27. Saraybosna Film Festivali Komşuluk Halleri filmiyle başladı

Ulusal Tiyatro binasında gerçekleştirilen tören kapsamında, sinema dünyasının önemli isimlerinin katılımıyla kırmızı halı geçişi yapıldı.



Festival Direktörü Mirsad Purivatra, açılış konuşmasında, festivalin geçen salgın nedeniyle çevrimiçi platformda düzenlendiğini anımsatarak bu yılki etkinliğin normal yaşama dönüş yolunda umut vadettiğini belirtti.



İnsanların sanatsız ve sinemasız hayata alışık olmadığını söyleyen Purivatra, "Bu açılışın güzel bir hikayenin başlangıcı olmasını temenni ediyoruz" dedi.



Festival kapsamında verilen "Saraybosna'nın Kalbi" ödülü, bu yıl film sanatına sağladığı büyük katkılardan dolayı dünyaca ünlü Alman yönetmen Wim Wenders'e verildi.

"FİLM YAPAN BİRİ İÇİN EN ÖNEMLİ ORGAN KALPTİR"



Wenders, ödül takdiminin ardından yaptığı konuşmada, "Göz, çok değerli bir organdır. Ancak film yapan biri için en önemli organ kalptir. Kalp, güzellikleri görmeye ve kötü şeylerden kaçınmaya yarayan bir organdır. Kalp, barışı görüp savaşla mücadele eder, gerçeği arar, yalanlardan kaçar. Kalp şeklindeki bu ödül en güzel ödüllerden biridir" diye konuştu.



Birbirine komşu iki köfte ustasını konu alan film, başta Saraybosna ve Mostar'da olmak üzere 14 noktada gösteriliyor.

Festival, Oscar ödüllü Bosnalı yönetmen Danis Tanovic'in yönettiği TRT yapımı "Komşuluk Halleri" filminin açık hava sinemasındaki gösterimiyle başladı.



Bu yılki festivalde Tanovic'in filmi ile birlikte TRT yapımı ve TRT ortak yapımı 5 film yer alıyor.



Yönetmenliğini Jasmila Zbanic'in yaptığı TRT ortak yapımı ve Oscar adayı "Quo Vadis, Aida?" (Nereye Gidiyorsun Aida?) filmi, festivalin "Odak Noktası" programında seyirciyle buluşacak.



TRT ortak yapımı Cem Özay'ın "Af", Selman Nacar'ın "Tereddüt Çizgisi" ve Bekir Bülbül'ün "Bir Tutam Karanfil" filmleri de festival kapsamında sinemaseverlerin beğenisine sunulacak.



BU YILKİ FESTİVALDE 47 FİLM YARIŞIYOR



Bu yıl 27'nci kez sinemaseverlere kapılarını açan SFF'de, "Saraybosna'nın Kalbi" isimli festival ödüllerini almak için 4 kategoride toplam 47 film yarışıyor.



"Uzun metrajlı" film kategorisinde 9, "kısa film" kategorisinde 10, "belgesel film" kategorisinde 16 ve "öğrenci filmleri" kategorisinde 12 film yer alırken 18 filmin dünya prömiyeri, 3 filmin uluslararası, 1 filmin Avrupa, 24 filmin bölgesel ve 1 filmin de Bosna Hersek prömiyeri gerçekleştirilecek.



"Belgesel film" kategorisinde ise Türkiye yapımı "Yaramaz Çocuklar" filminin yer aldığı festivalin jüri başkanlığını ise "Quo Vadis, Aida"nın başrol oyuncusu Jasna Djuricic üstleniyor.



Bu yılki festivale ünlü Meksikalı yönetmen Michel Franco'nun da katılacağı belirtiliyor. Franco'nun, 2020'de layık görüldüğü ancak salgın nedeniyle alamadığı Saraybosna'nın Kalbi ödülünü de bu yıl alması planlanıyor.



Bosna'daki savaşın (1992-1995) izlerini silmek, başkent Saraybosna'yı yeniden kültür ve sanatın merkezi haline getirmek amacıyla düzenlenmeye başlayan SFF, 27 yıllık sürede dünyaca ünlü birçok ismi ağırladı.



Festivale bugüne kadar Robert de Niro, Angelina Jolie, Brad Pitt, Orlando Bloom, Daniel Craig, John Malkovich, Morgan Freeman, Gerard Depardieu ve Nuri Bilge Ceylan gibi dünyaca ünlü birçok isim katıldı.