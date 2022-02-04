30 dolara satın alınan Dürer tablosunun değeri 10 milyon dolardan fazla

ABD'nin Massachusetts eyaletindeki Concord şehrinde bir kişi 2016'da, emlak satışında 1 dolara sahte bir kolye ve 30 dolara Meryem Ana ve Çocuğu'nun küçük çizimini satın aldı.

Tabloyu satın alan ve adı açıklanmayan ABD'li sanatseverin bir arkadaşı, 2019 yılında tesadüfen ünlü sanat kolleksiyoncusu Clifford Schorer ile karşılaştı ve bu tablonun çok değerli olabileceğini düşündüklerini söyledi.

Schorer önce çok inanmasa da daha sonra esere gidip bakmayı kabul etti. O anları CNN'e anlatan Schorer, "Genel olarak konuşursak, bir eserle ilgili iddia ne kadar fazlaysa hayal kırıklığı da o kadar fazla olur. Örneğin biri bana elinde Leonardo da Vinci'nin bir tablosu olduğunu söylerse, genellikle o tablodan pek de etkileyici görüntüler çıkmaz." dedi.

Alman ressam Dürer'e ait olduğu iddia edilen tabloya da aynı şekilde yaklaştığını söyleyen Schorer, "Ancak haftalar sonra sanat eserini incelemeye geldiğinde, kalitesi karşısında şaşırdım. Sahibine 'bence bu şimdiye kadar gördüğüm en büyük sahtecilik ya da bir başyapıt' dedim.



Eserin gerçek olup olmadığını anlamak için 17 farklı ülkeye uçup 3 yıl boyunca eseri uzmanlara incelettiğini belirten Schorer, son olarak Londra'daki British Museum'da bu alandaki bilim adamları tarafından çizimin incelendiği bir yuvarlak masa toplantısı yapıldığını kaydetti.

Londra'daki British Museum'da uzmanlar, çalışmalarının sonucunda eserin 1471 yapımı bir Albrecht Dürer çalışması olduğunu tescilledi.



EN OLAĞANÜSTÜ KEŞİFLERDEN



Schorer, rönesans sanatının son yıllardaki en olağanüstü keşiflerinden biri olarak tanımlanan çizimin değerinin 10 milyon dolardan fazla olduğunu söyledi.

Dürer'in Alman resiminin en önemli isimlerinden biri olduğuna dikkat çeken Schorer, "Dürer'in gelmiş geçmiş en büyük grafik tasarımcılarından biri olduğunu söyleyebiliriz. Gravür ve çizimde öncü bir isimdi. Kara kalem çalışmalarda tam bir usta idi ve tüm dünyadaki sanatçılara ilham verdi." ifadelerini kullandı.