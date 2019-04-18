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Sevda-Cenap And (SCA) Müzik Vakfı Genel Sekreteri Pınar Alpay Yüksel, 4 Nisan'da başlayan 36. Uluslararası Ankara Müzik Festivali'ne ilişkin değerlendirmede bulundu.



Festival kapsamında dünya başkentlerinde sahne alan ünlü sanatçıları, benzer bir festivalle Ankaralılarla buluşturduklarını belirten Yüksel, "Festivalimizde, dünya ekolünde müzik alanında beğeniyle izlenen, sanatsal kalitesi çok yüksek sanatçıları, seyircilerimizin de istekleri doğrultusunda sanatseverlerle buluşturuyoruz." dedi.



Yüksel, festivale, ajansların kültür heyetlerinin, büyükelçiliklerin, vakfın üyesi olduğu Avrupa Festivaller Birliğinin ve Dünya Gençlik Müzik Örgütünün de destekleri bulunduğunu söyledi.



DANS İLE MÜZİK BULUŞUYOR



Festival kapsamında, Türkiye'nin ajanslar ve sanatçılar vesilesiyle tanıtımını sağladıklarını anlatan Yüksel, şunları kaydetti:



"Türk sanatçılar, yetişen yeni gençlerimiz, konuk sanatçılarla tanıştırılıyor ve yurt dışında eğitim olanaklarına erişebiliyor. Gençlerin uluslararası isimlerle buluşmasına, diğer sezonlarda gençlerimize konser olanakları yaratılmasına yardımcı oluyor. Pek çok amaç, gerek sanatsal gerek eğitim bir arada yürüyor festivalimizde. Ankara ekonomisine de katkı sunuyoruz, festivalimiz şehre canlılık katıyor."



Yüksel, festivalde dans ile müziği birleştirdiklerini dile getirerek, "Festivalde müziğin ayrılmaz parçası dans da yer alıyor. Dünyanın seçkin dans topluluklarını festivalde ağırlıyoruz. İspanya Ulusal Balesini de Türkiye'ye getiren ilk organizasyon olduk." dedi.





"SALONUMUZDA HİÇ BULUNMAMIŞ GENÇLERİ BEKLİYORUZ"



CSO Konser Salonu'nda, 24 Nisan'da Kültür ve Turizm Bakanlığı Çoksesli Korosunun, şef Burak Onur Erdem yönetiminde sahnede olacağını da dile getiren Yüksel, konserde org sanatçısı Christian Drengk ve çello sanatçısı Egmont Valja'nın farklı eserlerle müzikseverlerle buluşacağını ifade etti.



Yüksel, konserin kapanışının Tiflis Senfoni Orkestrası ile yapılacağını, Türkiye'de eğitim alan keman sanatçısı Veriko Tchumburidze'nin MEB Şura Salonu'nda 25 Nisan'da dinleyiciyle buluşacağını kaydetti.



Ankaralı sanatseverlere ilgileri için teşekkür eden Yüksel, şunları söyledi:



"Festivalin 36 yıldır sürebilmesi için Ankaralı firmaların, sanat kuruluşlarının ve seyircilerimizin desteği çok çok önemli. Bu seneki festivale destek veren kurumlara teşekkür ediyoruz. Ankaralı firmaların önümüzdeki yıllarda azimle ve özenle daha çok desteklemelerini rica ediyoruz. Sanatçı, salon, eserler aynı olsa bile salondaki bir kişinin değişmesiyle o akşam yaşanan her şey değişiyor. Salonumuzda hiç bulunmamış gençleri, bu kültürü seven kişilerin elinden tutup salona getirmelerini diliyoruz."