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Musul Barajı’nda yaşanan kuraklıktan dolayı su seviyesinin düşmesiyle yapılan arkeolojik çalışmaların ardından Mittanni Krallığı’nın Ortadoğu’da önemli bölgelere hâkim olduğu döneme ait bir yerleşke bulundu.

Irak sınırları içinde yer alan bölgedeki çalışmalara Alman Tübingen Üniversitesi’nden araştırmacılar destek veriyor.