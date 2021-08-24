28. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali için geri sayım başladı

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından Antalya'da düzenlenen 28. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali, 4-23 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Festivalde bu yıl iki opera, bir bale ve Antalya Devlet Opera ve Balesi Orkestrası eşliğinde Devlet Opera ve Balesi müdürlüklerinin seçkin solist sanatçılarının seslendireceği iki konser olmak üzere 5 etkinlik yer alıyor.



TÜRK OPERASI 4. MURAT İLE BAŞLAYACAK

28. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali’nin açılışı, Türk bestecilerden Okan Demiriş’e ait “4. Murat” operası ile başlayacak. Sultan 4. Murat Han’ın yaşamı, annesi Kösem Sultan ile ilişkileri ve dönemsel, tarihi olaylardan esinlenilen konusu ile Türk opera repertuvarında önemli bir yere sahip olan eser, müzikleri, dekor ve kostümleri ile 4 Eylül Cumartesi akşamı saat 21.00’de Antalya Devlet Opera ve Balesi tarafından sahnelenecek.



CİO CİO SAN İLE PİNKERTON’UN AŞKLARI ASPENDOS’DA YANKILANACAK

Festivalde 10 Eylül Cuma akşamı saat 21.00’de klasik bir opera eseri yer alıyor. Giacomo Puccini’nin ünlü eseri “Madama Butterfly” operası, Cio Cio San’ın duygularını yoğun biçimde ortaya koyduğu, sevilen aryaları eşliğinde Aspendos Antik Tiyatrosu’nda olacak.

Orkestra Şefi Zdravko Georgiev Lazarov yönetiminde Antalya Devlet Opera ve Balesi Orkestrası ve, koro şefi Mahir Seyrek yönetiminde Antalya Devlet Opera ve Balesi Korosu eşliğinde solis sanatçılar, Amerikan subayı Pinkerton ile ona, tüm geleneklerini hiçe sayacak kadar aşık japon kızı Cio Cio San’ın (Madama Butterfly) hüzünlü öyküsüne yaşam verecekler.



3 SOPRANO-3 TENOR SAHNEDE OLACAK



28. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali’nde 15 Eylül Çarşamba günü saat 21.00’de opera aryalarından napolitenlere, senfonik halk türkülerimizden sevilen şarkılara uzanan geniş bir repertuvar ile “3 Soprano - 3 Tenor” konseri yer alacak.



PANDEMIC BALESİ ASPENDOS'TA

Antalya Devlet Opera ve Balesi tarafından kısa bir süre önce dünya prömiyeri gerçekleştirilen “Pandemic” festivaldeki tek bale eseri olma özelliğini taşıyor. Sanatın gözüyle yaşanan küresel salgının anlatıldığı “Pandemic” balesi 18 Eylül Cumartesi akşamı saat 21.00’de sanatseverlerle buluşacak. Tüm dünyada yaşanan küresel salgının başlangıcından bugüne kadar olan sürecin sanatsal bir bakış açısı ile seyirciye aktarılması bakımından dünyada bir ilk olma özelliği taşıyan eser Bach, Vivaldi ve Albinoni’nin müzikleri eşliğinde libretto ve koreografisi Armağan Davran ve Volkan Ersoy tarafından oluşturuldu. Eserde dekor ve kostüm tasarımı Çağda Çitkaya imzası taşıyor.



KAPANIŞTA YILDIZLAR GEÇİDİ

28. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali kapanışı Orkestra şefi Zdravko Georgiev Lazarov yönetiminde Antalya Devlet Opera ve Balesi Orkestrası eşliğinde Devlet Opera ve Balesi solist sanatçıları tarafından seslendirilecek ”Gala Konser” ile gerçekleştirilecek.

Sopranolar Burcu Uyar, Deniz Yetim, Görkem Ezgi Yıldırım, Nurdan Küçükekmekçi, Mezzo-soprano Asude Karayavuz, Tenor Cenk Biyik ve Baritonlar Gürhan Gürgen ile Melih Tepretmez, Verdi, Donizetti, Beethoven, Bizet, Lehar Bellini gibi dünyaca ünlü opera bestecilerinin en seçkin eserlerinden parçalarla seyircilere büyülü bir gece yaşatacak.