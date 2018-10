Akbank Caz Festivali, bu yıl 17-28 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek. 28. Akbank Caz Festivali’nin ilk haftasında; Avihai Cohen Quartet, Shinya Fukumori Trio, The Comet is Coming, Till Brönner, Ozan Musluoğlu Quintet, Jehan Babur ve Karl Hector & The Malcouns gibi sanatçı ve gruplar sahne alacak.



Organizasyonu ve içerik programlaması Pozitif işbirliğiyle gerçekleştirilen 28. Akbank Caz Festivali’nin yine ilk haftasında Liselerde Caz, Çocuklar için Dans, Atölye çalışmaları ile farklı mekanlarda renkli konuklarla söyleşiler gerçekleştirilecek.





17-21 EKİM KONSERLERİ



· SHINYA FUKUMORI TRIO



17.10.2018 ÇARŞAMBA 19:00



Akbank Sanat



Shinya Fukumori Trio’nun hayallerle dolu şiirsel müziği dinleyicilerinin zihinlerini sükunete davet ediyor. Münih çıkışlı Japon-Fransız-Alman üçlüsünün grup lideri ve aynı zamanda baş bestecisi olan davulcu Shinya Fukumori, geniş bir hayal gücünün ürünü melodileriyle tanınan başarılı bir müzisyen. Fukumori’nin davulculuğunu farklı kılan titizliği, özgürce salınan baladlarının yelpazesinde de kendini açıkça gösteriyor. Ortaya çıkan müziğin özgür karakteri, tenor Matthieu Bordenave ve piyanist Walter Lang’in de kendilerini rahatça ifade edebildikleri alanlar yaratıyor. Topluluk, bu yıl yayınladıkları ilk albümleri For 2 Akis ile yenilik vadediyor ve festivalin en romantik gecelerinden biri, Shinya Fukumori Trio’nun dünyasını keşfetmeniz için sizi bekliyor.



Shinya Fukumori: Davul



Matthieu Bordenave: Tenor Saksafon



Walter Lang: Piyano





· THE COMET IS COMING



17.10.2018 ÇARŞAMBA 21.30



Babylon



Londra çıkışlı The Comet Is Coming, 2015’te Do The Milky Way parçaları ile Lauren Laverne’in MPFree listesine girmesi ve 2016’da Mercury Ödülü’nü daha ilk albümüyle kazanmasıyla ismini hatırı sayılır bir kitleye duyurmayı başardı. Grup, Sun Ra, Frank Zappa ve Jimi Hendrix’in yarattığı dile dayalı karakteristik bir yoldan gitmenin yanı sıra, adlarının çıkış noktası olan BBC Radiophonic Workshop’tan da ilham alıyor. Caz, elektronika, funk ve saykodelik öğeleri bir araya getiren, adeta kozmik bir şöleni andıran müzikleriyle dinleyiciyi kendisine bağlayan grubun felsefesi de bir o kadar cezbedici. Sizi bildiğiniz dünyayı unutup, yeni bir hayali dünyanın parçası olmaya davet eden The Comet Is Coming’e kulak verin ve manifestolarında söyledikleri gibi “koşmaya başlayın”. Bu dahiler topluluğuyla buluşma noktanız ise Akbank Caz Festivali olsun!



King Shabaka: Saksafon



Danalogue: Klavye



Betamax: Davul





· TILL BRÖNNER “THE GOOD LIFE"



18.10.2018 PERŞEMBE 20:30



Uniq Hall



New York Carnegie Hall ve Tokyo Blue Note Jazz Club gibi dünyanın önemli sahnelerinde sık sık performanslar sergileyen başarılı caz müzisyeni Till Brönner, Almanya’nın Chet Baker’ı olarak anılıyor. 2015’te, Herbie Hancock’un öncülük ettiği Uluslararası Caz Günü’nün davetlisi olarak Paris’te çağdaş cazın yıldızlarıyla bir araya geldi. 2016 etkinliği için ise, Beyaz Saray’da Barack Obama’nın konuğu olarak, Herbie Hancock, Sting, Aretha Franklin, Diana Krall, Al Jarreau, Hugh Masekela, Buddy Guy ve Chick Corea gibi duayenlerle sahne aldı. Turnelere ve konserlere çoğunlukla kurucusu olduğu topluluklarla katılan Till Brönner, Akbank Caz Festivali’nde gerçekleşecek ve son albümü The Good Life’ın odakta olacağı bu konser için Till Brönner Septet ile güçlerini ve enerjisini birleştiriyor.



Till Brönner: Trompet, Flugelhorn



Mark Wyand: Tenor Saksafon



Torsten Goods: Gitar



Jasper Soffers: Piyano



Christian von Kaphengst: Bas



David Haynes: Davul



Jan Miserre: Klavye

· OZAN MUSLUOĞLU QUINTET



18.10.2018 PERŞEMBE 21.00



The Badau



2000’lerin başında sürdürdüğü kontrbas eğitimi boyunca, Volkan Hürsever, James Lewis ve Kürşat And gibi önemli müzisyenlerle çalışan kontrbas sanatçısı ve besteci Ozan Musluoğlu, ayrıca Marc Johnson, David Friesen, Dominique Lemerle, Robert Balzar ve Dwayne Burno gibi dünya genelinde tanınan kontrbasçılarla workshoplara katıldı. 2009 yılında çıkardığı ilk albümü Coincidence’tan iki yıl sonra ikinci albümü 40th Day’i yayınladı. Bu albümde, Downbeat dergisinin beş yıl üst üste Yılın Trompetçisi ilan ettiği Jeremy Pelt trompetini konuştururken, tenor saksofonda J.D. Allen, piyanoda Danny Grissett ve davulda Darrell Green yer aldı. Üçüncü albümü My Best Friends Are Pianists’i ise Türkiye'nin yetiştirdiği en önemli 12 caz piyanistiyle birlikte yaptı. Ozan Musluoğlu, caz tarihinin efsaneleşmiş 9 kontrbasçısının bestelerinin yorumlandığı ve başarısını perçinleyen #nine isimli son albümünün ilk festival konseri için Akbank Caz Festivali’ne konuk oluyor.



Şenova Ülker: Trompet



Engin Recepoğulları: Saksafon



Ercüment Orkut: Piyano



Ozan Musluoğlu: Kontrbas



Ferit Odman: Davul







· JOSEF LEIMBERG AND THE ASTRAL PROGRESSIONS ENSEMBLE



18.10.2018 PERŞEMBE 21.30



Babylon



Los Angeles çıkışlı müzisyen ve prodüktör Josef Leimberg’ün hip hop’a duyduğu derin tutku çocukluk yıllarına uzanıyor. Josef’in bu tutkusu, lise yıllarında iyice güçlenerek, üniversite yıllarında zirveye ulaştı ve Cal Arts’tan mezun olduğunda prodüktörlüğe atılmaktan başka bir şey düşünmedi. Erykah Badu, Om'Mas Keith, Chance The Rapper, Robert Glasper, Thundercat, Miguel, Terrace Martin, SZA, Frank Ocean, Xzibit, Robin Thicke ve Kendrick Lamar gibi yıldız isimlerle kayıtlar yaptı. Prodüktörlüğünün parlamaya başladığı dönemde, Snoop Dog ile de tanıştı ve Snoop’un platin plak ödüllü albümlerindeki birçok parçanın prodüktörlüğünü yaptı. Ayrıca, 10 yılı aşkın bir süre boyunca peş peşe, Robin Thicke’in turne arkadaşı oldu. Bu iş birliklerinin ardından, 2016’da nihayet, caz, hip hop, funk ve baladların müthiş bir harmanı olan ilk solo albümü Astral Progressions’ı yayınladı. Muhteşem trompetiyle bu kez festival sahnesini coşturacak Josef Leimberg, bu sonbaharda, İstanbul’da!



Josef Leimberg: Trompet



Tracy Wannomae: Bas Klarnet, Saksafon, Flüt



Anand Bennett: Gitar



Matthew Little: Klavye



Sanjaya Ajaye: Bas



William Logan: Davul







· RÉMI PANOSSIAN TRIO



19.10.2018 CUMA 19:00



Akbank Sanat



Çarpıcı groove’lar, büyüleyici melodiler ve emprovize enerjiden beslenen anlar... Rémi Panossion Trio’nun modern caza gönül veren üyeleri, konuşkanlığın dozunu hiç kaçırmayan eşsiz melodiler yaratırken, alabildiğine canlı bir sound’a imza atıyorlar. Son 9 yıl içinde, dünya genelinde prestijli sahnelerde 400 konser veren bu enerjik üçlü yeni ufuklara doğru kanat çırpmaktan hiç vazgeçmiyor. Grup bu doludizgin macerada, son iki albümleri için Eric Legnini ve DJ Eric Lau ile de işbirliği yaptı. Akbank Caz Festivali, güçlü piyanosuyla Rémi Panossian’ı ve maharetleriyle ona eşlik edecek kontrbasçı Maxime Delporte ve davulcu Fred Petitprez’i ağırlayacak olmanın heyecanını yaşıyor. Rémi Panossian Trio’nun hikayeler ören, yenilikçi müziği izleyiciyi hayli deneysel ve benzersiz bir yolculuğa çıkaracak.



Rémi Panossian: Piyano



Maxime Delporte: Kontrbas



Fred Petitprez: Davul

· JEHAN BARBUR FEAT. FIRAT TANIŞ



19.10.2018 CUMA 20:30



Caddebostan Kültür Merkezi



Beyrut doğumlu vokal, söz yazarı, besteci ve prodüktör Jehan Barbur, İskenderun’da geçirdiği çocukluk ve ilk gençlik yıllarının ardından Ankara’da Bilkent Üniversitesi Amerikan Dili ve Edebiyatı bölümünde eğitimini tamamladı. Üniversiteden sonra, müzik kariyerine odaklanmak üzere İstanbul’da yaşamaya başladı. Bugüne kadar prodüktörlüğünü kendisinin üstlendiği beş başarılı albüm yayınlayarak, giderek genişleyen sadık bir dinleyici kitlesi edindi. Bir hikaye anlatıcısı olarak, çağdaş kadın ozan geleneğini sürdürme gayretiyle, albümlerinde bazı işbirlikleri dışında çoğunlukla kendi bestelerine ve şarkı sözlerine yer verdi. Bugün Türkiye’nin en parlak ve etkileyici caz vokallerinden biri olan Jehan Barbur’a Akbank Caz Festivali’ndeki bu enfes gecede aktör, yönetmen, ressam ve müzisyen Fırat Tanış eşlik edecek. İki derinlikli vokalin birlikte şarkılar seslendireceği konser, kaçırılmaması gereken bir müzik deneyimi vadediyor.



Jehan Barbur: Vokal



Berkant Çelen: Elektrik & Akustik Gitar



Murat Çopur: Bas



Evrim Tüzün: Klavye



Onur Başkurt: Davul



Fırat Tanış: Vokal (Konuk Sanatçı)







· KARL HECTOR & THE MALCOUNS



19.10.2018 CUMA 21:30



Babylon



Krautrock’ın deneyselliğini, Afrobeat ve caz ile harmanlayarak funk’a ustalıkla yediren Karl Hector & The Malcouns’ın müziği, evrensel tınıların sonsuz olasılıklarından beslenen bir vaha adeta. Gitarist ve yapımcı JJ Whitefield, Poets Of Rhythm ve Whitefield Brothers yıllarından sonra, davulcu Zdenko Curulija ile birlikte 2007 yılında, sürprizlerle dolu Karl Hector & The Malcouns’ı kurdu. Grup, Afrika diasporasından aldıkları ilhamla şekillendirdikleri Sahara Swing’in ardından, ikinci albümleri Unstraight Ahead ile çerçevesini daha da genişleterek, Gana ve Mali menşeli Batı Afrika tınılarını Doğu Afrika caz melodileriyle buluşturdu. Bu albüm bir anlamda 1970’lerin Krautrock efsanelerine saygı duruşu niteliği taşıyordu. Zamansız bir müzik şöleni için festival sahnesinde yerini alacak grubun, 1960’ların son demlerinde yükselen özgür funk ruhunu Afrobeat ile buluşturacağı bu performansını kaçırmayın.



Marja Burchard: Klavye



Zdenko Čurulija: Davul



Alexandar Marković: Gitar



Jan Weissenfeldt: Bas



Didac Ruiz Lazaru: Perküsyon





· AKŞAMÜSTÜ CAZ: SANAT DELİORMAN & URAZ KIVANER DUO



20.10.2018 CUMARTESİ 18:00 – 19:00



Akbank Sanat Kafe



Özellikle güçlü sesi ve duygulu yorumuyla akıllarda kalan Sanat Deliorman, 2012’den beri Nardis başta olmak üzere İstanbul, Ankara ve Bodrum’un bilinen caz mekanlarında sevdiği müzik dostlarını ağırladığı “Sanat Deliorman ve Caz Biraderleri” ekibiyle konserler gerçekleştiriyor. Ayrıca, Bora Çeliker ve Eylül Biçer ile Konuşan Gitarlar, Janusz Szprot ile ise Polonya’dan Sevgilerle adlı iki özel konser projesini yürütüyor. Akbank Caz Festivali sahnesine konuk olacak Sanat Deliorman’a, piyano çalış tekniğinde Bill Evans, Oscar Peterson ve Ahmad Jamal’in izlerini görebildiğimiz, ilham verici müzisyen Uraz Kıvaner eşlik edecek.





Sanat Deliorman: Vokal



Uraz Kıvaner: Piyano

· BİRSEN TEZER EASTERN STANDARDS



20.10.2018 CUMARTESİ 20:30



Caddebostan Kültür Merkezi



Derinlikli vokaliyle Birsen Tezer, Türk müzik sahnesinin en etkileyici kadın seslerinden biri olarak kabul ediliyor. Bugüne kadar iki başarılı albüm yayınlayan Birsen Tezer; Erkan Oğur, Bülent Ortaçgil, İlhan Şeşen, Gürol Ağırbaş, Hüsnü Arkan ve Ediz Hafızoğlu gibi pek çok müzisyenle iş birliklerine de imza attı. Sanatçı, Akbank Caz Festivali’nde son projesi Eastern Standards ile yüzlerce yıllık Türk Sanat ve Halk Müziği eserlerini önceki projelerinde yer alan vokal ve enstrümana dayalı doğaçlama öğeleri ve günümüzün sesleri ile birleştirerek farklı bir dil oluşturmayı hedefliyor. Festival izleyicisi, bu heyecan verici projeden şarkılar ve Birsen Tezer’in eşsiz hikaye anlatıcılığı ile büyülü bir dünyaya adım atacak.





· MEHMET ULUĞ GECESİ: AYDIN ESEN GROUP & CAN KOZLU



20.10.2018 CUMARTESİ 20.30



Babylon







28. Akbank Caz Festivali, bu sene 4. kez, Mehmet Uluğ gecesinde değerli isimleri ağırlıyor. Öncelikle, George Garzone: Let Be What Is belgeselinin gösterimiyle başlayacak. Gösterimin ardından, gecenin ilk konseri için Aydın Esen ve Can Kozlu ikilisi sahneye çıkacak. Gecenin ikinci konserinde ise heyecan verici bir performans için Aydın Esen Group izleyicinin karşısında olacak. Piyano dehası ve modern çağın müzik literatürünü çok iyi anlayarak genişleten Aydın Esen, her zaman adından saygı ve övgüyle bahsedilen bir müzisyen olarak geceyi taçlandıracak. Türkiye’nin en yaratıcı emprovize caz sanatçılarından biri olarak kabul edilen Can Kozlu’nun Aydın Esen’e eşlik edecek olması da bu gecenin uzun süre akıllarda yer etmesine katkı sağlayacak.



Aydın Esen: Klavye



Can Kozlu: Davul



SeLKA: Bas



Volkan Öktem: Davul







· AVISHAI COHEN QUARTET



21.10.2018 PAZAR 18:00



Cemal Reşit Rey Konser Salonu



Trompetinin berrak sesiyle tanınan Avishai Cohen, çağdaş caz sahnesinin kendinden en çok söz ettiren isimlerinden biri. Avishai Cohen’in, müzikteki anlam arayışı ve bas tınılarını ilgi odağı haline getirmeye adadığı enerjisi, ona uluslararası pek çok ödül ve dünya çapında haklı bir tanınırlık kazandırdı. Usta trompetçi 2016 yılında, Jazz Magazine France tarafından En İyi Yabancı Sanatçı ödülüne layık görülürken, aynı yıl çıkardığı albümü Into the Silence, TSF Jazz tarafından Yılın En İyi Albümü seçildi. Bugün, dörtlüsüyle yaptığı çalışmaların yanı sıra, Omer Avital ve Nasheet Waits’le sürdürdüğü üçlüsü Triveni ile de on yılı aşkın bir süredir çalışmalarına devam ediyor. Ödüllü albümü Into The Silence’tan bir yıl sonra, yeni albümü Cross My Palm With Silver ile karşımıza çıkan sanatçı, hayranlık uyandıran enerjisini Akbank Caz Festivali sahnesine taşımaya hazırlanıyor.



Avishai Cohen: Trompet



Yonathan Avishai: Piyano



Barak Mori: Bas



Nasheet Waits: Davul







Apostolos Sideris: Akustik Bas



Berkan Tilavel: Davul, Elektronik Vurmalılar



Ediz Hafızoğlu: Davul, Vurmalılar





· THE BAD PLUS



21.10.2018 PAZAR 20:30



Cemal Reşit Rey Konser Salonu



The Bad Plus üçlüsünde bir lider yok, sadece müzik var. Grup üyelerinin kurduğu bu derinlikli ilişki sayesinde müzikleri, yaşanmışlıklardan beslenen bir kaliteye ve samimiyeti her zaman kendini hissettiriyor. The Bad Plus’ın bu yıl yayınlanan 13. stüdyo albümü Never Stop II, grubun kurucu üyeleri Reid Anderson ve Dave King ile aileye yeni katılan piyanist Orrin Evans’ı buluşturan ilk albüm oluyor. Bu buluşma, grubun modern avangart cazı, rock ve pop etkileriyle yorumlamaya adadığı doğaçlama müziğe bağlılığını perçinlemesinin yanı sıra, 18 yıllık müzikal yörüngelerini de zenginleştiren bir yeniden doğuşu işaret ediyor. Kontrbas, davul ve piyanonun güç birliği yapacağı, kaçırılmaması gereken bu muhteşem performans için ajandanızda yer açın.



Reid Anderson: Kontrbas



Orrin Evans: Piyano



Dave King: Davul