300 bin yıllık eksiksız fil iskeleti bulundu

Almanya'da Homo heidelbergensis türüne ait kalıntıların olduğu bölgede 300 bin yıllık eksiksiz bir fil iskeleti ortaya çıkarıldı. Geçtiğimiz yıllarda, eski açık hava linyit madeninin çevresinde yer alan Paleolitik alanlarda en az 10 tane fil kalıntısı bulundu. Şimdi ise arkeologlar, Avrasya düz dişli file (Palaeoloxodon antiquus) ait adeta bütün halde iskeleti ortaya çıkadı.

"İLR ARŞİV SAYILIR"



Hayvan, o zamanki göl kıyısının batısında ölmüştü. Aşağı Saksonya Bilim Bakanı, "Eski Schöningen açık hava madeni iklim değişimini gösteren ilk arşiv sayılır" dedi. Fil iskeleti 300 bin yıllık göl kıyısında suya doygun hale gelmiş tortu tabakasında yatıyordu.

Fotoğraflar: Tübingen Üniversitesi

DİŞLERİ 2.3 METRE



Schöningen'deki kazının yöneticisi olan Jordi Serangeli "Hem 2.3 metre uzunluğundaki dişleri, bütün haldeki alt çeneyi, çok sayıda omurları ve kaburgaları, hem de üç bacağa ait büyük kemikleri ve hatta beş hassas hyoid (dil) kemiğini bulduk" ifadesini kullandı.

YAŞLILIKTAN ÖLDÜĞÜ TAHMİN EDİLİYOR



Arkeozoolog Ivo Verheijen'in açıklamasına göre fil, yıpranmış dişleri olan yetişkin bir dişiydi. Hayvanın omuz yüksekliği yaklaşık 3.2 metreydi ve yaklaşık 6.8 ton ağırlığındaydı. Dolayısı ile günümüz Afrika fillerinden daha büyüktü. Filin insan avı sonucunda değil, yaşlılıktan öldüğü sanılıyor.