29. İzmir Avrupa Caz Festivali için geri sayım

İzmir Kültür Sanat ve Eğitim Vakfının (İKSEV), İzmir Büyükşehir Belediyesi iş birliği ile düzenlediği festivalin açılışı 3 Mart'ta yapılacak.



AASSM'deki açılış konserinde, genç nesil müzisyenlerden Eylül Ergül ve caz dünyasının önemli isimlerinden Önder Focan'ın basçı Ozan Musluoğlu ve davulcu Burak Durman ile oluşturduğu grup, müzik dünyasının etkileyici sanatçılarından Nat King Cole'nin şarkılarını yorumlayacak.



İtalya'nın İzmir İtalya Konsolosluğu iş birliğinde 7 Mart'ta AASSM'de Dario Doronzo ve Pietro Gallo'dan oluşan Re-Imagine Duo, "Italian Metamorphosis" konseri verecek.



Festival kapsamında 10 Mart'ta AASSM'de İsviçreli piyanist ve besteci Marc Perrenoud'u triosu ile sahne alacak. İsviçr'nin İzmir Fahri Konsolosluğu iş birliği ile yapılacak konserde ise Marc Perrenoud, Marco Müller, Cyril Regamey beşinci albümleri olan Morphee'yi seslendirecek.



2 NİSAN'DA SONA ERECEK



29. İzmir Avrupa Caz Festivali'nde 19 Mart'ta AASSM'de, Slovakya'nın dünya caz sahnelerinde isim sahibi olan davulcusu Martin Valihora ve grubunun konseri yer alacak.



Slovakya'nın Ankara Büyükelçiliği iş birliği ile gerçekleşecek konserde Valihora'ya piyanoda Eugen Vizvary ve basta Juraj Griglak eşlik edecek.



Sesi ve piyanosuyla müzikseverlerin göz bebeği olan Olivia Trummer, İzmir Goethe Enstitüsü iş birliği ile festivale katılacak.



Trummer, 23 Mart'ta İKSEV’de genç müzisyenlerle bir atölye yapacak. 24 Mart'ta bas sanatçısı Rosario Bonaccorso ve davul sanatçısı Nicola Angelucci ile "For You" adlı çalışmalarını seslendirecek.



29. İzmir Avrupa Caz Festivali, sıra dışı çalışmalarıyla tanınan Marc Buronfosse ve grubunun Institut français İzmir iş birliği ile peş peşe vereceği iki konserle sona erecek. Gülay Hacer Toruk, Monika Kabasele, Ananda Brandao, Hugo Corbin, Marc Buronfosse'den oluşan grup Aegean Nights "A Smyrna Story" adlı çalışmalarını 1 Nisan'da Institut français İzmir'de ve 2 Nisan'da AASSM'de seslendirecek.



Atölyelerin düzenleneceği festival 2 Nisan'da sona erecek.