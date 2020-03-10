31. Ankara Film Festivali Ulusal Uzun Film Yarışması jürisi belli oldu

31. Ankara Uluslararası Film Festivali’nin Ulusal Uzun Film Yarışması jürisi belli oldu. Yeşim Ustaoğlu’nun başkanlığını yapacağı jüride Tuğçe Altuğ, Berkay Ateş, Aylin Zoi Tinel ve Uğur Vardan yer alacak.



T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından desteklenen ve 4-14 Haziran 2020 tarihlerinde gerçekleştirilecek 31. Ankara Uluslararası Film Festivali'nde toplam 12 dalda ödülün verilecek. En İyi Filmin 50.000 TL, Mahmut Tali Öngören anısına verilen En İyi İlk Filmin ise 10.000 TL ile ödüllendirilecek.