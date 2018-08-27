Televizyon ve sinemadaki Latin yapımlarının onurlandırıldığı Imagen Ödülleri'nde bu yılın kazananları belli oldu. Bu yıl En İyi Animasyon Filmi dahil olmak üzere iki Oscar kazanan Coco, 33. Imagen Ödülleri'nde de büyük ödülün sahibi oldu. Dizi kategorilerine ise National Geographic'te yayınlanan The Long Road Home üç ödül kazandı. İşte 33. Imagen Ödülleri'nde kazananlar...



En İyi Film: Coco

En İyi Yönetmen: Lee Unkrich ve Adrian Molina (Coco)

En İyi Erkek Oyuncu: Eugenio Derbez (Overboard)

En İyi Kadın Oyuncu: Eva Longoria (Overboard)

En İyi Drama Dizisi: Station 19

En İyi Komedi Dizisi: One Day at a Time

En İyi Mini Dizi veya TV Filmi: The Long Road Home



The Long Road Home dizisi üç ödül kazandı.

En İyi Erkek Oyuncu: E.J. Bonilla (The Long Road Home)

En İyi Kadın Oyuncu: Justina Machado (One Day at a Time)

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Jorge Diaz (The Long Road Home)



Eva Longoria En İyi Kadın Oyuncu seçildi.

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Stephanie Beatriz (Brooklyn Nine-Nine)

En İyi Genç Oyuncu: Jenna Ortega (Stuck in the Middle)