32. Ankara Film Festivali’nde En İyi Film Anadolu Leoparı

32. Ankara Film Festivali’nin, CerModern’de gerçekleşen ve sunuculuğunu Ünsal Ünlü’nün yaptığı kapanış gecesinde Ulusal Uzun, Belgesel ve Kısa Film Yarışmaları’nın kazananları açıklandı.



Ulusal Uzun Film Yarışması’nda En İyi Film Ödülü Emre Kayiş’in Anadolu Leoparı filmine verilirken; En İyi Yönetmen Ödülü Çatlak filmiyle Fikret Reyhan’a, Mahmut Tali Öngören En İyi İlk Film Ödülü ise Çağıl Bocut’un yazıp yönettiği Sardunya filmine verildi.



Yarışmada Aslı Akdağ imzalı Bekleyiş En İyi Belgesel, Can Merdan Doğan’ın yönettiği Stiletto da En İyi Kısa Film seçildi.



ANADOLU LEOPARI'NA 4 ÖDÜL BİRDEN

10 filmin yarıştığı Ulusal Uzun Film Yarışması’nın akademisyen ve medya sanatçısı Andreas Treske, sanat yönetmeni Meral Efe Yurtseven, oyuncu Selen Uçer, yönetmen Seren Yüce ile yazar ve yönetmen Vecdi Sayar’dan oluşan Ulusal Uzun Film Yarışması Jürisi, “Tarifi güç bir olguyu, zamanın dışına itilmişliği, yalnızlaşmayı, yıkıcı dönüşümün benliği anlamsızlaştırmasını incelikle anlatabilme ve doğanın yitimini kurduğu güçlü metaforla nazikçe birleştirebilme becerisinden dolayı,” Anadolu Leoparı filmini En İyi Film seçti.



50 bin TL değerindeki En İyi Film Ödülü’nü kazanan Emre Kayiş’in yönettiği Anadolu Leoparı filmindeki performansıyla Uğur Polat En İyi Erkek Oyuncu Ödülü’ne, İpek Türktan En İyi Kadın Oyuncu Ödülü’ne layık görüldü.



Anadolu Leoparı filmi aynı zamanda Nick Cooke’a da En İyi Görüntü Yönetmeni Ödülü’nü kazandırarak geceden 4 ödülle ayrıldı.



EN İYİ YÖNETMEN FİKRET REYHAN



Ankara Film Festivali En İyi Yönetmen Ödülü ise Çatlak filmiyle Fikret Reyhan’a verildi.



Sinema yazarları Ali Can Sekmeç, Ali Ulvi Uyanık ve Coşkun Çokyiğit’ten oluşan jüri tarafından belirlenen Sinema Yazarları Derneği (SİYAD) Ödülü de “Türk aile yapısına içten bakışı, kısıtlı mekanları olgun bir sinematografi ile perdeye aktarışı ve hikâyesini kusursuz bir tartımla anlattığı için oy birliğiyle,” Fikret Reyhan’ın “Çatlak” filmine verildi.

Anadolu Leoparı'nın En İyi Film Ödülü'nü yönetmen Emre Kayiş aldı.

EN İYİ İLK FİLM SARDUNYA

Festivalin kurucusu Mahmut Tali Öngören adına verilen En İyi İlk Film Ödülü’nü bu yıl, Çağıl Bocut’un yazıp yönettiği Sardunya adlı film kazandı. Jüri kararında, “En İyi İlk Film ödülünü bireyin varoluşuna kadın perspektifinden yeni bir bakış açısı kazandırması ve yaşam gerçeklerini samimi bir yorumla sunması nedeniyle Çağıl Bocut'un Sardunya filmine vermeyi kararlaştırdı” denildi.



EN İYİ SENARYO SEN BEN LENİN'İN



Tufan Taştan ve Barış Bıçakçı senaryosunu birlikte yazdıkları Sen Ben Lenin filmi ile Onat Kutlar En İyi Senaryo Ödülü’nün sahibi oldular.



Sercan Sezgin, Ferit Karahan ve Hayedeh Safiyari Okul Tıraşı ile En İyi Kurgu Ödülü’nün sahibi olurken, Okul Tıraşı filmindeki performansıyla Ekin Koç, En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü’nü kazandı. En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Ödülü’ne ise Lacivert Gece filmindeki rolüyle Güliz Gençoğlu layık görüldü.



Erdem Tepegöz imzalı Gölgeler İçinde filmiyle Greg Dombrowski En İyi Özgün Müzik Ödülü’ne, Armen Ghazaryan En İyi Sanat Yönetmeni Ödülü’ne layık görüldü.



11 BELGESEL ARASINDAN EN İYİSİ BEKLEYİŞ

Belgesel yönetmeni Güliz Sağlam, belgesel yönetmeni Mustafa Ünlü ile akademisyen Özgür Yaren’den oluşan jürinin değerlendirmeleri sonucunda 11 filmin yarıştığı Ulusal Belgesel Film Yarışması’nın birincisi Aslı Akdağ’ın Bekleyiş adlı belgeseli oldu.

20 bin TL değerinde En İyi Belgesel Film Ödülü’nün sahibi olan Bekleyiş'in ödül gerekçesinde, “32. Uluslararası Ankara Film Festivali En İyi Belgesel Ödülü'nü, günlük filmi formundan yola çıkarak hayatına dair verdiği kararın hikayesini erkek egemen sistemin sorgulandığı bir anlatıya dönüştürürken, hem kamera önünde hem de kamera arkasında cesaret ve samimiyetle yer alarak, evrensel bir sinema dili ve akıcı bir kurgu ile perdeye taşıyan Aslı Akdağ'ın "Bekleyiş" filmine vermeye karar verdik” denildi.



EN İYİ KISA FİLM STİLETTO



Ulusal Kısa Film Yarışması’nda yarışan 15 filmi değerlendiren jüri üyeleri oyuncu Alican Yücesoy, senarist ve yönetmen Banu Sıvacı ile senarist, yönetmen Müfit Can Saçıntı 10 bin TL değerindeki En İyi Kısa Film Ödülü’ne Can Merdan Doğan’ın yönettiği “Stiletto” filmini layık gördü.

Jüri gerekçeli kararında ise şunlar söylendi:

“Biz jüri olarak kısa filmin uzun metraja giden yolda bir basamak gibi görünmesini doğru bulmuyoruz. Kendi başına bir tür olduğuna inanıyoruz. Nasıl bir şiiri roman yapamıyorsak veya bir romanı kısaltıp şiir yapamıyorsak kısa filmi de uzun metrajın kısa versiyonu olarak görmüyoruz. Bu anlayışımıza senaryosuyla, çekimiyle, oyunculuğuyla bütünüyle uyduğunu düşündüğümüz, toplumdaki cinsiyetçi ön yargıları güçlü bir mizahi dille sorgulatan “Stiletto” kısa filmi 32. Ankara Film Festivali’nin En İyi Kısa Filmi olarak oy birliğiyle seçilmiştir.”



ÖDÜLLER



Ulusal Uzun Film Yarışması



En İyi Film Ödülü



Anadolu Leoparı – Emre Kayiş





Mahmut Tali Öngören En İyi İlk Film Ödülü



Sardunya – Çağıl Bocut





En İyi Yönetmen Ödülü



Fikret Reyhan – Çatlak





Onat Kutlar En İyi Senaryo Ödülü



Barış Bıçakçı, Tufan Taştan – Sen Ben Lenin





En İyi Kadın Oyuncu Ödülü





İpek Türktan – Anadolu Leoparı





En İyi Erkek Oyuncu Ödülü



Uğur Polat – Anadolu Leoparı







En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Ödülü



Güliz Gençoğlu – Lacivert Gece







En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü



Ekin Koç – Okul Tıraşı







En İyi Sanat Yönetmeni Ödülü



Armen Ghazaryan – Gölgeler İçinde







En İyi Görüntü Yönetmeni Ödülü



Nick Cooke – Anadolu Leoparı







En İyi Kurgu Ödülü



Sercan Sezgin, Ferit Karahan, Hayedeh Safiyari – Okul Tıraşı







En İyi Özgün Müzik Ödülü



Greg Dombrowski – Gölgeler İçinde







SİYAD En İyi Film Ödülü



Çatlak – Fikret Reyhan







Ulusal Belgesel Film Yarışması



En İyi Belgesel Film Ödülü



Bekleyiş – Aslı Akdağ





Ulusal Kısa Film Yarışması



En İyi Kısa Film Ödülü



Stiletto – Can Merdan Doğan