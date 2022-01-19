31. Akbank Caz Festivali’nin unutulmaz performansları YouTube'da

Geçen yıl ekim ayında yapılan 31. Akbank Caz Festivali’nin konserlerinden bir seçki, Akbank Sanat YouTube kanalında çevrimiçi olarak sanatseverlerle buluşuyor.

Haberler 19.01.2022 - 12:23

31. Akbank Caz Festivali’nin unutulmaz performansları YouTube'da

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Akbank’ın en uzun soluklu kültür sanat projelerinden biri olan Akbank Caz Festivali, 1-10 Ekim 2021 tarihleri arasında 10 farklı mekanda, Türk Caz sahnesinden 100’ün üzerinde sanatçının performansıyla gerçekleşti.  

Klasik ve modern cazın yanı sıra elektronik müzik, hip-hop ve dünya müziğinin farklı projelerini içeren programıyla dikkati çeken 31. Akbank Caz Festivali’nin konserlerinden bir seçki ise şimdi Akbank kanalında çevrimiçi olarak sanatseverlerle buluşuyor.

Konserler:

Elif Çağlar Quartet feat. Defjen Daf Ensemble

Baki Duyarlar JazzArk Project Feat. Şennur Dinleyen & Tolga Karaslan

Ediz Hafızoğlu “Nazdrave” feat. Ceylan Ertem

Cenk Erdoğan “OttoJazz” Ensemble

İlhan Erşahin’s İstanbul Sessions & Arto Tunçboyacıyan

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