32. Ankara Film Festivali biletleri yarın satışa çıkıyor

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın katkılarıyla, Dünya Kitle İletişimi Araştırma Vakfı tarafından 4-12 Kasım tarihleri arasında Kızılay Büyülü Fener Sineması’nda gerçekleşecek 32. Ankara Film Festivali’nde Ulusal Uzun Film, Belgesel Film, Kısa Film ve Proje Geliştirme dallarında yarışma heyecanı yaşayacak filmlerin yanı sıra, dünya sinemasının merakla beklenen, festivallerden ödüllerle dönmüş yapımları, kült eserler ve Türkiye’de ilk kez Ankaralı sinemaseverlerle buluşacak filmler yer alıyor.

BİLET FİYATLARI



Festival biletleri yarından itibaren www.biletinial.com üzerinden ve Kızılay Büyülü Fener sineması gişelerinden satışa sunuluyor. Festivalin kısa ve belgesel yarışma filmleri tüm izleyiciler için 22 TL; öğrenci, öğretmen ve 65 yaş üstü sinemaseverler için tüm seanslar 22 TL, tam bilet fiyatı ise 27 TL olacak.



Festivalde film gösterimleri Covid-19 önlemleri kapsamında Kızılay Büyülü Fener Sineması’nın dışarıya açılan kapıları sayesinde hava dolaşımı sağlanarak, seans aralarında da gerekli dezenfeksiyon işlemleri yapılarak gerçekleştirilecek.

BUNUEL FİLMLERİ GÖSTERİLECEK

Festival bu yıl sinemada sürrealizm dendiğinde akla gelen ilk isim olan, bugün usta dediğimiz pek çok yönetmene ilham vermiş, İspanyol yönetmen ve senarist Luis Buñuel’in burjuva ahlakını acımasızca eleştirdiği 3 filmini “Buñuel’in Filmlerini Hatırlıyoruz” bölümünde izleyiciyle buluşturuyor. Catherine Denevu’in başrolde olduğu 1967 yapımı “Gündüz Güzeli / Belle de Jour”, bir aksilik çıktığı için bir türlü toplanıp yemek yemeyi başaramayan birkaç burjuva çiftin öyküsünü anlatan “Burjuvazinin Gizli Çekiciliği / Le Charme discret de la bourgeoisie” ve Jeanne Moreau’nun ev sahiplerinin hayatlarını etkileyen bir hizmetçiyi canlandırdığı “Bir Oda Hizmetçisinin Günlüğü / Le journal d'une femme de chambre” festival programında gösterilecek.

Catherine Denevu’in başrolde olduğu 1967 yapımı Gündüz Güzeli festivalde gösterilecek.

DÜNYA FESTİVALLERİNDEN ANKARA'YA

Ankara Film Festivali son iki yılın en iyi, ödüllü ve merakla beklenen yapımlarını Dünya Festivallerinden bölümünde bir araya getiriyor.



François Ozon’un bu yıl Cannes Film Festivali’nde Altın Palmiye için yarışan, başrollerinde Sophie Marceau, Charlotte Rampling, Géraldine Pailhas’ın yer aldığı, babalarının felç geçirdiğini öğrenince bir anda hayatları değişen iki kız kardeşin bildikleri ama görmezden geldikleri gerçeklerle yüzleşmelerini komedi, macera ve polisiye esintileriyle anlattığı filmi ”Her Şey İyi Gitti / Everything Went Fine”; Kolombiya’da bulunan İskoçyalı bir kadının ara ara değişik mekânlarda duyduğu garip, tok bir sesin peşinden yolculuğunu anlatan, Apichatpong Weerasethakul’un Tilda Swinton’la işbirliği 2021 Cannes Jüri Özel Ödülü sahibi “Memoria” ve Audrey Diwan’ın Venedik Film Festivali’nden Altın Aslan Ödülü ile dönen filmi “Kürtaj / Happening” bu bölümde gösterilecek filmlerden. Gerçekçiliğiyle dikkat çeken “Kürtaj / Happening”, 60’lı yılların Fransa’sında istemediği hamileliğini sonlandırmak isteyen Anne’in mücadelesini anlatıyor.



İtalyan yönetmen Michelangelo Frammartino’nun 2021 Venedik Film Festivali’nden Jüri Özel Ödülü ve Yeşil Damla Ödülü kazanan, insanın doğayla bağını izleyen filmi “Delik / Il Buco” ve Bulgaristan tarafından Oscar aday adayı olarak belirlenen Ivaylo Hristov’un “Korku / Fear” ismindeki yeni filmi de festival kapsamında gösterilecek. Türkiye sınırına yakın bir Bulgar köyünde geçen film, ormanda avlanırken Afrikalı bir göçmenle karşılaşan dul bir kadını merkezine alıyor.





Samuel Kishi’nin 2020 Berlin Film Festivali Generation Kplus En İyi Film Ödülü’nü kazandığı kendi çocukluğundan izler taşıyan filmi “Kurt / Los Lobos”; Alexandre Koberidze’nin dünya prömiyerini yaptığı 2021 Berlin Film Festivali’nden FIPRESCI Ödülü ile ayrılan, birbirleriyle tanıştıktan sonra bir tür lanetin etkisi altına giren iki genci anlatan filmi “Gökyüzüne Baktığımızda Ne Görüyoruz? / What Do We See When We Look at The Sky?”; Georgis Grigorakis’in bir baba-oğul ilişkisini konu alan, 2020 Berlin Film Festivali Panaroma bölümü CICAE Ödülü, 2020 Selanik Film Festivali Jüri Özel Ödülü Gümüş İskender’i kazanan filmi “Kazıcı / Digger” ile Alexandre Rockwell’in 2020 Berlin Film Festivali’nde Genaration Kplus bölümünde Kristal Ayı Ödülü’nü alan, hayatlarına yön vermeye çalışan iki kardeşi merkeze aldığı filmi “Tatlı Şey / Sweet Thing” izleyiciyle buluşacak dikkat çekici yapımlardan.



İtalyan yönetmen Michelangelo Frammartino’nun Delik filmi Ankaralılar'la buluşacak.

Michaela Pavlátová’nın Afgan bir adama âşık olan Çek asıllı bir kadının değişen hayatını anlattığı animasyon yapım “Güneşli Maad / My Sunny Maad”; Philipp Stölzl’ün Stefan Zweig'in edebi klasiğinden uyarladığı Naziler tarafından işkence görev avukat Bartok’un hikayesini anlattığı “Satranç / The Royal Game”; Julian Radlmaier’in genç bir vampire aşık olan bir Sovyet mülteciyi odağına aldığı “Kan Emiciler - Bir Marksist Vampir Komedisi / Bloodsuckers”; Henrik Schyffert'ın yönettiği, Uje Brandelius’un yazdığı ve başrolünde yer aldığı Parkinson hastalığı olan bir pop yıldızını konu alan “Koş Uje Koş / Run Uje Run”; Simon Holy’nin 2021 Karlovy Vary Film Festivali’nde East of West bölümünde prömiyerini yapan, Y kuşağının ilişkilerine, hayallerine ve endişelerine ışık tuttuğu filmi “Karanlıktaki Aynalar / Mirrors in The Dark” ve Lemohang Jeremiah Mosese’nin 80 yaşında hayata küsmüş bir kadının yaşadığı dağ köyünün yıkımına karşı mücadale etmek için ayağa kalkışını konu aldığı filmi “Bu Bir Defin Değil, Uyanış / This Is Not a Burial, It’s a Ressurection” filmleri de festivalde izleyiciyle buluşacak.



ÖZEL GÖSTERİMLER



Tayfun Pirselimoğlu’nun kendi romanından uyarladığı ve yönetmenliğini yaptığı “Kerr” filmi festivalde izleyiciyle buluşacak. Bir adamın babasının cenazesi için geldiği kasabada tanık olduğu bir cinayet sonrası yaşadıklarını konu alan film sonrasında Tayfun Pirselimoğlu ve film ekibinin katılımıyla bir de söyleşi gerçekleşecek.



Tuluhan Tekelioğlu’nun her biri Türkiye’nin toplumsal hafızasında ayrı bir yere sahip dokuz efsane ismi bir araya getirdiği “Efsaneler” belgeseli festival kapsamında gösterilecek. Ayşe Kulin, Cüneyt Arkın, Güher ve Süher Pekinel kardeşler, Nevra Serezli, Prof. Dr. Ömer Özkan, Şenol Güneş, Süleyman Saim Tekcan ve Yılmaz Büyükerşen’i belgeselinde bir araya getiren Tuluhan Tekelioğlu gösterim sonrasında Ankaralı izleyicilerle buluşacak.



Kerr filmi gösterilecek Tayfun Pirselimoğlu, film sonrası söyleşi de yapacak.

Sinema tarihinde bilinenleri, özellikle 1896-1922 yılları arasındaki döneme odaklanarak araştıran ve yanlış bilinenleri ortaya koyan “Gölgelerin Seyri ‘Türk Sinemasının Tartışmalı İlkleri’” belgeseli yönetmen Müjgan Yıldırım ile sinema tarihçisi Burçak Evren’in katılımıyla ve Nebil Özgentürk imzalı belgesel “Kara Trenle Götürdüm Şehrimi” Almanya’ya göçün 60. yılında izleyiciyle buluşacak. Belgesel, 1961 yılından itibaren Almanya’nın dört bir yanına “umut yolcusu” olarak varan, döneceklerini varsayan ama konuk işçilikten ulus ötesi yurttaşlara dönüşen hem doğdukları yeri hem doydukları yeri vatan belleyenleri anlatıyor. Nebil Özgentürk de filmin gösterimi sonrası salonda olacak.

VEKAM ANKARA ÖZEL GÖSTERİMİ



Ankara Film Festivali’nin Vehbi Koç Ankara Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (VEKAM) ile ortaklaşa düzenlediği VEKAM Ankara Özel Gösterimi bölümünde ele aldığı konu Ankara kent merkezi veya ilçeleri kapsamında bir araştırmaya dayandırılarak kurgulanmış olan 4 film yer alıyor. Muhammed Murat Aslan’ın, Hollanda Amsterdam Rijksmuseum envanterinde kayıtlı 18. yüzyıla tarihlenen Ankara Manzarası isimli tablo ekseninde eski Ankara'nın tarihine ve kültürüne odaklandığı “Ankara Manzarası” filminin yanı sıra Kerime Senyücel imzalı 3 film izleyiciyle buluşacak.



Ankara’nın en eski eczacısı 95 yaşındaki Niyaz Dermancı’yı odağına alan “Derman Eczanesi - Ecz. Niyaz Dermancı”; 50’li yıllarda arkadaşlarıyla birlikte Keçiörenspor’u kuran 80 yaşındaki Dolun Gürerk ve o zamanın genç futbolcularının, izleyicileri Keçiören’de eskileri anımsatan bir tura çıkardıkları “Keçiören Islığı” ve Ankara’nın Şık Düğme tuhafiyecisinin 50 yıl tezgâhtarlığını yapmış, hayatı Keçiören’de geçmiş Vedat (Vahric) Aslangül’ün anlatımıyla 40’lı ve 50’li yılların Keçiören’ini gözler önüne seren “Vedat (Vahric) Aslangül” festivalde gösterilecek Kerime Senyücel imzalı filmler.

Emre Kayiş'in Anadolu Leoparı, festivalin yarışma filmlerinden.

ULUSAL UZUN FİLM YARIŞMASI



Anadolu Leoparı / Emre Kayiş



Çatlak / Fikret Reyhan



Gölgeler İçinde / Erdem Tepegöz



İki Şafak Arasında / Selman Nacar



Koridor / Erkan Tahhuşoğlu



Lacivert Gece / Muhammet Çakıral



Okul Tıraşı / Ferit Karahan



Sabırsızlık Zamanı / Aydın Orak



Sardunya / Çağıl Bocut



Sen Ben Lenin / Tufan Taştan







ULUSAL KISA FİLM YARIŞMASI



Aynı Gecenin Laciverti / Nuri Cihan Özdoğan



Belki Bir Gün Gideriz / İnan Erbil



Binbir Gece / Mahsum Taşkın



Bir Annenin Sonatı / Fehmi Öztürk



Buz İçin Çığlık / Emir Aytemür



Güzel Havalar / Okan Aygün



Hasat / Ömer Faruk Yardımcı



Hemnefes / Abdullah Şahin



İnşaattaki / Doğan Belge



Konsensüs / İlker Köklük



Med Cezir Tango / Meriç Atalar, Isabel Loyer



Plastik Rüya / Merve Bozcu



Stiletto / Can Merdan Doğan



Teslimat / Doğuş Özokutan



Yara / Onur Güler







ULUSAL BELGESEL FİLM YARIŞMASI



Araya Korona Girmeseydi… / Zafer Sevener, Sibel Sümer



Baba Ne Oldu? / Fevzi Baran



Bekleyiş / Aslı Akdağ



Doğu’nun Işığı / Mehmet Emin Öztürk



Habitus of Self “alçak sesle” / Kurtuluş Özgen



Haymatlos / Mustafa Aydın



Merhaba Canım / Ulaş Tosun



Muhtaç / Mehmet Emre Battal



Sıcak Yatak / Doğuş Algün



Tipi / Metin Avdaç



Yaramaz Çocuklar / Ahmet Necdet Çupur

