31. Avrupa Film Ödülleri (European Film Awards-EFA) dün akşam İspanya’nın Seville kentinde düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Aday gösterildiği tüm kategorileri kazanan Cold War filmi 5 ödülle törene damga vurdu. İtalya'nın Oscar adayı Dogman de üç ödülün sahibi oldu. İşte kazananların tam listesi:



En İyi Film: Cold War

En İyi Komedi: Death of Stalin - Armando Iannucci

En İyi Yönetmen: Pawel Pawlikowski - Cold War

En İyi Kadın Oyuncu: Joanna Kulig - Cold War

En İyi Erkek Oyuncu: Marcello Fonte - Dogman

En İyi Senarist: Pawel Pawlikowski - Cold War

En İyi Belgesel: Bergman – A Year In A Life

En İyi Kısa Film: The Years - Sara Fgaier

Keşif Ödülü: Girl - Lukas Dhont



En İyi Animasyon: Another Day of Life - Raul de la Fuente, Damian Nenow

EFA Halkın Tercihi Ödülü: Call Me By Your Name - Luca Guadagnino

En İyi Görüntü Yönetmeni: Martin Otterbeck - U

En İyi Kurgucu: Jaroslaw Kaminski - Cold War

En İyi Prodüksiyon Tasarımcısı: Andrey Ponkratov - The Summer

En İyi Kostüm Tasarımcısı: Massimo Cantini Parrini - Dogman

En İyi Saç ve Makyaj: Dalia Colli, Lorenzo Tamburini, Daniela Tartari - Dogman

En İyi Besteci: Christoph M. Kaiser ve Julian Maas - 3 Days in Quiberon

En İyi Ses Tasarımcısı: Andre Bendocchi-Alves ve Martin Steyer - The Captain

En İyi Görsel Efekt: Peter Hjorth - Border

Dünya Sineması Başarı Ödülü: Ralph Fiennes

EFA Hayat Boyu Başarı Ödülü: Carmen Maura