Bu yıl 23-29 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek 26. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nde; Barış Atay’ın yönettiği Aden, Burak Çevik’in yönettiği Aidiyet, usta yönetmen Semih Kaplanoğlu imzası taşıyan Bağlılık-Aslı, Serhat Karaaslan’ın yönettiği Görülmüştür, Nihat Durak’ın yönettiği Kapı, Eylem Kaftan’ın yönettiği Kovan, Pelin Esmer’in yönettiği Kraliçe Lear, Ali Aydın’ın yönettiği Kronoloji, Kıvanç Sezer’in yönettiği Küçük Şeyler, Cenk Ertürk’ün yönettiği Nuh Tepesi, Köken Ergün’ün yönettiği Şehitler ve Cihan Sağlam'ın yönettiği Uzun Zaman Önce olmak üzere Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması kategorisinde 12 film yarışacak. Jüri önüne çıkmaya hak kazanan filmlerden üçü dünya prömiyerini, dördü de Türkiye prömiyerini Adana’da yapacak. Beş film ise, yönetmenlerin ilk filmi olmalarıyla dikkatleri çekiyor.

Yarışmada yer alacak eserlerden ilki, Barış Atay’ın yönettiği Aden. Yarışmanın ikinci filmi olan Burak Çevik’in Aidiyet'i ise, 69. Berlin Film Festivali Forum bölümünde Calligari Ödülü için yarışmıştı. Film, Türkiye prömiyerini yarışma kapsamında Adana’da yapacak. Finalist filmlerden Bağlılık-Aslı ise usta yönetmen Semih Kaplanoğlu’nun imzasını taşıyor.

Yarışmanın finalistlerinden Serhat Karaaslan’ın ilk uzun metraj filmi olan Görülmüştür, 54. Karlovy Vary Film Festivali’nde Avrupa ve Akdeniz Film Eleştirmenleri Birliği (FEDEORA) tarafından en iyi film seçilmişti. Yarışmada jüri önüne çıkacak bir diğer film ise Nihat Durak’ın Kapı adlı filmi. Yine bir ilk film olan Eylem Kaftan’ın Kovan'ı dünya prömiyerini Adana’da yapacak.

Aden filminin yönetmen koltuğunda Barış Atay var.

Pelin Esmer’in 25. Saraybosna Film Festivali’nde ilk kez seyirci karşısına çıkan Kraliçe Lear adlı filmi Türkiye prömiyeri ile Adana izleyicisiyle buluşacak. Ali Aydın’ın yönettiği Kronoloji filmi de dünya prömiyerini yarışma kapsamında gerçekleştirecek. Kıvanç Sezer tarafından yönetilen ve ilk ödülünü Karadağ'da düzenlenen Montenegro Film Festivali'nde alan Küçük Şeyler, yarışmanın bir diğer finalisti olarak karşımıza çıkıyor. Film, Türkiye’de ilk kez Adana’da gösterilecek.

Yönetmen Cenk Ertürk’ün ilk uzun metraj filmi olan ve 18. Tribeca Film Festivali’nden iki ödülle dönen Nuh Tepesi de Türkiye prömiyerini yarışma kapsamında, Adana’da yapacak. Köken Ergün’ün yönettiği Şehitler isimli ilk uzun metraj filmi, yarışmanın bir diğer finalisti. Altın Koza ödüllerinin son adayı ise Cihan Sağlam’ın yönettiği Uzun Zaman Önce. Dünya prömiyerini Adana’da yapacak olan film, yönetmenin ilk uzun metraj film çalışması olarak izleyiciyle buluşacak.

Küçük Şeyler, Montenegro Film Festivali'nden ödülle döndü.

ÖDÜL TÖRENİ 28 EYLÜL'DE

26. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nde bu yıl filmler; Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması, Uluslararası Kısa Film Yarışması, Ulusal Öğrenci Kısa Film Yarışması ve Adana Kısa Film Yarışması olmak üzere toplam 4 kategoride yarışacak. Festivalde, yarışma kategorisi dışında Uluslararası Uzun Metraj Film gösterimleri de gerçekleştirilecek. Sinemaseverlerin merakla beklediği Altın Koza Ödülleri ise, 28 Eylül Cumartesi gecesi düzenlenecek törenle sahiplerini bulacak. “Altın Koza Yaşam Boyu Onur Ödülü” de aynı törende sahiplerine takdim edilecek.

Ali Aydın’ın yönettiği Kronoloji, dünya prömiyerini Adana'da yapacak.

YÜRÜTME KURULUNDA ADANALI SANATÇILAR VAR

Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen festivalin yeni yürütme kurulu, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar tarafından davet edilen usta isimlerden oluşuyor. Ağırlıklı olarak Adanalı sanatçıların yer aldığı yeni yürütme kurulunda; Menderes Samancılar, Timur Savcı, Nebil Özgentürk, Kadir Beycioğlu ve İsmail Timuçin yer alıyor. Festival direktörlüğünü ise, uzun yıllar Adana Altın Koza Film Festivali sinema bölümü direktörlüğünü yürütmüş olan Kadir Beycioğlu üstleniyor.

Pelin Esmer’in Kraliçe Lear filmi, ilk kez 25. Saraybosna Film Festivali’nde gösterildi.

İLK KEZ ORHAN KEMAL ÖDÜLÜ VERİLECEK

Türk sinemasının önemli gündemlerinden birini yaratan festival, bu yıl usta isimlerden oluşan güçlü yürütme kuruluyla şimdiden dikkatleri üzerine çekiyor. Festivalin yürütme kurulunda; 19. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali “En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü” ve 23. Uluslararası Adana Film Festivali “Tarık Akan En İyi Erkek Oyuncu Ödülü” sahibi, usta sinema sanatçısı Menderes Samancılar, başarılı yapımcı Timur Savcı, yapımcı, yönetmen, televizyon programcısı ve yazar Nebil Özgentürk, akademisyen Kadir Beycioğlu, tiyatro sanatçısı ve bürokrat İsmail Timuçin yer alıyor. İlk adım olarak; “Adana Film Festivali”ne, “Altın Koza” adını iade ederek “Adana Altın Koza Film Festivali” ismini geri kazandıran yürütme kurulu; temiz, şeffaf, hiçbir ayrım gözetmeyen, sansürsüz ve özgür bir festival hedeflediklerini belirtiyor.



Festivalde bu yıl ilk kez usta yazar Orhan Kemal’in anısına “Orhan Kemal Emek Ödülleri” verilecek. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da düzenlenecek olan Sevgi Korteji’nde, festival konukları halkı selamlayacak ve ortaya yine renkli görüntüler çıkacak.