 26. İstanbul Caz Festivali programı açıklandı

Bu yıl 26’ncı kez cazın önde gelen isimleri ile güncel müziğin yıldızlarını 29 Haziran-18 Temmuz tarihleri arasında İstanbul’da ağırlayacak İstanbul Caz Festivali, yıldız isimlerden yeni keşiflere 300’ü aşkın yerli ve yabancı sanatçı, 27 farklı mekanda, 50’nin üzerinde konserde bir araya getiriyor.



İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından 22 yıldır Garanti Bankası’nın sponsorluğunda düzenlenen 26. İstanbul Caz Festivali’nin biletleri, İKSV Lale Kart üyeleri için indirimli ön satışların ardından 13 Nisan Cumartesi günü satışa çıkıyor.



Geniş sanatçı seçkisiyle festival severlerin gözdesi olan İstanbul Caz Festivali, bu yılki programı kapsamında saksofoncu, besteci, yapımcı ve grup lideri kimlikleriyle çağdaş cazın efsane isimlerinden Kamasi Washington, ünlü basçı Michael League’in liderliğinde sofistike besteleri çığır açıcı bir emprovizasyon stiliyle birleştiren Snarky Puppy, virtüöz piyanist ve besteci Aydın Esen, müziğini caz, R&B ve hip-hop unsurları etrafında ören besteci ve vokal José James gibi birçok ismi dinleyiclerle buluşturacak.

Festivalin bu yılki diğer sürprizleri arasında bestelediği, söylediği ve kendi enstrümanlarıyla çalıp kaydettiği şarkıları sayesinde yıldız haline gelen iki Grammy ödüllü Jacob Collier; çağdaş cazın önde gelen piyanistlerinden Bill Charlap; caz piyanonun bir diğer yıldızı ve parlayan isimlerinden Shai Maestro; trompette öncü bir isim Paolo Fresu’nun Lars Danielsson ile ikili projesi Summerwind; caz, blues ve soul melodilerini ustalıkla bir araya getiren Mélanie de Biasio; genç neslin en yaratıcı caz müzisyenlerinden, yapımcı, besteci ve davulcu Makaya McCraven; reggae, soul, afro-beat ve latin ritimleriyle örülü, caz emprovizasyonları ile tanınan genç grup Nubiyan Twist; Azerbaycan folk müziğini cazla harmanlayarak modern bir dil yakalayan piyanist ve besteci Elchin Shirinov ve daha birçok isim bulunuyor.



CAZ VAPURU GERİ DÖNÜYOR

2003-2010 yılları arasında festivalin en sevilen etkinliklerinden biri olan, müzikseverlerin unutamadığı hatıralar biriktirdiği Caz Vapuru da dokuz yıl aradan sonra geri dönüyor. Müzik dolu bir boğaz seferine çıkmaya hazırlanan Caz Vapuru, İstanbul Boğazı boyunca yapacağı seferde Türkiye’den ve yurtdışından çeşitli caz grupları ile caz DJ’lerini ağırlayacak.



Bu yıl festival, ücretsiz etkinliklerine bir yenisini ekleyerek, Beyoğlu’nun Haliç kıyısında da çeşitli toplulukları izleyiciler ile buluşturacak bir projeyi hayata geçiriyor. Halıcıoğlu Parkı’nda düzenlenmesi planlanan Ah Şu Cazlar Blues’lar, Türkiye’den ve dünyadan geleneksel müzik ile doğaçlamayı harmanlayan başarılı gruplara sahne olacak.



26. İstanbul Caz Festivali, bu yıl ilk defa gerçekleştireceği Vitrin Turu kapsamında Şişhane ve Beyoğlu’nda üç farklı mekânda, tek biletle birçok konser izleme fırsatı da sunacak. Programda No Land, Efe Demiral, Gülşah Erol Band, Duru And ve sürpriz isimler yer alıyor.



FESTİVAL MEKANLARI

Festivalin 27 mekânı arasında, bu yıl ilk defa festivale ev sahipliği yapacak Feriye ile Cemiyet’in yanı sıra Nardis Jazz Club, Volkswagen Arena, Sultan Park, Sultan Park - Swissotel The Bosphorus, Sakıp Sabancı Müzesi Fıstıklı Teras, UNIQ Açık Hava Sahnesi, UNIQ Hall, Fenerbahçe Khalkedon, Fenerbahçe Parkı, Beylikdüzü Yaşam Vadisi Parkı, Salon İKSV ve Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi, Esma Sultan Yalısı ve Beykoz Kundura gibi gelenekselleşen mekânlar da bulunuyor. Festivalin mekânları arasına geçtiğimiz yıl katılan, Beyoğlu’nun en eski binalarından Venedik Sarayı’nın bahçesi bu yıl da cazseverlere kapısını açıyor.



Gece Gezmesi, yine Kadıköy yakasının sevilen mekânlarından All Saints Moda Kilisesi, Bant Mag. Havuz/BİNA, Kadıköy Sahne, Kadıköy Sineması, KargART, Mecra ve Moda Sahnesi’nde gerçekleştirilecek konserlerle şehirde müziğin nabzını tutmaya devam ediyor.





PARKLARDA CAZ

İstanbul Caz Festivali’nin gelenekselleşen ücretsiz etkinliklerinden Parklarda Caz ve bu yıl üçüncü kez düzenlenecek çocuklara ve ailelerine yönelik Çocukça Bir Gün de cazı deniz ve yeşille buluşturan festival etkinliklerinden.

