31. Ankara Uluslararası Film Festivali için geri sayım

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın desteğiyle ve Dünya Kitle İletişimi Araştırma Vakfı tarafından düzenlenen 31. Ankara Uluslararası Film Festivali, 3-11 Eylül 2020 tarihleri arasında Kızılay Büyülü Fener Sineması’nda sinemaseverlerle buluşuyor. 13 ülke ve 59 yönetmenden toplamda 56 filmin gösterileceği festival, pandemi koşullarına özel önlemlerin alınacağı salonlarda ve izleyicilerin kendilerini güvende hissedecekleri koşullar gözetilerek gerçekleşecek.



ONUR ÖDÜLLERİ ŞERİF SEZER, TAMER LEVENT VE BAŞKA SİNEMA'YA



31. Ankara Uluslararası Film Festivali’nin Onur Ödülleri bu yıl, Aziz Nesin Emek Ödülü oyuncu Şerif Sezer’e, Sanat Çınarı Ödülü oyuncu, yönetmen ve yazar Tamer Levent’e ve Kitle İletişim Ödülü de bağımsız film dağıtım ağı Başka Sinema’ya verilecek. Onur Ödülleri 3 Eylül’de festivalin Açılış Töreni’nde sahiplerini bulacak.



ULUSAL YARIŞMA FİLMLERİ İLK KEZ ANKARA’DA



Festivalin ulusal yarışmaları uzun, belgesel ve kısa film dalında gerçekleşecek ve yarışacak tüm filmler, Ankara’da ilk kez ve sinema salonlarında seyirciyle buluşacak.



JÜRİ BAŞKANI YEŞİM USTAOĞLU



Ulusal Uzun Film Yarışması’nda bu yıl; Cihan Sağlam’ın “Uzun Zaman Önce”, Erkan Yazıcı’nın “Uzak Ülke”, Eylem Kaftan’ın “Kovan”, Faysal Soysal’ın “Ceviz Ağacı”, Leyla Yılmaz’ın “Bilmemek”, Maryna Er Gorbach ve Mehmet Bahadır Er’in “Omar ve Biz”, Mehmet Emin Yıldırım’ın “Şair”, Onur Ünlü’nün “Topal Şükran'ın Maceraları” ve Ümit Ünal’ın “Aşk, Büyü vs.” adlı filmleri yarışacak.



Başkanlığını yönetmen Yeşim Ustaoğlu’nun yapacağı ve kurgucu Aylin Zoi Tinel, oyuncu Berkay Ateş, oyuncu Tuğçe Altuğ ve sinema yazarı Uğur Vardan’dan oluşan Ulusal Uzun Film Yarışması Jürisi, 12 kategoride ödül dağıtacak. En İyi Film Ödülü’nü alan film 50 bin TL değerinde para ödülünün sahibi olurken, ilk filmlerin değerlendirildiği Mahmut Tali Öngören Özel Ödülü’nü kazanan filme de 10 bin TL verilecek.