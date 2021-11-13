32. Ankara Film Festivali’nde En İyi Film Anadolu Leoparı

32. Ankara Film Festivali’nin heyecanla beklenen ödülleri sahiplerini buldu. CerModern’de gerçekleşen ve sunuculuğunu Ünsal Ünlü’nün yaptığı gecede En İyi Film Ödülü Emre Kayiş’in Anadolu Leoparı filmine verilirken, En İyi Yönetmen Ödülü Çatlak filmiyle Fikret Reyhan’ın oldu.

Haberler 13.11.2021 - 12:38

32. Ankara Film Festivali’nde En İyi Film Anadolu Leoparı

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Ankara Film Festivali Ulusal Yarışma filmleri belli oldu

Ankara Film Festivali Ulusal Yarışma filmleri belli oldu

32. Ankara Festivali’nin, CerModern’de gerçekleşen ve sunuculuğunu Ünsal Ünlü’nün yaptığı kapanış gecesinde Ulusal Uzun, Belgesel ve Kısa Yarışmaları’nın kazananları açıklandı.

Ulusal Uzun Film Yarışması’nda En İyi Film Ödülü Emre Kayiş’in Anadolu Leoparı filmine verilirken; En İyi Yönetmen Ödülü Çatlak filmiyle Fikret Reyhan’a, Mahmut Tali Öngören En İyi İlk Film Ödülü ise Çağıl Bocut’un yazıp yönettiği Sardunya filmine verildi.

Yarışmada Aslı Akdağ imzalı Bekleyiş En İyi Belgesel, Can Merdan Doğan’ın yönettiği Stiletto da En İyi Kısa Film seçildi.

ANADOLU LEOPARI'NA 4 ÖDÜL BİRDEN

10 filmin yarıştığı Ulusal Uzun Film Yarışması’nın akademisyen ve medya sanatçısı Andreas Treske, sanat yönetmeni Meral Efe Yurtseven, oyuncu Selen Uçer, yönetmen Seren Yüce ile yazar ve yönetmen Vecdi Sayar’dan oluşan Ulusal Uzun Film Yarışması Jürisi, “Tarifi güç bir olguyu, zamanın dışına itilmişliği, yalnızlaşmayı, yıkıcı dönüşümün benliği anlamsızlaştırmasını incelikle anlatabilme ve doğanın yitimini kurduğu güçlü metaforla nazikçe birleştirebilme becerisinden dolayı,” Anadolu Leoparı filmini En İyi Film seçti.

50 bin TL değerindeki En İyi Film Ödülü’nü kazanan Emre Kayiş’in yönettiği Anadolu Leoparı filmindeki performansıyla Uğur Polat En İyi Erkek Oyuncu Ödülü’ne, İpek Türktan En İyi Kadın Oyuncu Ödülü’ne layık görüldü. 

Anadolu Leoparı filmi aynı zamanda Nick Cooke’a da En İyi Görüntü Yönetmeni Ödülü’nü kazandırarak geceden 4 ödülle ayrıldı.

EN İYİ YÖNETMEN FİKRET REYHAN

Ankara Film Festivali En İyi Yönetmen Ödülü ise Çatlak filmiyle Fikret Reyhan’a verildi.

yazarları Ali Can Sekmeç, Ali Ulvi Uyanık ve Coşkun Çokyiğit’ten oluşan jüri tarafından belirlenen Sinema Yazarları Derneği (SİYAD) Ödülü de “Türk aile yapısına içten bakışı, kısıtlı mekanları olgun bir sinematografi ile perdeye aktarışı ve hikâyesini kusursuz bir tartımla anlattığı için oy birliğiyle,” Fikret Reyhan’ın “Çatlak” filmine verildi. 

Anadolu Leoparı'nın En İyi Film Ödülü'nü yönetmen Emre Kayiş aldı. Anadolu Leoparı'nın En İyi Film Ödülü'nü yönetmen Emre Kayiş aldı.

EN İYİ İLK FİLM SARDUNYA

Festivalin kurucusu Mahmut Tali Öngören adına verilen En İyi İlk Film Ödülü’nü bu yıl, Çağıl Bocut’un yazıp yönettiği Sardunya adlı film kazandı. Jüri kararında, “En İyi İlk Film ödülünü bireyin varoluşuna kadın perspektifinden yeni bir bakış açısı kazandırması ve yaşam gerçeklerini samimi bir yorumla sunması nedeniyle Çağıl Bocut'un Sardunya filmine vermeyi kararlaştırdı” denildi.

EN İYİ SENARYO SEN BEN LENİN'İN

Tufan Taştan ve Barış Bıçakçı senaryosunu birlikte yazdıkları Sen Ben Lenin filmi ile Onat Kutlar En İyi Senaryo Ödülü’nün sahibi oldular.

Sercan Sezgin, Ferit Karahan ve Hayedeh Safiyari Okul Tıraşı ile En İyi Kurgu Ödülü’nün sahibi olurken, Okul Tıraşı filmindeki performansıyla Ekin Koç, En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü’nü kazandı. En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Ödülü’ne ise Lacivert Gece filmindeki rolüyle Güliz Gençoğlu layık görüldü.

Erdem Tepegöz imzalı Gölgeler İçinde filmiyle Greg Dombrowski En İyi Özgün Müzik Ödülü’ne, Armen Ghazaryan En İyi Sanat Yönetmeni Ödülü’ne layık görüldü.

11 BELGESEL ARASINDAN EN İYİSİ BEKLEYİŞ

Belgesel yönetmeni Güliz Sağlam, belgesel yönetmeni Mustafa Ünlü ile akademisyen Özgür Yaren’den oluşan jürinin değerlendirmeleri sonucunda 11 filmin yarıştığı Ulusal Belgesel Film Yarışması’nın birincisi Aslı Akdağ’ın Bekleyiş adlı belgeseli oldu.

20 bin TL değerinde En İyi Belgesel Film Ödülü’nün sahibi olan Bekleyiş'in ödül gerekçesinde, “32. Uluslararası Ankara Film Festivali En İyi Belgesel Ödülü'nü, günlük filmi formundan yola çıkarak hayatına dair verdiği kararın hikayesini erkek egemen sistemin sorgulandığı bir anlatıya dönüştürürken, hem kamera önünde hem de kamera arkasında cesaret ve samimiyetle yer alarak, evrensel bir sinema dili ve akıcı bir kurgu ile perdeye taşıyan Aslı Akdağ'ın "Bekleyiş" filmine vermeye karar verdik” denildi.

EN İYİ KISA FİLM STİLETTO

Ulusal Kısa Film Yarışması’nda yarışan 15 filmi değerlendiren jüri üyeleri oyuncu Alican Yücesoy, senarist ve yönetmen Banu Sıvacı ile senarist, yönetmen Müfit Can Saçıntı 10 bin TL değerindeki En İyi Kısa Film Ödülü’ne Can Merdan Doğan’ın yönettiği “Stiletto” filmini layık gördü.

Jüri gerekçeli kararında ise şunlar söylendi:

“Biz jüri olarak kısa filmin uzun metraja giden yolda bir basamak gibi görünmesini doğru bulmuyoruz. Kendi başına bir tür olduğuna inanıyoruz. Nasıl bir şiiri roman yapamıyorsak veya bir romanı kısaltıp şiir yapamıyorsak kısa filmi de uzun metrajın kısa versiyonu olarak görmüyoruz. Bu anlayışımıza senaryosuyla, çekimiyle, oyunculuğuyla bütünüyle uyduğunu düşündüğümüz, toplumdaki cinsiyetçi ön yargıları güçlü bir mizahi dille sorgulatan “Stiletto” kısa filmi 32. Ankara Film Festivali’nin En İyi Kısa Filmi olarak oy birliğiyle seçilmiştir.”

ÖDÜLLER

Ulusal Uzun Film Yarışması

En İyi Film Ödülü

Anadolu Leoparı – Emre Kayiş

Mahmut Tali Öngören En İyi İlk Film Ödülü

Sardunya – Çağıl Bocut


En İyi Yönetmen Ödülü

Fikret Reyhan – Çatlak


Onat Kutlar En İyi Senaryo Ödülü

Barış Bıçakçı, Tufan Taştan – Sen Ben Lenin

En İyi Kadın Oyuncu Ödülü


İpek Türktan – Anadolu Leoparı


En İyi Erkek Oyuncu Ödülü

Uğur Polat – Anadolu Leoparı



En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Ödülü

Güliz Gençoğlu – Lacivert Gece



En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü

Ekin Koç – Okul Tıraşı



En İyi Sanat Yönetmeni Ödülü

Armen Ghazaryan – Gölgeler İçinde



En İyi Görüntü Yönetmeni Ödülü

Nick Cooke – Anadolu Leoparı



En İyi Kurgu Ödülü

Sercan Sezgin, Ferit Karahan, Hayedeh Safiyari – Okul Tıraşı



En İyi Özgün Müzik Ödülü

Greg Dombrowski – Gölgeler İçinde



SİYAD En İyi Film Ödülü

Çatlak – Fikret Reyhan



Ulusal Belgesel Film Yarışması

En İyi Belgesel Film Ödülü

Bekleyiş – Aslı Akdağ


Ulusal Kısa Film Yarışması

En İyi Kısa Film Ödülü

Stiletto – Can Merdan Doğan

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