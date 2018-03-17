26. yüzyılda bir yaşam: Değiştirilmiş Karbon

21. yüzyılın en önemli bilimkurgu eserlerinden biri olarak görülen Richard K. Morgan’ın kaleme aldığı ve Philip K. Dick En iyi Roman Ödülü’nü alan “Değiştirilmiş Karbon”, raflardaki yerini aldı.

Kitaptan uyarlanarak Netflix’te yayınlanmaya başlayan distopik dizi “Altered Carbon” ise 2018’in en çok seyredilecek projelerinden biri olmaya aday. İthaki Yayınları’ndan editörlüğünü Alican Saygı Ortanca’nın ve çevirisini Aslıhan Kuzucan’ın yaptığı “Değiştirilmiş Karbon” Siberpunk türünün en dikkat çekici örneklerinden biri. Kitap, Blade Runner ve Neuromancer gibi eserlerin izinden giden bir bilim kurgu-distopya ürünü olma özelliği taşıyor.

ALTERED CARBON'DAN TÜRKİYE'YE ÖZEL MELİK DUYAR'LI TANITIM - İZLE