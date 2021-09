31. Akbank Caz Festivali 1 Ekim'de başlıyor

Akbank Caz Festivali, klasik ve modern cazın yanı sıra elektronik müzik, hip-hop ve dünya müziğinin farklı projelerini içeren programıyla 1-10 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek.



Şehirde sonbaharı caz müziği ile farklı müzik türlerini bir araya geldiği seçki ile karşılayacak olan Akbank Caz Festivali’nde; Elif Çağlar Quartet feat. Defjen Daf Ensemble, Kamufle & Lara Di Lara, Ediz Hafızoğlu “Nazdrave” feat. Ceylan Ertem, Ramazan Sesler "Babadan Oğula Bir Gırnata Efsanesi" feat. Anıl Şallıel & Kaan Bıyıkoğlu, Cenk Erdoğan “OttoJazz” Ensemble, İlhan Erşahin’s İstanbul Sessions & Arto Tunçboyacıyan, Okay Temiz & Oriental Wind, Baki Duyarlar “JazzArk Project” feat. Şennur Dinleyen & Tolga Karaslan, Oğuz Büyükberber Trio feat. Derya Türkan & Apostolos Sideris, Mehmet Uluğ Gecesi: Selen Gülün “Kadınlar Matinesi” feat. Çağıl Kaya, Özge Fışkın ve Jülide Özçelik, Güç Başar Gülle “Synthetic Vision”, Deniz Taşar & JAmZZ Session, Kaan Çelen ‘Na-Zi-Le’, Mousikē DJ Set, Da Poet & Barış Demirel, Flapper Swing Band sahne alacak.



Organizasyonu ve içerik planlaması Pozitif iş birliğiyle gerçekleştirilen 31. Akbank Caz Festivali boyunca konserler, Babylon, Zorlu PSM, The Badau, Nardis Jazz Club, Bova, Galataport İstanbul Paket Postanesi̇ ve festivale yeni eklenen açık hava sahneleriyle Müze Gazhane, Swissotel Sultan Park’ta yapılacak. Callinghouse, festivalin dinamik sahnesine ev sahipliği yaparken; Cazlı Brunch, Bizim Tepe’de Flapper Swing Band performansı ile gerçekleşecek.



TERSANE İSTANBUL KONSERLERİ



Bu yıl Contemporary İstanbul kapsamında da Tersane İstanbul’un güzel atmosferinde 31. Akbank Caz Festivali sahnesi yer alacak. Standards & İpek Dinç, Ferit Odman Quintet, Ece Göksu Quartet ve Yunus Belgin Quartet; Contemporary İstanbul izleyicileri ile beraber olacak.



“ŞEHRİN CAZ HALİ'NDE DANS HEP VAR” ÖZEL PROJESİ



Festivalde “Şehrin Caz Hali’nde Dans Hep Var” söylemiyle, çağdaş dans ve caz bir araya geliyor. Galataport İstanbul Paket Postanesi, Müze Gazhane, Swissotel Sultan Park, Tersane İstanbul gibi festivalin yeni konser mekânlarında dansçılar, o mekânda konser verecek caz sanatçılarının eserleri eşliğinde dans ettiler.

Projede solo dans performansları ile Chiara Giorda, Can Gökdoğan, Bengi Yörük ve Gizem Bilgen yer alıyor. Performanslar çevrimiçi olarak Akbank Sanat Youtube kanalında yayınlanıyor.



QR KOD PROJESİ

31. Akbank Caz Festivali’nin iletişim kampanyasında sonbaharın habercisi kuşların hareketlerinden ilhamla Alp Ersönmez, İlhan Erşahin ve Volkan Öktem besteler hazırladılar ve çaldılar. QR Kodlar sayesinde videolara yönlendirilen izleyiciler kuşların dansına ve sanatçıların kuşların dans hareketlerine göre çaldığı müziğe erişebiliyor.



31. AKBANK CAZ FESTİVALİ PROGRAMI



GALATAPORT İSTANBUL PAKET POSTANESİ



1 Ekim Cuma, 20:30



Elif Çağlar Quartet feat. Defjen Daf Ensemble



Hayranlık uyandıran vokali ve yüksek enerjili sahne performansıyla caz dünyasının özgün isimlerinden Elif Çağlar, Akbank Caz Festivali için Defjen Daf Ensemble ile özel bir proje hazırladı. Elif Çağlar’ın caz ile başka türleri harmanlayan şarkıları ve sürpriz yorumları, Defjen Daf Ensemble’ın dokunuşuyla yeni bir ses bulacak. Tarık Aslan’ın funk, caz ve dünya müziğini repertuvarında birleştiren topluluğu Defjen, şimdiye kadar Snarky Puppy’den Sezen Aksu’ya birçok önemli isimle birlikte sahne aldı. Doğu ve Batı müziklerinin geniş tını aralığında bir yolculuğa çıkacağımız bu konserde, sahneden sihirli sesler yükselecek.





MÜZE GAZHANE



2 Ekim Cumartesi, 20:30



Kamufle & Lara Di Lara



2000’lerin ortalarından bu yana, solo üretimleri ve iş birlikleriyle Türkiye hip-hop sahnesinin lokomotif isimlerinden olan Kamufle ve 123 projesiyle yaptığı albümlerin ardından Lara Di Lara adıyla solo kariyerine odaklanan Dilara Sakpınar, 2021’de beş şarkılık “Denge” EP’sini yayımladı. Trip-hop, lo-fi, hip-hop türlerinin kesişim noktasında bulunan ve hikâye anlatıcılığını ön planda tutan albüm, farklı tarzlara sahip iki müzisyeni ortak hislerde buluşturdu. Albümlerinin adındaki dengeyi müziklerine ve sahne performanslarına taşıyan ikili, sizi Akbank Caz Festivali sahnesinde türlerin birbiri içinde eridiği bir geceye davet ediyor.



3 Ekim Pazar, 17:00



Ediz Hafızoğlu “Nazdrave” feat. Ceylan Ertem



Ediz Hafızoğlu



Türkiye caz sahnesinin en başarılı davulcularından biri olarak kabul edilen Ediz Hafızoğlu, cazdan rock’a, metalden deneysele ve Balkan müziğine uzanan farklı stillerde, etkileyici çalışmalara imza atıyor. Büyük ilgi gören ilk albümü “Nazdrave”den dört yıl sonra, 2018 Mart’ında, ikinci stüdyo albümü “13”ü Lin Records etiketiyle yayımladı. 13 parçadan oluşan albüm, 13 sayısının gücüne atıfta bulunuyor. Eylül 2019’da son EP’si “Üç Türkü”yü yayımlayan ve içinde bulunduğumuz anı yaşamanın gücüne inanan Hafızoğlu, müziği aracılığıyla geçmiş ve gelecek arasında bir köprü kurmayı amaçlayarak, sizleri 31. Akbank Caz Festivali’nde bir müzik yolculuğuna davet ediyor.



Ceylan Ertem



Erken yaşlarda başlayan müzik hayatına klavye, gitar, müzikal şarkıcılığı ve etnomüzikoloji gibi eğitimlerle devam eden Ceylan Ertem; 2000 yılında Tuncay Korkmaz ile Anima’yı kurdu. İlk solo albümü “Soluk”u 2010’da dinleyicileriyle buluşturdu. 2012 çıkışlı “Ütopyalar Güzeldir”in ardından, “Amansız Gücenik”, “YUH!” ve “Cahille Sohbeti Kestim” gibi birçok albümünü yayımladı. Kendi parçaları dışında Sezen Aksu Tribute ve Cadı Avı gibi projeleriyle de beğeni toplayan ve onlarca düete imza atan Ceylan Ertem, özgün yorumu ve besteleriyle konserde Ediz Hafızoğlu’na eşlik ediyor.



SWISSOTEL SULTAN PARK



5 Ekim Salı, 20:30



Ramazan Sesler "Babadan Oğula Bir Gırnata Efsanesi" feat. Anıl Şallıel & Kaan Bıyıkoğlu



Sesler ailesinde müzik, bir aile mirası. Üç kuşaklık bir geleneği sürdüren Ramazan Sesler, “Klarnetin Coltrane’i” olarak bilinen babası Selim Sesler’in yanında yetişti; onunla birlikte yurt içinde ve dışında birçok konserde yer aldı. “Babadan Oğula Bir Gırnata Efsanesi” başlıklı sahne performanslarında, ince makamlardan Trakya-Balkan ritimlerine uzanan geniş repertuvarıyla enstrümanının tüm yönlerini ortaya koyan Sesler, ilk albümü “Babadan Oğula”yı 2016’da yayımladı. “Babadan Oğula Bir Gırnata Efsanesi” projesi, Akbank Caz Festivali için caz müzisyenlerinin de katılımıyla, Türk ve batı çalgılarının bir araya geldiği bir kadro ile 31. Akbank Caz sahnesinde sizleri bekliyor. Saksafonda Anıl Şallıel ve piyanoda Kaan Bıyıkoğlu’nun sahneye konuk olacağı bu özel geceye davetlisiniz.





6 Ekim Çarşamba, 20:30



Cenk Erdoğan “OttoJazz” Ensemble



31. Akbank Caz Festivali’nde özel bir projeyle buluşmaya hazırlandığımız Cenk Erdoğan, kendi adını taşıyan trio’suyla Türkiye’de ve yurt dışında birçok konser verdi. Bu defa yanına neyzen Muhammed Ceylan ve kemençeci Emre Erdal’ı alarak, dinleyiciyi Tanburi Cemil Bey’den Anadolu’nun derinliklerine uzanan bir yolculuğa çıkarıyor. Türk makam müziği eserlerinin caz düzenlemeleriyle çalınacağı, Cenk Erdoğan bestelerinin de aynı yaklaşımla seslendirileceği bu heyecan verici etkinliğe davetlisiniz.





ZORLU PSM, TURKCELL PLATINUM SAHNESİ



7 Ekim Perşembe, 20:30



İlhan Erşahin’s İstanbul Sessions & Arto Tunçboyacıyan



İlhan Erşahin’in Wax Poetic, Love Trio, Nublu Orchestra, I Led 3 Lives gibi projelerinden farklı olarak, birlikte çalabileceği bir session grubu olarak 2005’te İstanbul’da kurduğu İlhan Erşahin’s İstanbul Sessions, müzisyenin bu şehirle olan ilişkisini en taze şekliyle yansıtıyor. Grup, 2010’da yayımladığı ilk albümden bu yana doğulu ve batılı sesleri, tür sınırlarına bağlı kalmaksızın, kendine özgü bir sound ile birleştiriyor. 2020’de çıkan beşinci stüdyo albümü “Bir Zamanlar Şimdi”, isimlerini Anadolu ve Mezopotamya medeniyetlerinden alan parçalarla dinleyiciyi tarih ötesi bir zaman-mekân yolculuğuna çıkarıyor. İlhan Erşahin’s İstanbul Sessions, albümün ilk canlı performanslarından biri için 31. Akbank Caz Festivali’nde olacak. Grup bu özel konserde, Türkiye’de ve yurt dışında yaptığı çalışmalarla adını müzik tarihine yazdıran usta müzisyen Arto Tunçboyacıyan ile birlikte sahne alacak.



8 Ekim Cuma, 20:30



Okay Temiz & Oriental Wind



Türkiye’nin ve dünyanın sayılı perküsyon ustalarından Okay Temiz, 60’lardan bu yana doğu müziğini cazla bir araya getiren projeleri, albümleri, Kuledibi’nde hayata geçirdiği vurmalı çalgılar okulu ve dümbuka, magic pyramid, su telefonu gibi kendi geliştirdiği enstrümanlarla eşine az rastlanır bir üretkenlik ortaya koyuyor. 70’lerin başında Stockholm’de, İskandinavya ve Avrupa’nın önde gelen caz müzisyenleriyle kurduğu Okay Temiz & Oriental Wind topluluğuyla dünyanın birçok yerinde sahne alan sanatçı, 1998 yılında Türkiye’ye döndükten sonra topluluğu Türkiye’de bulunan müzisyenlerle yeniden oluşturdu. Okay Temiz & Oriental Wind’in henüz “dünya müziği”nin adı konmamışken başlayan yolculuğu, sayısız performansın ardından 31. Akbank Caz Festivali sahnesine taşıyor.





9 Ekim Cumartesi, 20:30



Baki Duyarlar “JazzArk Project” feat. Şennur Dinleyen & Tolga Karaslan



Piyanist ve besteci Baki Duyarlar, “JazzArk Project” ile eski Türk usulleri ve makamlarını cazın modern tınılarıyla buluşturuyor; eski medeniyetlerin müziğini günümüz şartları ile güncelliyor. Akustik piyano, kontrbas ve Türk vurmalı çalgılarından oluşan bu sıra dışı trio, Avrupa müziğinin genişlik duygusu ile Akdeniz sıcaklığının coşkusunu aynı potada eritmeyi hedefliyor. JazzArk Project Akbank Caz Festivali’ndeki performansında iki özel konuğu, Şennur Dinleyen ve Tolga Karaslan’ı ağırlayacak.





BABYLON



2 Ekim Cumartesi, 20:30



Oğuz Büyükberber Trio feat. Derya Türkan & Apostolos Sideris



Yirmi yıldır Amsterdam’da yaşayan klarnet sanatçısı ve besteci Oğuz Büyükberber, çağdaş kompozisyon, caz ve Türk müziği unsurlarını kaynaştırdığı stili ile tanınır. İçlerinde ECM ve Blue Note gibi önde gelen plak şirketlerinden albümlerin de bulunduğu 50’nin üzerinde albümde yer alan Büyükberber, dünyanın birçok yerinde konserler verdi, uluslarası üne sahip orkestralara besteler yazdı, elektro-akustik ve görsel-işitsel performanslar düzenledi. Kendi geliştirdiği doğaçlama yöntemlerini bir metod kitabı olarak yayımlayan sanatçı ile Akbank Caz Festivali sahnesinde bir buluşmaya davetlisiniz.





10 Ekim Pazar, 20:30



Mehmet Uluğ Gecesi: Selen Gülün “Kadınlar Matinesi” feat. Çağıl Kaya, Özge Fışkın ve Jülide Özçelik



Besteci, piyanist, şarkı yazarı, vokalist ve eğitimci Selen Gülün, “Kadınlar Matinesi” projesini, 2013’te kaybettiğimiz Mehmet Uluğ anısına düzenlenecek gecede, 31. Akbank Caz Festivali sahnesine taşıyor. “Kadınlar Matinesi” fikri, 2011’de ortaya çıktı. Selen Gülün’ün, Donne in Musica Vakfı’nın daveti üzerine Türkiye’den kadın müzisyenlerin son dönem işlerinden derlediği seçki, Roma Donne in Jazz festivalinde İtalyan müzisyenlerle birlikte seslendirildi. Yıllar içinde olgunlaşan proje, 2017’de aynı adlı albümle dinleyiciyle buluştu. Türkiye’de sanatsal formlardan uzaklaşmadan, popüler çizginin dışında kalarak kendi müziğini yazıp çalan, kaydeden, yayımlayan kadın şarkı yazarı ve bestecilerin görünürlüğünü artırmayı amaçlayan “Kadınlar Matinesi”, şimdiye kadar 33 kadın besteci ve şarkı yazarını ağırladı. Akbank Caz Festivali’ndeki bu özel gecede Selen Gülün ve sahneyi paylaştığı yol arkadaşları Kamucan Yalçın, Ezgi Daloğlu, Ceyda Köybaşıoğlu ve Monika Bulanda’ya Çağıl Kaya, Jülide Özçelik ve Özge Fışkın eşlik edecek.





THE BADAU AKASYA



5 Ekim Salı, 21:30



Güç Başar Gülle “Synthetic Vision”



Türk müziği, caz ve klasik Batı müziğinin yanı sıra görsel sanatlar ve felsefe disiplinlerindeki birikimini müzik projelerine aktaran Güç Başar Gülle, son projesi “Synthetic Vision” ile 31. Akbank Caz Festivali’ne konuk oluyor. Osmanlı-Türk müziğinin makamsal formundan yola çıkan sanatçı, son projesinde bu müziğin çok boyutlu algılayışını modern ve caz müziğinin zaman ve mekanına taşıyor. Güç Başar Gülle, Osmanlı-Türk müziği ve Ortaçağ estetik algısının dayandığı çok boyutluluğun Synthetic Vision için ilham verici olduğunu belirtip ezbere doğrusal bakışımızı sorgulamak adına araç olmasını diliyor. Modern ve Caz müziğinin zaman ve mekan algısıyla Osmanlı-Türk müziğinin içeriği arasındaki ilişkileri güncelleyerek tarihsel hiçbir olguya mutlak bir değer yüklemeden sadece an'a, müziğe odaklanıyor.





NARDIS JAZZ CLUB



7 Ekim Perşembe, 21:30



Deniz Taşar & JAmZZ Session



Farklı tarzları müziğinde bir araya getiren Deniz Taşar, solo albümleri dahil birçok projeyle Türkiye’de ve yurt dışında sahne aldı; aralarında Michael League ve Soweto Kinch’in de bulunduğu yerli ve yabancı sanatçılarla iş birlikleri yaptı. Çalışmalarını görsel sanatlar alanına da taşıyan müzisyen, video serilerinden podcast’lere kadar birçok mecrada müzik odaklı içerikler üretiyor. İkinci solo albümü “Pişman Olunmayan Dünler”i Şubat 2021’de yayımlayan Deniz Taşar’a, 31. Akbank Caz Festivali’nde vereceği konserde, 2013 yılında “En İyi Yorum” ödülü aldığı JAmZZ yarışmasının 2020 kazananları Yunus Belgin ve Atılgan Nalıncıoğlu eşlik edecek. Konukların katılımıyla bir jam session’ın da gerçekleşeceği bu geceyi kaçırmayın.



BOVA



7 Ekim Perşembe, 21:00



Kaan Çelen “Na-Zi-Le”



Davul yolculuğuna 17 yaşında, Ediz Hafızoğlu’ndan aldığı derslerle başlayan Kaan Çelen, müzik eğitimi süresince Ferit Odman ve Cem Aksel ile çalıştı. Boğaziçi Üniversitesi’nin 2015 yılında düzenlediği New York Jazz Workshop’u ve İzmir Avrupa Jazz Workshop’larına katılan müzisyen, cazın yanı sıra Türk Sanat Müziği Orkestrası ile Türk müziği alanında da çalışmalar yaptı. Sol kolunu kullanamayan ve 15 yaşında fizyoterapistinin tavsiyesiyle müziğe yönelen Kaan Çelen, annesinin adını verdiği ilk albümü “NA-Zİ-LE”yi 2020’de dinleyiciyle buluşturdu. Çelen’e albümde eşlik eden Tolga Bilgin, Tamer Temel, Ercüment Orkut ve Volkan Topakoğlu, Akbank Caz Festivali’ndeki bu özel performansta da sanatçıyla birlikte sahnede olacak. Konserde Kaan Çelen’in albüm parçalarının yanı sıra, kendisi için özel olan caz standartlarına da yer verilecek.





callinghouse



10 Ekim Pazar, 17:00



Mousikē DJ Set



Yolculuğuna Antik Yunan’daki müzikal devrimden ilham alan İstanbul merkezli bir parti serisi olarak başlayan Mousikē, içinde çok çeşitli renkler ve tatlar barındıran bir topluluğa dönüştü. Dünyanın her yerinde, insanları müzik etrafında birleştiren etkinliklere imza atan Mousike'nin geceleri, yeni yetenekleri keşfetmek için birebir. callinghouse’da gerçekleşecek performansta Mousike'ye yeni medya sanatçısı /da’nın görselleri eşlik edecek. Sadece partilerle değil, Mousikē Records plak şirketi ile de yeni cevherleri dinleyiciyle buluşturma misyonunu üstlenen oluşum, müziğin büyüsüne kapılan herkesi kendisine katılmaya davet ediyor.



Da Poet & Barış Demirel



10 Ekim Pazar, 19:00



Akbank Caz Festivali, yıllardır birlikte üreten iki ismi ağırlıyor. Türkiye hip-hop dünyasının yakından tanıdığı beatmaker, prodüktör ve MC Da Poet ile yer aldığı farklı projelerin yanı sıra solo çalışmalarıyla da adından söz ettiren trompet sanatçısı Barış Demirel, callinghouse’da dinleyiciyle buluşacak. 2020’de birlikte kaydettikleri ilk EP DPBD’yi yayımlayan Da Poet ve Barış Demirel, şimdiye kadar sayısız prodüksiyonda beraber çalıştı. İki müzisyenin hip-hop, rap, funk, lo-fi, Anadolu-saykedelik ve dub gibi tarzlara dokunan performansı, kendi dinledikleri ve bugüne kadar ürettiklerinin bir karışımı.





BİZİM TEPE



CAZLI BRUNCH



3 Ekim Pazar, 11:00 - 14:00



Flapper Swing Band



Fransız caz sanatçısı Django Reinhardt ve New Orleans kökenli Sidney Bechet’nin adımlarını takip eden akustik gypsy caz grubu Flapper Swing, yüksek enerjili performansını Akbank Caz Festivali’ne taşıyor. Manouche gitarlar, kontrbas, klarnet ve vokalden oluşan grubun repertuvarında Django Reinhardt besteleri ve 1920-30’ların caz standartları yer alıyor. Bir Akbank Caz Festivali klasiği olan Cazlı Brunch kapsamında Bizim Tepe ’de sahne alacak Flapper Swing ile 1930’ların eşsiz atmosferini yaşamaya davetlisiniz.