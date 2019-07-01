Musul Barajı’nda yaşanan kuraklıktan dolayı su seviyesinin düşmesiyle yapılan arkeolojik çalışmaların ardından Mittanni Krallığı’nın Ortadoğu’da önemli bölgelere hâkim olduğu döneme ait bir yerleşke bulundu.
Irak sınırları içinde yer alan bölgedeki çalışmalara Alman Tübingen Üniversitesi’nden araştırmacılar destek veriyor.
3 bin 400 yıllık gizli saray
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Irak’ta, Musul Barajı’nda yaşanan kuraklıktan dolayı 3 bin 400 yıllık gizli bir saray keşfedildi.
Musul Barajı’nda yaşanan kuraklıktan dolayı su seviyesinin düşmesiyle yapılan arkeolojik çalışmaların ardından Mittanni Krallığı’nın Ortadoğu’da önemli bölgelere hâkim olduğu döneme ait bir yerleşke bulundu.