3 bin yıllık Frig Vadisi’ndeki tahribata temizlik

Frig Vadisi’nde çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Afyonkarahisar’ın İhsaniye ilçesine bağlı Ayazini köyü ve çevresinde başlatılan projeler ile tarihi eserler üzerine sprey boyalar ile yazılan yazılar özel bir teknik kullanılarak silinmeye başlandı.

Eserler üzerindeki yazılar kumlama tekniği kullanılarak silinirken aynı zamanda eserlere de zarar verilmiyor.



Çalışmalar ile ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Vali Gökmen Çiçek, bölgede temizlik çalışmalarının tamamlanması ile güvenlik kamera sisteminin de devreye alınacağını aktararak, “Frigya bölgemizdeki tarihi yapılara yazılan yazılar siliniyor. Yaptığımız yeni kamera sistemleriyle kontrol edeceğiz. Sorumlulara gerekli cezaları vereceğiz. Ancak insanın içi acıyor. Bunları silmek o kadar zahmetli ki ayrıca bir maliyeti var. Değerlerimizi birlikte korumalıyız” diye konuştu.

