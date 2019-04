İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR İstanbul Film Festivali'nin galası yapıldı

Biletleri 6 Nisan günü satışa çıkarılan 30. Uluslararası Ankara Film Festivali kategorileri arasında Dünya Sineması seçkisi olarak Berlin Ekspres, Daha Ötesi Yok, Dünya Festivallerinden, Duvar Yıkılıyorken, Retrospektif: Werner Herzog ve V4: Orta Avrupa Dörtlüsü'nden oluşuyor.



90. yaşında hayata veda eden, feminist ve aktivist yönü ile tanınan ve Fransız Yeni Dalgası'nın usta yönetmenlerinden olan Agnes Varda'nın anısına Agnes, Varda'yı Anlatıyor filmi de gösterime sunulmak üzere yerini alacak. Seçkinin Berlin Ekspress kategorisinde Alfred Bauer Ödülü’nü kazanan Nora Fingscheidt'in Oyunbozan (Systemsprenger) filmi; Berlin’de En İyi Yönetmen ödülünün sahibi olan Angela Schanelec yönetmenliğindeki Evdeydim, Ama (Ich war zuhause, aber); Berlin'de En İyi İlk Film seçilen Mehmet Akif Büyükatalay’ın Oray filmi ve Edward Berger’in Üç Kardeş (Geschwister) filmi yer alacak.



Ankara Uluslararası Film Festivali'nin Daha Ötesi Yok kategorisinde ise şu filmler izleyicileriyle buluşacak: Bo Hu yönetmenliğindeki Öylece Oturan Bir Fil (An Elephant Sitting Still); Çin Sineması'ndan Zhang Yimou’nun Gölge (Shadow); Vietnam Sineması'ndan Üçüncü Eş (The Third Wife); Sundance ödüllü Pop Eye filmi; Berlin ödüllü Görünen ve Görünmeyen (The Seen and Unseen) ve Malene Choi filmi Dönüş (The Return).



Festival programının öne çıkan filmleri arasında Radu Jude’un, Tarihe Barbarlar Olarak Geçsek Ne Olur Sanki (I Do Not Care If We Go Down in History as Barbarians); Summer Survivors; Berlin'de En İyi İlk Film ödüllü Bir Ağaç (The Tree); Rotterdam ve Sundance ödüllü Pis Tanrı (Dirty God); Venedik Film Festivali'nin favorilerinden Capri Devrimi (Capri-Revolution) bulunuyor. Berlin Duvarı'nın yıkılışının 30. yılına özel olarak oluşturulan "Duvar Yıkılırken" kategorisinde Andreas Dresen’in Gundermann filmi; Adam ve Evelyn (Adam und Evelyn) filmi; Domestik filmi; Agnieszka Holland yönetmenliğinde olup Berlin'de yarışan Mr. Jones filmi; Küçük Liman (Little Harbour) filmi; Macaristan'ın temsilcisi Pal Sokağı Çocukları filmi bulunuyor.



30. Uluslararası Ankara Film Festivali 18 - 28 Nisan tarihleri arasında gerçekleşecek.