27. İstanbul Caz Festivali ertelendi

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından Garanti BBVA sponsorluğunda, 27 Haziran-14 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilmesi planlanan 27. İstanbul Caz Festivali’nin, küresel corona virüs (Covid-19) salgını sebebiyle ileri bir tarihe ertelenmesine karar verildi.



1994 yılından bu yana her yıl temmuz ayında düzenlenen, İstanbul’un uluslararası konser haritasında önemli bir yer edinmesini ve kentin başka bir gözle deneyimlenmesini sağlayan İstanbul Caz Festivali’nin yeni tarihleri ve programa dair ayrıntılar temmuz ayında festivalin web sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden duyurulacak.



GENÇ CAZ BAŞVURU TARİHİ UZATILDI



İstanbul Caz Festivali kapsamında bu yıl 18. kez düzenlenecek Genç Caz konserleri için başvuru tarihi de salgın nedeniyle 30 Haziran Salı gününe uzatıldı.