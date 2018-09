Akbank’ın en uzun soluklu kültür sanat projelerinden Akbank Caz Festivali, yepyeni ritim ve renkleri içeren zengin programı ile 28. kez şehri caz haline dönüştürmeye hazırlanıyor. Bu yıl 17-28 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek 28. Akbank Caz Festivali’nde; Caz müziğinin önemli temsilcilerinden Jamie Cullum, Till Brönner Septet, The Bad Plus, Avishai Cohen Quartet, Tarkovsky Quartet gibi sürpriz isimler sahne alacak.



Organizasyonu ve içerik programlaması Pozitif iş birliğiyle gerçekleştirilen 28. Akbank Caz Festivali 12 gün boyunca; Ustalara Saygı, Festivale Özel, Cazda İngiliz Çıkartması, Güçlü Nefesler, Caz ve Ötesi, Sihirli Eller, Fransız Rüzgarı’ndan oluşan yedi ana temanın yanında; Caz Saat, Liselerde Caz, Kampüste Caz ve Atölyeler ile toplam 11 kategoride caz severleri coşturacak.

37 AYRI MEKANDA 37 KONSER

28. Akbank Caz Festivali’nde, “Şehrin Caz Hali”ne uygun şekilde Cemal Reşit Rey Konser Salonu, Akbank Sanat, Babylon, Volkswagen Arena, The Badau, Caddebostan Kültür Merkezi, Moda Sahnesi, Uniq Hall, Summart Sanat Merkezi, Nardis ve Zorlu Performans Sanatları Merkezi’nin de bulunduğu 37 ayrı mekanda 37 konser, 3 söyleşi, 16 atölye gerçekleştirilecek. Festival 100’den fazla müzisyeni ağırlayacak ve Kampüste Caz ile 9 farklı şehre taşınacak.



1991 yılından 2013’e kadar festivalin direktörlüğünü yapan Mehmet Uluğ anısına bu yıl 5. kez düzenlenecek özel gecede Türkiye cazının önemli isimlerinden Aydın Esen Group ve Can Kozlu ağırlanacak. Bu geceye özel Aydın Esen ve Can Kozlu ilk 3 parçada birbirine eşlik edecek.



LİSELİLERİN CAZLA BULUŞMASI



28. Akbank Caz Festivali’nde, Türkiye caz tarihi için çok değerli isimler ile bu yıl iki ayrı söyleşi gerçekleştirilecek. Söyleşilerden ilki, caz programcısı Hakan Rauf Tüfekçi moderatörlüğünde Emin Fındıkoğlu, Okay Temiz ve Neşet Ruacan’ın konuk olacağı “Kuzeye Gidenler” ve ikincisi de Hülya Tunçağ moderatörlüğünde, Ayten Yaraş Pekcan, Sebla Pekcan ve Nilüfer Verdi’nin konuk olacağı “Erol Pekcan Anısına” olacak. Festival kapsamında ayrıca, caz müziğinin tiyatro yapıtlarının üzerine etkisini ve bu iki sanat disiplini arasındaki ilişki ile ilgili Koffi Kwahulé ile bir söyleşi gerçekleştirilecek.



Lise çağındaki gençlere caz müziğini tanıtma ve sevdirme amacıyla bu yıl yedincisi düzenlenen “Liselerde Caz Atölyeleri” kapsamında dokuz liseden gençler, Ercüment Orkut, Volkan Topakoğlu ve Ediz Hafızoğlu ile bir araya gelerek caz müziğini ve enstrümanlarını daha yakından tanıma fırsatı bulacak.



KAMPÜSTE CAZ



Akbank Caz Festivali’nin artık bir festival klasiği haline gelen “Kampüste Caz” konserleri bu yıl da devam ediyor. Festivalin en önemli etkinliklerinden biri olan Kampüste Caz, Edirne, Çanakkale, İzmir, Muğla, Eskişehir, Ankara, Kayseri, Mersin ve Adana’da genç neslin önemli isimlerinden Evrencan Gündüz ve Uzaylılar’ı üniversiteli gençlerle buluşturacak.



Akbank Caz Festivali’nin büyük ilgi gören Cazlı Brunch ve Akşamüstü Caz etkinliklerinin yanı sıra caz etrafında şekillenen atölyelerle festival programı yine oldukça zengin olacak:

Ustalara Saygı







· MEHMET ULUĞ GECESİ: AYDIN ESEN GROUP & CAN KOZLU



20.10.2018 CUMARTESİ 20.30



Babylon







20:30-21:15 Belgesel Gösterimi: George Garzone: Let Be What Is



21:30-22:00 Aydın Esen & Can Kozlu



22:00: Aydın Esen Group







20:30-21:15 Documentary Screening: George Garzone: Let Be What Is



21:30-22:00 Aydın Esen & Can Kozlu



22:00 Aydın Esen Group



28. Akbank Caz Festivali, bu sene 4. kez, Mehmet Uluğ gecesinde değerli isimleri ağırlıyor. Öncelikle, George Garzone: Let Be What Is belgeselinin gösterimiyle başlayacak. Gösterimin ardından, gecenin ilk konseri için Aydın Esen ve Can Kozlu ikilisi sahneye çıkacak. Gecenin ikinci konserinde ise heyecan verici bir performans için Aydın Esen Group izleyicinin karşısında olacak. Piyano dehası ve modern çağın müzik literatürünü çok iyi anlayarak genişleten Aydın Esen, her zaman adından saygı ve övgüyle bahsedilen bir müzisyen olarak geceyi taçlandıracak. Türkiye’nin en yaratıcı emprovize caz sanatçılarından biri olarak kabul edilen Can Kozlu’nun Aydın Esen’e eşlik edecek olması da bu gecenin uzun süre akıllarda yer etmesine katkı sağlayacak.



Aydın Esen: Klavye



Can Kozlu: Davul



SeLKA: Bas



Volkan Öktem: Davul











· KUZEYE GİDENLER



20.10.2018 Pazar 15:00



Soho House



Caz programcısı ve meraklısı Hakan Rauf Tüfekçi Türk caz tarihinin geçmişinde az bilinen ve pek konuşulmayan bir konuya el atıyor.



Afro-Amerikan caz müzisyenlerinin İkinci Dünya Savaşı sonrası ekonomik, siyasal ve toplumsal nedenlerle Avrupa'ya göç etmeye başladığı dönemde, birçok önemli caz müzisyeni Avrupa'ya yerleşti. Buna benzer bir tarih dilimi, 1960’ların sonundan 1980’lere kadar uzanan bir aralıkta, Türkiye’de de yaşandı. Kuzeye Göç Dönemi olarak adlandırılabilecek bu yıllarda İskandinav ülkelerine giden Türk cazcıların bir kısmı kısa sürede geri dönerken, bazıları oralara yerleşerek lokal müzisyenlerle önemli projelere imza attılar ve uluslararası arenada ses getirdiler. Kuzey yıldızının büyüsüne kapılıp göç eden Türk cazcıların öyküsünün ele alınacağı bu panelde, Türkiye cazının önemli isimleri o günleri anlatacak ve yaşanan göçün Türk cazına etkilerini interaktif bir ortamda tartışmaya açacak.



Moderatör: Hakan Rauf Tüfekçi



Konuklar: Neşet Ruacan, Emin Fındıkoğlu ve Okay Temiz



· EROL PEKCAN ANISINA



21.10.2018 PAZAR 13:00



Pera Palace Orient Bar



1994 yılında 61 yaşında yitirdiğimiz, Türk caz sahnesinin öncülerinden, vizyoner davulcu Erol Pekcan, yalnızca bir yorumcu değildi. Kurduğu başarılı topluluk ve orkestralarla Ankara, İstanbul Radyoları'ndaki yayınları, ilham verici televizyon programlarıyla hem genç kuşaklarda yeni bir caz kültürünün yeşermesini hem de caz sanatının geniş bir dinleyiciye ulaşmasını sağladı. Parliament Super Band konserlerindeki ve artık aramızda olmayan Akbank Genel Müdürü, Yönetim Kurulu üyesi Hamit Belli ve Pozitif’in kurucularından Mehmet Uluğ ile 1991 yılından itibaren hayata geçirdiği Akbank Uluslararası Caz Festivali'ndeki tatlı sunuşlarını unutmak olanaksız.



Moderatör: Hülya Tunçağ



Konuklar: Ayten Yaraş Pekcan, Sebla Pekcan, Nilüfer Verdi





Festivale Özel



· CEYL’AN ERTEM - AKUSTİK



25.10.2018 PERŞEMBE 21:00



Moda Sahnesi



Vokal tekniğiyle fark yaratarak geniş bir dinleyici kitlesi edinen ve bugüne kadar birçok başarılı albüm yayınlayan şarkıcı ve söz yazarı Ceyl’an Ertem, 2000 yılından beri sahnede seslendirdiği şarkılardan bir çeşitleme ile Akbank Caz Festivali sahnesine konuk oluyor. Hatıralarla dolu bu gecede Ceyl’an Ertem’e sahnede Ozan Musluoğlu, Serhan Erkol, Nedim Ruacan, Adem Gülşen gibi birbirinden yetenekli caz müzisyenleri eşlik edecek. Björk’ten Müzeyyen Senar’a, Erykah Badu’dan Yıldız Tilbe’ye ve kendi şarkılarına dek uzanan bu repertuar kaçmaz!





· ISLANDMAN & GUESTS



26.10.2018 CUMA 22:00



Moda Sahnesi



Anadolu saykodelik müzik kültürünü günümüzün modern ekipmanları ve elektronik müzik hissiyatı ile ustaca harmanlayan, elektronik sesler ve telli çalgılarda Tolga Böyük, gitar ve efektlerde Erdem Başer, vurmalı çalgılarda Eralp Güven’den oluşan Islandman üçlüsü, uzun zamandır beraber sahne almakla beraber, asıl çıkışlarını 2016-2017 sezonunda yayınladıkları single ile yaptı. Grubun en bilinen çalışmalarından olan Agit, Danimarkalı plak şirketi Music for Dreams tarafından keşfedildi ve takip eden dönemde grubun ilk uzunçalar albümü Rest in Space yayınlandı. Albüm daha ilk haftasında Juno Records gibi platformlarda 1 numaraya yükseldi. Birlikte stüdyo ve kayıt çalışmaları yaptığı müzisyen arkadaşlarını Akbank Caz Festivali işbirliğiyle festival sahnesine davet eden grup, Islandman’in müzik dolu dünyasını, özel konuklarıyla birlikte izleyicilere sunmaya geliyor.



Murat Ertel: Elektro Bağlama



VEYasin: Vokaller



Barış Demirel: Trompet



Ekin Eti: Trombon





· JEHAN BARBUR FEAT. FIRAT TANIŞ



19.10.2018 CUMA 20:30



Caddebostan Kültür Merkezi



Beyrut doğumlu vokal, söz yazarı, besteci ve prodüktör Jehan Barbur, İskenderun’da geçirdiği çocukluk ve ilk gençlik yıllarının ardından Ankara’da Bilkent Üniversitesi Amerikan Dili ve Edebiyatı bölümünde eğitimini tamamladı. Üniversiteden sonra, müzik kariyerine odaklanmak üzere İstanbul’da yaşamaya başladı. Bugüne kadar prodüktörlüğünü kendisinin üstlendiği beş başarılı albüm yayınlayarak, giderek genişleyen sadık bir dinleyici kitlesi edindi. Bir hikaye anlatıcısı olarak, çağdaş kadın ozan geleneğini sürdürme gayretiyle, albümlerinde bazı işbirlikleri dışında çoğunlukla kendi bestelerine ve şarkı sözlerine yer verdi. Bugün Türkiye’nin en parlak ve etkileyici caz vokallerinden biri olan Jehan Barbur’a Akbank Caz Festivali’ndeki bu enfes gecede aktör, yönetmen, ressam ve müzisyen Fırat Tanış eşlik edecek. İki derinlikli vokalin birlikte şarkılar seslendireceği konser, kaçırılmaması gereken bir müzik deneyimi vadediyor.



Jehan Barbur: Vokal



Berkant Çelen: Elektrik & Akustik Gitar



Murat Çopur: Bas



Evrim Tüzün: Klavye



Onur Başkurt: Davul



Fırat Tanış: Vokal (Konuk Sanatçı)







· BİRSEN TEZER EASTERN STANDARDS



20.10.2018 CUMARTESİ 20:30



Caddebostan Kültür Merkezi



Derinlikli vokaliyle Birsen Tezer, Türk müzik sahnesinin en etkileyici kadın seslerinden biri olarak kabul ediliyor. Bugüne kadar iki başarılı albüm yayınlayan Birsen Tezer; Erkan Oğur, Bülent Ortaçgil, İlhan Şeşen, Gürol Ağırbaş, Hüsnü Arkan ve Ediz Hafızoğlu gibi pek çok müzisyenle işbirliklerine de imza attı. Sanatçı, Akbank Caz Festivali’nde son projesi Eastern Standards ile yüzlerce yıllık Türk Sanat ve Halk Müziği eserlerini önceki projelerinde yer alan vokal ve enstrümana dayalı doğaçlama öğeleri ve günümüzün sesleri ile birleştirerek farklı bir dil oluşturmayı hedefliyor. Festival izleyicisi, bu heyecan verici projeden şarkılar ve Birsen Tezer’in eşsiz hikaye anlatıcılığı ile büyülü bir dünyaya adım atacak.





Cazda İngiliz Çıkartması



· EZRA COLLECTIVE



25.10.2018 PERŞEMBE 21.30



Babylon



Afrobeat, reggae, caz ve hip-hop melodilerini, buram buram kendini hissettiren bir Londra ruhuyla harmanlayan Ezra Collective kısa zamanda yeni dalga İngiltere cazının öncülerinden biri haline geldi. Londra’nın kendine has kültürel çeşitliliğinden ve her daim değişim içinde olan müzikal ruhundan beslenen bu harika beşli, etraflarını saran ilhamı, grubun keşifçi yaratıcılığı ile birleştirirken müziklerine neredeyse gerçeküstü bir ambiyans katıyor. 2012’de Yamaha Jazz Experience yarışmasında ödül alarak müzik dünyasındaki ilk çıkışlarını yapan Ezra Collective, o günden bu yana, Royal Albert Hall da dahil olmak üzere, Londra’da ve dışında pek çok sahnede çaldı. 2017 yılında yayınladıkları Juan Pablo: The Philosopher albümleri Gilles Peterson’ın düzenlediği Worldwide Awards ödül töreninde En İyi Caz Albümü ödülünü alan Ezra Collective’in enerjisi İstanbul’da ışıldayacak.



Dylan Jones: Trompet



James Mollison: Saksafon



Joe Armon-Jones: Klavye



TJ Koleoso: Bas



Femi Koleoso: Davul





· NUBYA GARCIA



23.10.2018 SALI 21.30



Babylon



Her daim övgülerin odağı olan saksafoncu, besteci ve grup lideri Nubya Garcia, yıldızını parlatan ilk solo projesi Nubya’s Five’dan yaklaşık bir yıl sonra yeni EP’si When We Are’ı 2018’in Mart ayında yayınladı. Çığır açıcı sanatçı, elektronik müziğin deneyselliği ışığında, yeni dünyalara doğru emin adımlarla ilerlemeye hız kesmeden devam ediyor. When We Are ile birlikte hayatında yepyeni ve heyecan verici bir dönem yaşayan, İngiltere’nin önde gelen müzisyenlerinden Nubya Garcia o baş döndürücü melodilerini bu kez Akbank Caz Festivali sahnesine taşımaya ve izleyicilerin zihinlerinde caza yeni anlamlar katmaya hazırlanıyor. Yayınladığı parçaların yanı sıra DJ’liğiyle de kendinden söz ettirmeye başlayan sanatçı, müziğine kariyerinin ilk yıllarını şekillendiren kulüp gecelerinin enerjisini taşıyor.



· THE COMET IS COMING



17.10.2018 ÇARŞAMBA 21.30



Babylon



Londra çıkışlı The Comet Is Coming, 2015’te Do The Milky Way parçaları ile Lauren Laverne’in MPFree listesine girmesi ve 2016’da Mercury Ödülü’nü daha ilk albümüyle kazanmasıyla ismini hatırı sayılır bir kitleye duyurmayı başardı. Grup, Sun Ra, Frank Zappa ve Jimi Hendrix’in yarattığı dile dayalı karakteristik bir yoldan gitmenin yanı sıra, adlarının çıkış noktası olan BBC Radiophonic Workshop’tan da ilham alıyor. Caz, elektronika, funk ve saykodelik öğeleri bir araya getiren, adeta kozmik bir şöleni andıran müzikleriyle dinleyiciyi kendisine bağlayan grubun felsefesi de bir o kadar cezbedici.



King Shabaka: Saksafon



Danalogue: Klavye



Betamax: Davul





Güçlü Nefesler



· TILL BRÖNNER “THE GOOD LIFE"



18.10.2018 PERŞEMBE 20:30



Uniq Hall



New York Carnegie Hall ve Tokyo Blue Note Jazz Club gibi dünyanın önemli sahnelerinde sık sık performanslar sergileyen başarılı caz müzisyeni Till Brönner, Almanya’nın Chet Baker’ı olarak anılıyor. 2015’te, Herbie Hancock’un öncülük ettiği Uluslararası Caz Günü’nün davetlisi olarak Paris’te çağdaş cazın yıldızlarıyla bir araya geldi. 2016 etkinliği için ise, Beyaz Saray’da Barack Obama’nın konuğu olarak, Herbie Hancock, Sting, Aretha Franklin, Diana Krall, Al Jarreau, Hugh Masekela, Buddy Guy ve Chick Corea gibi duayenlerle sahne aldı. Turnelere ve konserlere çoğunlukla kurucusu olduğu topluluklarla katılan Till Brönner, Akbank Caz Festivali’nde gerçekleşecek ve son albümü The Good Life’ın odakta olacağı bu konser için Till Brönner Septet ile güçlerini ve enerjisini birleştiriyor.



Till Brönner: Trompet, Flugelhorn



Mark Wyand: Tenor Saksafon



Torsten Goods: Gitar



Jasper Soffers: Piyano



Christian von Kaphengst: Bas



David Haynes: Davul



Jan Miserre: Klavye





· AVISHAI COHEN QUARTET



21.10.2018 PAZAR 18:00



Cemal Reşit Rey Konser Salonu



Trompetinin berrak sesiyle tanınan Avishai Cohen, çağdaş caz sahnesinin kendinden en çok söz ettiren isimlerinden biri. Avishai Cohen’in, müzikteki anlam arayışı ve bas tınılarını ilgi odağı haline getirmeye adadığı enerjisi, ona uluslararası pek çok ödül ve dünya çapında haklı bir tanınırlık kazandırdı. Usta trompetçi 2016 yılında, Jazz Magazine France tarafından En İyi Yabancı Sanatçı ödülüne layık görülürken, aynı yıl çıkardığı albümü Into the Silence, TSF Jazz tarafından Yılın En İyi Albümü seçildi. Bugün, dörtlüsüyle yaptığı çalışmaların yanı sıra, Omer Avital ve Nasheet Waits’le sürdürdüğü üçlüsü Triveni ile de on yılı aşkın bir süredir çalışmalarına devam ediyor. Ödüllü albümü Into The Silence’tan bir yıl sonra, yeni albümü Cross My Palm With Silver ile karşımıza çıkan sanatçı, hayranlık uyandıran enerjisini Akbank Caz Festivali sahnesine taşımaya hazırlanıyor.



Avishai Cohen: Trompet



Yonathan Avishai: Piyano



Barak Mori: Bas



Nasheet Waits: Davul







· WOODY BLACK 4



24.10.2018 ÇARŞAMBA 20:00



Summart



Sıradışı bas klarnet dörtlüsü Woody Black 4, deneysel meraklarının peşinden tutkuyla giderek cazın sunduğu olasılıklara karşı kendilerine has bir tavır takınıyor. Hem modern cazın sonsuz katmanında özgürce salınıyor, hem de dünya müziğine, bağımsıza ve avangarda kucak açıyor. İlk albümleriyle başarılı bir çıkış yapan dörtlü, geçtiğimiz yılın kendinden en çok söz ettiren caz albümleri arasında gösterilen ikinci albümleri Curiosity ile yükselişine hız kesmeden devam ediyor. Woody Black 4’un müziği, insanın içini ısıtan berrak tınılar, etkileyici besteler, taptaze aranjmanlar ve incelikli bir ustalık vadediyor.



Daniel Moser: Bas Klarnet



Leonhard Skorupa: Bas Klarnet



Stephan Dickbauer: Klarnet



Oscar Antoli: Klarnet, Bas Klarnet





· KONSTRUKT



24.10.2018 ÇARŞAMBA 19:00



Akbank Sanat



Özgür müzik, dünya dışı frekanslar, kozmik kaos ve İstanbul… 2008 yılında İstanbul’da kurulan Konstrukt bu yıl 10. yaşını kutluyor. Topluluk, müzikal serüvenlerinde, Peter Brötzmann, Joe McPhee, Akira Sakata, Evan Parker, Marshall Allen, Thurston Moore, Keiji Haino, William Parker, Okay Temiz gibi birçok değerli müzisyenle aynı sahneyi paylaştı. Ayrıca, Saalfelden Caz Festivali, Konfrontationen Nickelsdorf, Krakow Jazz Autumn, Tusk, Zuma Fest, Jazztopad, Sant’Anna Arresi Caz Festivali, A L’Arme! gibi önemli uluslarası festivallerde de boy gösterdi. Festival öncesi, Kopenhag, Londra ve Newcastle’da -Otomo Yoshihide ile- sahne alacak Konstrukt; 10. yıl kutlamalarını Akbank Caz Festivali’ne özel bir performans ile sürdürüyor.



Korhan Futacı: Saksafon, Flüt



Umut Çağlar: Gitar, Nefesliler



Apostolos Sideris: Akustik Bas



Berkan Tilavel: Davul, Elektronik Vurmalılar



Ediz Hafızoğlu: Davul, Vurmalılar





Caz ve Ötesi



· BIXIGA 70



26.10.2018 CUMA 21:30



Babylon



Bixiga 70’in, zaman ve mekan arasındaki sınırları bulanıklaştıran, janrlar ötesi müziği, São Paulo’nun avangart pop, caz ve dub sahneleriyle haşır neşir olan ve farklı müzikal geçmişlerden gelen grup üyelerinin kolektif dehasının ürünü. Hem grubun adıyla hem de benimsedikleri ruhla, Afrobeat’in öncülerinden Fela Kuti’nin grubu Afrika 70’in izinden giden Bixiga 70, Afrika ve Güney Amerika ritimlerinin nefis bir füzyonunu vadediyor. Tıpkı grubun doğum yeri olan São Paulo’nun Bixiga mahallesi gibi, Bixiga 70 de çeşitlilikten besleniyor. Bugüne kadar üç başarılı albüme imza atan 10 kişilik bu dinamik ekip, Jungle By Night, Woima Collective, Tony Allen, Seun Kuti & Egypt 80, Ebo Taylor ve Antibalas Afrobeat Orchestra gibi yıldız isimlerle de sahne paylaştı. Akbank Caz Festivali’nin tartışmasız en renkli konuklarından biri olacak Bixiga 70’in zihin açıcı müziğine ve hayal gücüne kendinizi kaptırmaya hazır olun.





· KARL HECTOR & THE MALCOUNS



19.10.2018 CUMA 21:30



Babylon



Krautrock’ın deneyselliğini, Afrobeat ve caz ile harmanlayarak funk’a ustalıkla yediren Karl Hector & The Malcouns’ın müziği, evrensel tınıların sonsuz olasılıklarından beslenen bir vaha adeta. Gitarist ve yapımcı JJ Whitefield, Poets Of Rhythm ve Whitefield Brothers yıllarından sonra, davulcu Zdenko Curulija ile birlikte 2007 yılında, sürprizlerle dolu Karl Hector & The Malcouns’ı kurdu. Grup, Afrika diasporasından aldıkları ilhamla şekillendirdikleri Sahara Swing’in ardından, ikinci albümleri Unstraight Ahead ile çerçevesini daha da genişleterek, Gana ve Mali menşeli Batı Afrika tınılarını Doğu Afrika caz melodileriyle buluşturdu. Bu albüm bir anlamda 1970’lerin Krautrock efsanelerine saygı duruşu niteliği taşıyordu. Zamansız bir müzik şöleni için festival sahnesinde yerini alacak grubun, 1960’ların son demlerinde yükselen özgür funk ruhunu Afrobeat ile buluşturacağı bu performansını kaçırmayın.



Marja Burchard: Klavye



Zdenko Čurulija: Davul



Alexandar Marković: Gitar



Jan Weissenfeldt: Bas



Didac Ruiz Lazaru: Perküsyon





· JOSEF LEIMBERG AND THE ASTRAL PROGRESSIONS ENSEMBLE



18.10.2018 PERŞEMBE 21.30



Babylon



Los Angeles çıkışlı müzisyen ve prodüktör Josef Leimberg’ün hip hop’a duyduğu derin tutku çocukluk yıllarına uzanıyor. Josef’in bu tutkusu, lise yıllarında iyice güçlenerek, üniversite yıllarında zirveye ulaştı ve Cal Arts’tan mezun olduğunda prodüktörlüğe atılmaktan başka bir şey düşünmedi. Erykah Badu, Om'Mas Keith, Chance The Rapper, Robert Glasper, Thundercat, Miguel, Terrace Martin, SZA, Frank Ocean, Xzibit, Robin Thicke ve Kendrick Lamar gibi yıldız isimlerle kayıtlar yaptı. Prodüktörlüğünün parlamaya başladığı dönemde, Snoop Dog ile de tanıştı ve Snoop’un platin plak ödüllü albümlerindeki birçok parçanın prodüktörlüğünü yaptı. Ayrıca, 10 yılı aşkın bir süre boyunca peş peşe, Robin Thicke’in turne arkadaşı oldu. Bu iş birliklerinin ardından, 2016’da nihayet, caz, hip hop, funk ve baladların müthiş bir harmanı olan ilk solo albümü Astral Progressions’ı yayınladı. Muhteşem trompetiyle bu kez festival sahnesini coşturacak Josef Leimberg, bu sonbaharda, İstanbul’da!



Josef Leimberg: Trompet



Tracy Wannomae: Bas Klarnet, Saksafon, Flüt



Anand Bennett: Gitar



Matthew Little: Klavye



Sanjaya Ajaye: Bas



William Logan: Davul







Sihirli Eller



· JAMIE CULLUM



23.10.2018 SALI 21:30



Volkswagen Arena



İngiliz caz sahnesinin gelmiş geçmiş en başarılı sanatçılarından Jamie Cullum, pek çok kez platin mertebesine erişen Twentysomething albümüyle, 15 yıl önce ilk çıkışını yaptığı günden bu yana, sarsılmaz bir tutarlılıkla başarı hikayesini yazmaya devam ediyor. Caz dokunuşlu vokalleri, cazı pop ve rock ile iç içe geçirerek türler arası sınırları erittiği kendine has çok yönlülüğü, şarkı sözü yazarlığı ve bestecilik yeteneği ona dünya çapında tartışmasız bir başarı kazandırdı. Grammy, Golden Globe, Brit, Sony Radio gibi önemli ödüllerde adaylıklar ve birincilikler elde etti. Jamie Cullum ve eşsiz hikayeler ören piyanosu, bu sonbaharda, bir kez daha enfes bir repertuarla Akbank Caz Festivali izleyicisinin karşısına çıkacak.





· THE BAD PLUS



21.10.2018 PAZAR 20:30



Cemal Reşit Rey Konser Salonu



The Bad Plus üçlüsünde bir lider yok, sadece müzik var. Grup üyelerinin kurduğu bu derinlikli ilişki sayesinde müzikleri, yaşanmışlıklardan beslenen bir kaliteye ve samimiyeti her zaman kendini hissettiriyor. The Bad Plus’ın bu yıl yayınlanan 13. stüdyo albümü Never Stop II, grubun kurucu üyeleri Reid Anderson ve Dave King ile aileye yeni katılan piyanist Orrin Evans’ı buluşturan ilk albüm oluyor. Bu buluşma, grubun modern avangart cazı, rock ve pop etkileriyle yorumlamaya adadığı doğaçlama müziğe bağlılığını perçinlemesinin yanı sıra, 18 yıllık müzikal yörüngelerini de zenginleştiren bir yeniden doğuşu işaret ediyor. Kontrbas, davul ve piyanonun güç birliği yapacağı, kaçırılmaması gereken bu muhteşem performans için ajandanızda yer açın.



Reid Anderson: Kontrbas



Orrin Evans: Piyano



Dave King: Davul





· OMER AVITAL QANTAR



24.10.2018 ÇARŞAMBA 21.30



Babylon



Bas gitar virtüözü, vizyoner besteci ve müzik düşünürü Omer Avital, Kuzey Afrika groove’larını Yemen ve Fas köklerinden aldığı ilhamla harmanlayarak enfes melodiler yaratıyor. Başarılı müzisyen, Brooklyn’de kurduğu, sevgi ve arkadaşlık ağlarından beslenen yeni beşlisi Qantar ile hayalindeki ekibe de bir süredir kavuşmuş durumda. 2016’dan bu yana birlikte olan ekip, provalarda ve konserlerde, Omer Avital’in bestelerini hiç olmadığı kadar iyi sergileyerek, her seferinde daha derin, daha zengin ve kusursuz sonuçlar elde ediyor. Provalarda birlikte geliştirdikleri yeni parçaların yanı sıra Omer Avital’ın 100’ün üzerindeki eserini de hayranlık uyandıran performanslarla sergiliyor. Ekipleriyle aynı adı taşıyan albümleri Qantar’ı yayınlamalarının üzerinden çok geçmeden, bu fantastik beşli, farklı müzik dillerinin ortaklığıyla şölene dönüşecek bir sonbahar konserinde, Akbank Caz Festivali’nde sahne alacak.



Omer Avital: Bas



Eden Ladin: Piyano



Asaf Yuria: Soprano & Tenor Saksafon



Alexander Levin: Tenor Saksafon



Ofri Nehemya: Davul





· OZAN MUSLUOĞLU QUINTET



18.10.2018 PERŞEMBE 21.00



The Badau



2000’lerin başında sürdürdüğü kontrbas eğitimi boyunca, Volkan Hürsever, James Lewis ve Kürşat And gibi önemli müzisyenlerle çalışan kontrbas sanatçısı ve besteci Ozan Musluoğlu, ayrıca Marc Johnson, David Friesen, Dominique Lemerle, Robert Balzar ve Dwayne Burno gibi dünya genelinde tanınan kontrbasçılarla workshoplara katıldı. 2009 yılında çıkardığı ilk albümü Coincidence’tan iki yıl sonra ikinci albümü 40th Day’i yayınladı. Bu albümde, Downbeat dergisinin beş yıl üst üste Yılın Trompetçisi ilan ettiği Jeremy Pelt trompetini konuştururken, tenor saksofonda J.D. Allen, piyanoda Danny Grissett ve davulda Darrell Green yer aldı. Üçüncü albümü My Best Friends Are Pianists’i ise Türkiye'nin yetiştirdiği en önemli 12 caz piyanistiyle birlikte yaptı. Ozan Musluoğlu, caz tarihinin efsaneleşmiş 9 kontrbasçısının bestelerinin yorumlandığı ve başarısını perçinleyen #nine isimli son albümünün ilk festival konseri için Akbank Caz Festivali’ne konuk oluyor.



Şenova Ülker: Trompet



Engin Recepoğulları: Saksafon



Ercüment Orkut: Piyano



Ozan Musluoğlu: Kontrbas



Ferit Odman: Davul





· CAN ÇANKAYA & KAĞAN YILDIZ



25.10.2018 PERŞEMBE 19:00



Akbank Sanat



Eserleri ve düzenlemeleri İstanbul, İzmir, Antalya ve Eskişehir devlet senfoni orkestraları tarafından yorumlanan piyanist, besteci Can Çankaya ve bugüne kadar Benny Golson, Freddy Cole, Dena DeRose, Kevin Mahogany, Jim Rotondi, John D’earth, Dave Samuels, Alain Mallet ile sahne paylaşan kontrbasçı Kağan Yıldız, ortak proje albümleri Timeless’ı bu yıl yayımladı. Festivalde sahne alacak ikili, bu ilk albümlerinden parçalara da yer verecekleri performanslarıyla izleyiciye dokunaklı ve sürükleyici bir deneyim yaşatacak. İmza attıkları işlerle şimdiden Türkiye çağdaş caz sahnesinin öne çıkan isimleri arasına girmeyi başaran Can Çankaya ve Kağan Yıldız’ın piyano-kontrbas birlikteliğiyle fark yaratacağı bu konser deneyimi caz dağarcığınızda yeni ufuklar açacak.



Can Çankaya: Piyano



Kağan Yıldız: Kontrbas







· SHINYA FUKUMORI TRIO



17.10.2018 ÇARŞAMBA 19:00



Akbank Sanat



Shinya Fukumori Trio’nun hayallerle dolu şiirsel müziği dinleyicilerinin zihinlerini sükunete davet ediyor. Münih çıkışlı Japon-Fransız-Alman üçlüsünün grup lideri ve aynı zamanda baş bestecisi olan davulcu Shinya Fukumori, geniş bir hayal gücünün ürünü melodileriyle tanınan başarılı bir müzisyen. Fukumori’nin davulculuğunu farklı kılan titizliği, özgürce salınan baladlarının yelpazesinde de kendini açıkça gösteriyor. Ortaya çıkan müziğin özgür karakteri, tenor Matthieu Bordenave ve piyanist Walter Lang’in de kendilerini rahatça ifade edebildikleri alanlar yaratıyor. Topluluk, bu yıl yayınladıkları ilk albümleri For 2 Akis ile yenilik vadediyor ve festivalin en romantik gecelerinden biri, Shinya Fukumori Trio’nun dünyasını keşfetmeniz için sizi bekliyor.



Shinya Fukumori: Davul



Matthieu Bordenave: Tenor Saksafon



Walter Lang: Piyano







Fransız Rüzgarı





· TARKOVSKY QUARTET



22.10.2018 PAZARTESİ 20:30



Zorlu Performans Sanatları Merkezi, Drama Sahnesi



Tarkovsky Quartet’in hayallerle örülü müzik dili, piyano, viyolonsel, soprano saksafon ve akordeonun birlikteliğiyle, Andrei Tarkovsky’nin sinematografik dehasına atıfta bulunuyor. Grubun kurduğu görselliğe dayalı bu müzikal estetik, 2016’da yayınladıkları üçüncü albümleri Nuit blanche ile kendini daha çok hissettirmeye başladı. Grubun kurucusu François Couturier’nin kendi bestelerinin yanı sıra, grup üyeleriyle birlikte ürettiği parçaların da yer bulduğu bu albümde, çello sanatçısı Anja Lecher, saksafoncu Jean-Marc Larché ve akordeoncu Jean-Louis Matinier, hayalleri ve hafızayı keşfe çıkarken, Tarkovsky’nin sinemasına göz kırpmaya devam ediyor.



François Couturier: Piyano



Anja Lechner: Viyolonsel



Jean-Marc Larché: Soprano Saksafon



Jean-Louis Matinier: Akordeon



· CALOÉ



26.10.2018 CUMA 22.30



Nardis



Caz vokali ve besteci Caloé, büyük hayranlık duyduğu Ella Fitzgerald’ın adımlarını tutkuyla takip ediyor ve onun geliştirdiği “scat” vokal tekniğini kendince yorumlayıp yeni keşifler yapmanın peşine düşüyor. Farklı kültürlerden ve renklerden esinlenerek yazdığı şarkılarla ve geniş repertuarıyla, emprovizasyonları ve karakteristik yorumuyla kendi gökkuşağını yaratan bu genç yetenek, kariyerinin başından beri ilham verici sanatçılarla çevrili olmasının da hakkını veriyor. Müziğini her ay YouTube kanalından yayınladığı yeni videolar aracılığıyla paylaşıyor ve takipçilerine Fransa’daki hayatından enstantaneler sunuyor. Caloé bu yılın başında, Stevie Wonder’ın Part Time Lover cover’ı ve Soleil d’Hiver olmak üzere iki yeni single yayınladı. Montreux Caz Festivali’nde yarı finale kalmasının yanı sıra bugüne kadar New York, Meksika, Oslo ve Stockholm gibi şehirlerde önemli caz sahnelerinde performans sergiledi. Fransız esintilerini şehre taşıyacak Caloé’nin İstanbul’daki bu ilk konseri kaçmaz.



Caloé Barbillon: Vokal



Uraz Kıvanel: Piyano



Kağan Yıldız: Kontrabas



Ferit Odman: Davul







· RÉMI PANOSSIAN TRIO



19.10.2018 CUMA 19:00



Akbank Sanat



Çarpıcı groove’lar, büyüleyici melodiler ve emprovize enerjiden beslenen anlar... Rémi Panossion Trio’nun modern caza gönül veren üyeleri, konuşkanlığın dozunu hiç kaçırmayan eşsiz melodiler yaratırken, alabildiğine canlı bir sound’a imza atıyorlar. Son 9 yıl içinde, dünya genelinde prestijli sahnelerde 400 konser veren bu enerjik üçlü yeni ufuklara doğru kanat çırpmaktan hiç vazgeçmiyor. Grup bu doludizgin macerada, son iki albümleri için Eric Legnini ve DJ Eric Lau ile de işbirliği yaptı. Akbank Caz Festivali, güçlü piyanosuyla Rémi Panossian’ı ve maharetleriyle ona eşlik edecek kontrbasçı Maxime Delporte ve davulcu Fred Petitprez’i ağırlayacak olmanın heyecanını yaşıyor. Rémi Panossian Trio’nun hikayeler ören, yenilikçi müziği izleyiciyi hayli deneysel ve benzersiz bir yolculuğa çıkaracak.



Rémi Panossian: Piyano



Maxime Delporte: Kontrbas



Fred Petitprez: Davul







· KOFFİ KWAHULÉ: CAZ MÜZİĞİ, TİYATRO İÇİN BİR İLHAM KAYNAĞI



22.10.2018 PAZARTESİ 19:00



Fransız Kültür Merkezi



Yazdığı otuzun üzerinde tiyatro oyunuyla adını dünyaya duyuran ve prestijli ödüllerin sahibi olan yazar ve dramaturg Koffi Kwahulé, bugün, dünya çapında oyunları en çok sahnelenen Afrikalı yazarlardan biri. Kwahulé’nin genellikle müzik notalarıyla süslü yapıtları, izleyicileri tuhaf ve hayli orijinal bir dünyaya doğru yolculuğa çıkarırken, cazı çağrıştıran eş zamanlı bir sükûnet kendine has bir müzikal ton yaratıyor. Kwahulé’nin oyunlarına eşlik ederek onları zenginleştiren caz, aynı zamanda metinlerin ilerleyişine de düzensiz bir ritim katıyor. Bazen nefes nefese olan, bazen duraksayan tempo, Kwahulé’nin oyun yazarlığının alametifarikası niteliğinde. Türkiye de dahil olmak üzere birçok ülkede sahnelenen Bira Fabrikası (Brasserie), Big Shoot, Arıza (Blue-S-Cat) ve çok yakında sahnelenecek L’odeur des arbres gibi oyunların sahibi duayen yazar, Akbank Caz Festivali kapsamında caz müziğinin yapıtları üzerindeki etkisini ve bu iki sanat disiplini arasındaki ilişkiyi anlatacak.







Caz Saati



· AKŞAMÜSTÜ CAZ: SANAT DELİORMAN & URAZ KIVANER DUO



20.10.2018 CUMARTESİ 18:00 – 19:00



Akbank Sanat Kafe



Özellikle güçlü sesi ve duygulu yorumuyla akıllarda kalan Sanat Deliorman, 2012’den beri Nardis başta olmak üzere İstanbul, Ankara ve Bodrum’un bilinen caz mekanlarında sevdiği müzik dostlarını ağırladığı “Sanat Deliorman ve Caz Biraderleri” ekibiyle konserler gerçekleştiriyor. Ayrıca, Bora Çeliker ve Eylül Biçer ile Konuşan Gitarlar, Janusz Szprot ile ise Polonya’dan Sevgilerle adlı iki özel konser projesini yürütüyor. Akbank Caz Festivali sahnesine konuk olacak Sanat Deliorman’a, piyano çalış tekniğinde Bill Evans, Oscar Peterson ve Ahmad Jamal’in izlerini görebildiğimiz, ilham verici müzisyen Uraz Kıvaner eşlik edecek.



Sanat Deliorman: Vokal



Uraz Kıvaner: Piyano





· AKŞAMÜSTÜ CAZ: NEWPEL



27.10.2018 CUMARTESİ 18:00 – 19:00



Gabbro Swissotel



2012 yılında gitar-saksafon duo olarak müzik yapmaya başlayan NewPel, 2015 yılında kontrbasın da eklenmesiyle güçlü bir trio halini aldı. Her biri aynı zamanda farklı stillerde ve farklı gruplarla müzik yapan grup üyeleri jazz standartları, swing ve popüler eserleri birlikte yorumlamaktan büyük bir keyif alıyor. Bugüne kadar pek çok organizasyon ve festivalde yer alan NewPel, müziğini ulaşabildiği her mecraya taşımaya devam ediyor. Akbank Caz Festivali kapsamında, bir sonbahar akşamında Swiss Otel’de gerçekleşecek konserleri için bu renkli üçlüye, piyanosuyla Görey Beydağı eşlik edecek.



Mahir Dabakoğlu: Gitar



Bora Tanyeli: Saksafon



Arda Ozkan: Kontrbas



Görey Beydağı: Piyano





Liselerde Caz



Liselerde Caz atölyeleri, bu yıl bir kez daha Akbank Caz Festivali’nin en yaratıcı etkinliklerinden biri olmaya aday. Her yıl düzenlenen bu etkinlik dizisi, lise öğrencilerini cazla tanıştırmayı ve onlara cazı sevdirmeyi amaçlıyor. Programdaki etkinlikler kapsamında öğrenciler, müzisyenlerin yaratım süreçlerinde özellikle nelere dikkat ettiklerini, onları bire bir izleyerek öğreniyorlar ve soru-cevap akışıyla ilerleyen sohbetler sayesinde caz enstrümanlarını yakından tanıma fırsatına sahip oluyorlar. Liselerde Caz atölyelerinin bu yılki ilham verici konukları Ercüment Orkut, Volkan Topakoğlu ve Ediz Hafızoğlu.





Kampüste Caz



· KAMPÜSTE CAZ // EVRENCAN GÜNDÜZ VE UZAYLILAR



Jimi Hendrix, B.B. King, Albert Collins, Freddie King ve James Brown dinleyerek büyümek Evrencan Gündüz için sonsuz bir ilham kaynağıydı. 14 yaşındayken klasik gitar çalmaya başladı, bir yıl sonra ise babası Asım Can Gündüz’ün hediyesi sayesinde, elektro gitarla tanışmış oldu. Takip eden dönemde, babasıyla pek çok kez aynı sahneyi paylaşarak eşsiz bir deneyim elde etti. Geçtiğimiz yıl yayınladığı ilk EP’si Evrencan Gündüz ve Uzaylılar’ın başarısını bu yıl yeni EP’si Mevsim Çiçekleri ile taçlandırdı. Cazın bu yeni jenerasyon yeteneğiyle henüz tanışmadıysanız, Kampüste Caz turnesini fırsat bilin ve Akbank Caz Festivali’nin en doludizgin sahnelerinden birinde onunla buluşun.



Evrencan Gündüz: Vokal, Gitar



Edward Pithey: Saksafon



Dilan Balkay: Trombon



Salih Yeniev: Bas



Uğurcan Mamuzlu: Davul







Atölyeler



· SWING JAZZ / LINDY HOP DANS ATÖLYESİ



20.10.2018 CUMARTESİ 19:00



Stüdyo Harlem/ Taksim







21.10.2018 PAZAR 18:00



Stüdyo Savoy / Kadıköy



Lindy Hop dans akımı, cazın altın çağı diye bilinen Swing döneminde New York’ta tarih yazdı ve 1920'li yılların ortasından 1940'lı yılların sonlarına kadar doludizgin yaşandı. 1940’ların birçok Hollywood filmine konu olan bu swing dans janrı sonradan rock'n roll'a evrildi. Özgürleştirici Lindy Hop deneyimi, rüzgarını bugünlere de taşıyarak, halen dünyanın birçok ülkesinde meraklılarını pistlere çekmeye devam ediyor. Istanbul Lindy Hoppers, partnerli yapılan bu dansın soluksuz neşesini Akbank Caz Festivali’nin 1 saatlik atölyesinde katılımcılarla paylaşacak. (Katılımcı sayısı 25 kişiyle sınırlıdır.)







· SWING JAZZ / SOLO CAZ DANS ATÖLYESİ



20.10.2018 CUMARTESİ 18:00



Stüdyo Harlem/ Taksim





21.10.2018 PAZAR 17:00



Stüdyo Savoy / Kadıköy





İstanbul Lindy Hoppers, swing döneminin mutluluk saçan enerjisini bedenlerinde hissetmek isteyenlerle, 1 saatlik bu solo caz atölyesinde buluşacak. Partner gerektirmeyen atölyeye katılarak solo cazla tanışıp, cazın en canlı ritimleriyle adımlarınıza neşe katabilirsiniz.



(Katılımcı sayısı 25 kişiyle sınırlıdır.)





· JAZZ TAP ATÖLYESİ



21.10.2018 PAZAR 16:00



Stüdyo Savoy / Kadıköy



Tap dans, ayak vuruşlarıyla çıkarılan sesler ile ritim yaratmaya odaklı bir dans türüdür. Müzikalite ve ritim duygusunu birleştiren, 1920'lerin caz adımlarını içeren, eğlence ve doğaçlamanın ön planda olduğu bu dansla atölyemizde tanışabilirsiniz.



(Katılımcı sayısı 25 kişiyle sınırlıdır.)





· SWING KIDS / ÇOCUKLAR İÇİN DANS ATÖLYESİ



20.10.2018 CUMARTESİ 15:00



Akbank Sanat





21.10.2018 PAZAR 15:00



Stüdyo Savoy / Kadıköy





"Kendi gibi olma" kavramını çocukların potansiyeliyle, onlara özgürce yaratabilecekleri ve anı yaşayabilecekleri imkanlar tanıyarak keşfedebiliriz. Dans etmek, çocukların kendilerini ve bedenlerini tanımasına olanak sağlarken, onlara başkalarıyla iletişim kurabilmeyi de öğretir.