31. Akbank Caz Festivali’nin unutulmaz performansları YouTube'da

Akbank’ın en uzun soluklu kültür sanat projelerinden biri olan Akbank Caz Festivali, 1-10 Ekim 2021 tarihleri arasında 10 farklı mekanda, Türk Caz sahnesinden 100’ün üzerinde sanatçının performansıyla gerçekleşti.



Klasik ve modern cazın yanı sıra elektronik müzik, hip-hop ve dünya müziğinin farklı projelerini içeren programıyla dikkati çeken 31. Akbank Caz Festivali’nin konserlerinden bir seçki ise şimdi Akbank Sanat Youtube kanalında çevrimiçi olarak sanatseverlerle buluşuyor.



Konserler:



Elif Çağlar Quartet feat. Defjen Daf Ensemble



Baki Duyarlar JazzArk Project Feat. Şennur Dinleyen & Tolga Karaslan



Ediz Hafızoğlu “Nazdrave” feat. Ceylan Ertem



Cenk Erdoğan “OttoJazz” Ensemble



İlhan Erşahin’s İstanbul Sessions & Arto Tunçboyacıyan