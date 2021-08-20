27. Saraybosna Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu

Saraybosna'nın Kalbi adı verilen ödüller, başkent Saraybosna'daki Ulusal Tiyatro binasında kırmızı halı geçişinin ardından gerçekleştirilen törende sahiplerini buldu.

EN İYİ FİLM GREAT FREEDOM



En İyi Uzun Metrajlı Film dalında ödülü Avusturyalı yönetmen Sebastian Meise'in Great Freedom isimli yapımı kazanırken, Sırp yönetmen Marta Popivoda'nın Landscape of Resistance filmi En İyi Belgesel Film dalında ödülün sahibi oldu.

EN İYİ ÖĞRENCİ FİLMİ SUMMER PLANNING



Hırvat yönetmen Mate Urgin'in Everything Ahead isimli yapımı En İyi Kısa Fil dalında ödül alırken, En İyi Öğrenci Filmi dalında ise ödülü, yönetmenliğini Romanyalı Aleksandru Mironescu'nun yaptığı Summer Planning kazandı.



EN İYİ YÖNETMEKMILICA TOMOVIC



Türk yönetmen Ahmet Necdet Çupur'un Yaramaz Çocuklar adlı belgesel filmi ise SFF İnsan Hakları Ödülü'ne layık görüldü. Öte yandan, Sırp yönetmen Milica Tomovic, Celts filmiyle en iyi yönetmen seçilirken, en iyi erkek oyuncu ise Great Freedom filmindeki rolüyle Avusturyalı oyuncu Georg Friedrich oldu.

EN İYİ KADIN OYUNCU FLAKA LATIFI



En iyi kadın oyuncu ödülünü ise Kosova yapımı The Hill Where Lionesses Roar filmindeki rolleriyle Flaka Latifi, Era Balaj ve Urata Shabani paylaştı. Ödül töreni, toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.



GÖSTERİMLERİN ARDINDAN BİTİYOR



Bu yıl 27'nci kez sinemaseverlere kapılarını açan SFF'de, uzun metrajlı film kategorisinde 9, kısa film kategorisinde 10, belgesel film kategorisinde 16 ve öğrenci filmleri kategorisinde 12 film yer alırken, 18 filmin dünya prömiyeri, 3 filmin uluslararası, 1 filmin Avrupa, 24 filmin bölgesel ve bir filmin de Bosna Hersek prömiyeri gerçekleştirildi.

13 Ağustos'ta başlayan festival, ödül alan filmlerin gösterimlerinin ardından yarın sona erecek.

Ada Masalı 10. yeni bölüm fragmanı