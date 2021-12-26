30 dolara aldığı çizim, milyonlarca dolarlık Albrecht Dürer tablosu çıktı

ABD'nin Massachusetts eyaletindeki Concord şehrinde bir kişi 2016'da, emlak satışında 1 dolara sahte bir kolye ve 30 dolara Meryem Ana ve Çocuğu'nun küçük çizimini satın aldı. Euronews'in haberine göre; Londra'daki British Museum'da uzmanlar panelinde eserin 1471 yapımı bir Albrecht Dürer çalışması olduğu ifade edildi.

EN OLAĞANÜSTÜ KEŞİFLERDEN

Rönesans sanatının son yıllardaki en olağanüstü keşiflerinden biri olarak tanımlanan çizimin on milyonlarca dolar değerinde olabileceği ifade ediliyor. New York Times'ın haberine göre çizimin Dürer'in eseri olduğu bir sanat tüccarının çabaları sonucu ortaya çıktı. Boston'dan girişimci olan Clifford Schorer, 2019'da eseri görmesinden sonra çizimi satması için bu kişiye 100 bin Dolar avans ödediğini söyledi.

Fotoğraflar: Getty Images

ESERİ UZMANLARA SORMAK İÇİN 14 ŞEHİR GEZDİ



Schorer, eserin sahte olup olmadığını araştırmak için dünya genelinde 14 şehre giderek uzman görüşüne başvurdu. Schorer, çizimi İngiltere'de müzelere, bayilere ve müzayede evlerine danışmanlık yapan Jane McAusland'a gösterdi. McAusland ilk olarak çizimin antika gibi görünmesi için çay veya kahve ile lekelendiğini söyledi; ancak yaptığı araştırma sonunda resimde sadece Albrecht Dürer'in çizimlerinde bulunan trident filigranı olduğuna karar verdi.

"SADECE 24 DÜRER ESERİ KALDI"



Çizimi doğrulayan uzmanlar panelindeki Dürer uzmanı Christof Metzger'e göre, Fugger'ın imza filigranını taşıyan bu kağıda yalnızca Dürer'in atölyesi erişebiliyordu. Viyana'daki Albertina Müzesi'nin baş küratörü Metzger de kağıt, kalem darbeleri ve Meryem Ana stili gibi ipuçlarının eserin sahte olmadığını gösterdiğini kaydetti.



Özel koleksiyonlarda sadece 24 Dürer eserinin kaldığını söyleyen Metzger, "Bu da yeni keşfedilen çizimi bu kadar özel kılıyor" dedi.

Kaderimin Oyunu 5. yeni bölüm fragmanı